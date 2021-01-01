Альтернативи - Qebot
Google Drive
google.com
Google Drive – це служба зберігання та синхронізації файлів, розроблена Google. Google Drive, запущений 24 квітня 2012 року, дозволяє користувачам зберігати файли на своїх серверах, синхронізувати файли на різних пристроях і ділитися файлами. Окрім веб-сайту, Google Drive пропонує додатки з автономн...
iCloud
icloud.com
Увійдіть в iCloud, щоб отримати доступ до своїх фотографій, відео, документів, нотаток, контактів тощо. Використовуйте свій Apple ID або створіть новий обліковий запис, щоб почати користуватися службами Apple.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (раніше відомий як SkyDrive) — це служба розміщення файлів і служба синхронізації, якою керує Microsoft як частина веб-версії Office. Уперше запущений у серпні 2007 року OneDrive дозволяє користувачам зберігати файли та особисті дані, як-от налаштування Windows або ключі відновлен...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox — це служба розміщення файлів, якою керує американська компанія Dropbox, Inc. зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, яка пропонує хмарне зберігання, синхронізацію файлів, персональну хмару та клієнтське програмне забезпечення. Dropbox була заснована в 2007 році студентами Массачусетс...
TeraBox
terabox.com
Забезпечте мережеве резервне копіювання та синхронізацію файлів. Функція з великим простором, високою швидкістю, безпекою та стабільністю, підтримкою прискорення веб-освіти та мобільних телефонів. Зареєструйтеся зараз, щоб отримати 1 ТБ безкоштовного місця для зберігання
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
iCloud Drive
icloud.com
За допомогою iCloud Drive ви можете безпечно зберігати свої файли в iCloud і отримувати доступ до них на iCloud.com і комп’ютерах iPhone, iPad, iPod touch, Mac і Windows. Ви також можете автоматично зберігати всі файли в папках «Робочий стіл» і «Документи» на вашому Mac в iCloud Drive. Таким чином в...
MEGA
mega.io
Mega (стилізований великими літерами як MEGA) або Mega.nz — це служба хмарного зберігання та розміщення файлів, яку пропонує компанія Mega Limited, розташована в Окленді. Послуга пропонується переважно через веб-додатки. Мегамобільні програми також доступні для Windows Phone, Android та iOS. Mega ві...
ClickUp
clickup.com
Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.
Proton Drive
proton.me
Proton Drive дозволяє безпечно зберігати та ділитися конфіденційними документами та мати до них доступ будь-де.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
TeleDrive
teledriveapp.com
Ваше безкоштовне необмежене хмарне сховище. Проект із відкритим кодом, який дасть вам те, на що ви заслуговуєте. Використання API Telegram як необмеженого сховища. Отже, ви можете завантажувати скільки завгодно без обмежень.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це простий у використанні CRM-інструмент №1, який оцінили користувачі. Отримайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів і розвивайте свій бізнес. Підпишіться на 14-денну безкоштовну пробну версію.
HighLevel
gohighlevel.com
Найшвидше зростаюча біла платформа для агентств цифрового маркетингу. CRM, електронна пошта, двосторонні SMS, конструктор послідовностей тощо!
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Amazon Drive
amazon.com
Amazon Drive, раніше відомий як Amazon Cloud Drive, — це хмарне сховище, яким керує Amazon. Сервіс пропонує безпечне хмарне сховище, резервне копіювання файлів, обмін файлами та друк фотографій. За допомогою облікового запису Amazon можна передавати файли та папки та керувати ними з кількох пристрої...
Yandex Disk
disk.yandex.com
Завантажуйте файли, просто перетягуючи їх у вікно браузера, виконуйте пакетні операції з файлами та папками та публікуйте їх одразу після завантаження. Яндекс.Диск зберігає ваші файли, що б не сталося.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. є американським публічним постачальником хмарних комунікацій і рішень для співпраці для бізнесу. Генеральний директор RingCentral Влад Шмуніс і технічний директор Влад Вендроу заснували компанію в 1999 році. Серед інвесторів RingCentral були Doug Leone, Sequoia Capital, David Weide...
Bitrix24
bitrix24.com
Бітрікс24 – це безкоштовна (для малого бізнесу) платформа соціальних підприємств. Це об’єднаний робочий простір, який обробляє багато аспектів щоденних операцій і завдань. Створіть власну соціальну інтранет за лічені хвилини!
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для компаній. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
Bigin
bigin.com
Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблен...
Podio
podio.com
Podio надає веб-платформу для організації командного спілкування, бізнес-процесів, даних і контенту в робочих областях управління проектами відповідно до потреб проекту.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage: програмне забезпечення професійної автоматизації обслуговування (PSA) для ведення вашого бізнесу MSP. Оптимізуйте свою діяльність за допомогою перевіреного рішення PSA.
Keap
keap.com
Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud необхідний для збереження особистої інформації з ваших пристроїв у безпеці, актуальності та доступності, де б ви не були. На iCloud.com ви можете отримати доступ до своїх фотографій, файлів тощо з будь-якого веб-браузера. Зміни, які ви вносите, синхронізуватимуться з вашим iPhone та іншими пр...
Teamwork
teamwork.com
Створіть ефективну команду, яка чудово працює разом, за допомогою програмного забезпечення Teamwork для керування проектами, служби підтримки, чату, програмного забезпечення для керування документами та CRM.
Teamleader
teamleader.eu
Більше бізнесу. Менше клопоту. Керування клієнтами, управління проектами та виставлення рахунків в одному зручному інструменті. Teamleader полегшує роботу для 11 000 малих і середніх підприємств.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Softr Studio
softr.io
Softr перетворює ваші дані Airtable на красивий і потужний веб-сайт, веб-додаток або клієнтський портал. Виберіть шаблон або почніть з нуля.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise дає змогу постачальникам технологічних послуг швидше досягати своїх цілей за допомогою відзначеної нагородами технології MSP і програмного забезпечення для управління ІТ.
Copper
prosperworks.com
Якщо вам потрібне програмне забезпечення CRM, яке працює з G Suite, вам знадобиться Copper. Спробуйте й подивіться, як ми можемо допомогти вашому бізнесу побудувати міцніші відносини з клієнтами.
Deskera
deskera.com
Програмне забезпечення для малого бізнесу з обліком, інвентаризацією, розрахунком заробітної плати та CRM для ведення вашого бізнесу
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...
SuiteDash
suitedash.com
Створіть власний клієнтський портал або доступ до клієнтського порталу за допомогою нашого безпечного програмного забезпечення для клієнтського порталу: повністю брендований вхід, інформаційна панель і сповіщення електронною поштою з White Label
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це доступне комплексне програмне забезпечення для маркетингу, продажів, підтримки та безкоштовного CRM для компаній, що розвиваються, щоб залучати відвідувачів веб-сайту та перетворювати їх на щасливих клієнтів
Capsule
capsulecrm.com
Проста, але потужна CRM. Приєднуйтеся до понад 10 000 глобальних компаній і знайдіть простий спосіб керувати контактами, продажами та налагоджувати тривалі стосунки.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell — це програмний інструмент CRM для продажів, який покращує продуктивність, процеси та видимість конвеєрів для відділів продажів. Усуньте тертя та продайте більше.
Thryv
thryv.com
Керуйте клієнтами в будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої за допомогою програмного забезпечення для малого бізнесу Thryv: CRM, текстовий та електронний маркетинг, соціальні мережі, веб-сайти тощо.
Agile CRM
agilecrm.com
Програмне забезпечення Agile CRM – це найкраще, просте, потужне, але доступне за ціною засіб керування взаємодією з клієнтами (CRM) із автоматизацією продажів і маркетингу для малого бізнесу.
Vtiger
vtiger.com
Vtiger CRM — це онлайн-програмне забезпечення, яке допомагає більш ніж 300 000 компаніям збільшити продажі, підвищити рентабельність маркетингових інвестицій і забезпечити чудове обслуговування клієнтів. Спробуйте безкоштовно протягом 15 днів!
Accelo
accelo.com
Спростіть управління проектами, утримувачами, продажами та обслуговуванням. Отримайте видимість у своїй базі даних клієнтів, покращуйте процеси та приділяйте більше часу своєму досвіду.
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021
TeamWave
teamwave.com
TeamWave — найкраще програмне забезпечення CRM для малого бізнесу, управління проектами та HRMS. Кращий спосіб керувати своїми проектами, командою та продажами.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Унікальне програмне забезпечення CRM, яке допомагає малому бізнесу зосередитися на збільшенні продажів. На основі GTD & Sales принципів, наш інструмент продажів включає в себе управління контактами та хід.
Planfix
planfix.com
Planfix допомагає організувати спільну роботу людей і керувати нею. Наші клієнти використовують Planfix як CRM, диспетчерську та систему технічної підтримки, керують з його допомогою компаніями, даючи та контролюючи завдання, ведуть проектну діяльність, здійснюють бухгалтерський облік та фінансове п...
Nimble
nimble.com
CRM не тільки для продавців. Орієнтована на стосунки CRM для всієї вашої команди. Простий у використанні, працює у вашій папці вхідних повідомлень Outlook/Gmail, соціальних мережах, Інтернеті.
Clientjoy
clientjoy.io
Clientjoy — це комплексне CRM-рішення та механізм зростання для фрілансерів і компаній, що дозволяє керувати потенційними клієнтами, пропозиціями, клієнтами, виставленням рахунків і доходами в одному місці.
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc. — це приватна комп’ютерна технологічна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія.
vcita
vcita.com
Розширюйте бізнес і надавайте чудові послуги за допомогою універсальної програми для керування бізнесом для малого бізнесу |
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com
Тисячі малих підприємств використовують Less Annoying CRM для керування контактами, відстеження потенційних клієнтів і бути в курсі подальших дій. Безкоштовне обслуговування клієнтів спрощує налаштування.
Attio
attio.com
Шукаєте свій наступний виклик? Змінити парадигми непросто, і ми шукаємо більше виняткових людей, які приєднаються до команди та назавжди змінять CRM.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — це зручна CRM для автоматизації продажів, яка допомагає торговим представникам вигравати більше угод завдяки швидкому впровадженню, потужним звітам і 100% безкоштовною підтримкою.
Salesflare
salesflare.com
Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.
Snov.io
snov.io
Більше потенційних клієнтів. Більше продажів. Більший дохід. Розширюйте свій бізнес і краще залучайте потенційних клієнтів за допомогою інструментарію продажів і платформи CRM, які забезпечують зростання.
Indy
weareindy.com
Знаходьте потенційних клієнтів, пишіть пропозиції, плануйте проекти, відстежуйте роботу, спілкуйтеся з клієнтами та надсилайте рахунки за допомогою комплексного програмного забезпечення Indy CRM для фрілансерів. Спробуйте безкоштовно!