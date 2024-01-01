Альтернативи - QBox
Tidio
tidio.com
Миттєво зв’яжіться з відвідувачами свого веб-сайту та перетворите їх на платних клієнтів. Використовуйте комунікаційні та маркетингові рішення Tidio для розвитку свого бізнесу.
ManyChat
manychat.com
Переосмисліть спосіб спілкування з клієнтами. ManyChat дозволяє вам взаємодіяти з вашими клієнтами 24/7 — скористайтеся можливостями автоматизації маркетингу вже сьогодні!
ChatBot
chatbot.com
Автоматизуйте обслуговування клієнтів за допомогою ChatBot і ніколи не втрачайте шанс продати чи допомогти своїм клієнтам. Створюйте власні чат-боти з нуля, не потрібні технічні навички!
Guru
getguru.com
Почніть роботу безкоштовно з Guru, потужною корпоративною вікіпедією, яка усуває шум чату, щоб надати вам інформацію, яка вам дійсно потрібна для виконання вашої роботи.
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search – це помічник на основі штучного інтелекту, який допомагає користувачам швидко знаходити потрібну інформацію в усіх пов’язаних програмах Google, включаючи Gmail, Google Docs, Google Drive, Google Calendar, Google Contacts та інші.
Drift
drift.com
Drift — це новий спосіб, у який компанії купують у компаній. Спробуйте наші розмовні інструменти маркетингу та продажів, розроблені, щоб полегшити покупки сьогодні, абсолютно безкоштовно.
Qatalog
qatalog.com
Qatalog усуває робочий хаос. Більше ніяких постійних пінгів, жодних тривіальних зустрічей і пошуків останнього документа. Наш робочий центр об’єднує інструменти сучасної співпраці — вікіпедії, керування проектами, командний чат тощо — і дозволяє використовувати їх узгоджено один з одним. Він об’єдну...
Botmake
botmake.io
Надзвичайно простий і зрозумілий розмовний чат-бот для створення вашого сайту. Ви можете легко створити чат-бота без кодування
Chatbase
chatbase.co
Спеціальний ChatGPT для ваших даних. Просто завантажте свої документи або додайте посилання на свій веб-сайт і отримайте для своїх даних чат-бота, подібного до ChatGPT. Потім додайте його як віджет на свій веб-сайт або спілкуйтеся з ним через API.
Botpress
botpress.com
Створюйте чат-боти ChatGPT напрочуд швидко 🚀. Перший конструктор чат-ботів нового покоління на базі OpenAI. Створюйте ботів, подібних до ChatGPT, для свого проекту чи бізнесу, щоб виконувати завдання. 🎯
BotStar
botstar.com
Відкрийте для себе більше способів взаємодії з клієнтами в Інтернеті за допомогою безперебійного живого чату та чат-бота. Отримайте BotStar безкоштовно сьогодні!
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel — це провідна платформа ботів для створення чат-ботів штучного інтелекту для Facebook. Дізнайтеся, як швидко та легко створити бота Facebook Messenger – кодування не потрібне.
Algolia
algolia.com
Algolia – це американська стартап-компанія, яка пропонує продукт веб-пошуку за моделлю SaaS (програмне забезпечення як послуга).
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — це робочий простір без коду, який відкриває потужність WhatsApp для масштабування вашого бізнесу за допомогою Shared Inbox, WhatsApp Chatbot без коду, WhatsApp Broadcasts тощо
Command E
getcommande.com
Ваш пошук. Команда E думає так само швидко, як і ви. Зустрічайте свій найновіший і найшвидший спосіб отримати доступ абсолютно до всього на вашому комп’ютері та у вашій хмарі.
Happeo
happeo.com
Інтранет для користувачів Google Workspace (G Suite) для спілкування, співпраці та продуктивності на роботі. Розширення обміну знаннями та залучення вашої команди зараз!
Signals
getsignals.ai
Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!
Relevance AI
relevanceai.com
Створіть і розгорніть автоматизацію на основі ШІ. Виведіть GPT на новий рівень і автоматизуйте більше внутрішніх робочих процесів за допомогою мереж і агентів. Повністю кероване розгортання, низький код і зручний для розробників.
Qualified
qualified.com
Кваліфікований допомагає компаніям швидше створювати конвеєри. Доторкніться до свого найбільшого активу – вашого веб-сайту – щоб визначити своїх найцінніших відвідувачів, миттєво починати розмови про продажі, планувати зустрічі, конвертувати вихідний і платний трафік і виявляти сигнали наміру купува...
Sendbird
sendbird.com
Зробіть свій додаток соціальним. Від Reddit до Paytm і Headspace, кожна улюблена програма процвітає завдяки сильній спільноті. Станьте ближче до своїх, додавши чат, голос або відео у свій додаток.
Voiceflow
voiceflow.com
Спільна платформа для створення агентів ШІ. Команди використовують Voiceflow для розробки, тестування та запуску чату чи голосових агентів ШІ — разом, швидше та в масштабі.
Engati
engati.com
Engati — це найкращий безкоштовний чат-бот зі штучним інтелектом без використання коду та платформа для чату в прямому ефірі для створення чат-ботів зі штучним інтелектом і участі в розмовах у режимі реального часу в WhatsApp, веб-сайті, месенджері тощо.
SnatchBot
snatchbot.me
Створіть розумні чат-боти для багатоканального обміну повідомленнями на нашій революційній платформі. SnatchBot усуває складність і допомагає створити найкращий досвід чат-бота для ваших клієнтів. Ми надаємо надійні адміністративні функції та безпеку корпоративного рівня для дотримання нормативних в...
Search.io
search.io
Додайте пошук і відкриття на основі машинного навчання на свій веб-сайт, магазин електронної комерції чи програму за лічені хвилини. Повністю розміщена безкоштовна 14-денна пробна версія.
Yext
yext.com
Yext — це технологічна компанія Нью-Йорка, яка працює в сфері онлайн-бренд-менеджменту. Він пропонує оновлення бренду за допомогою своєї хмарної мережі додатків, пошукових систем та інших засобів. Компанію заснували в 2006 році Говард Лерман, Браян Дістелбургер і Брент Мец. Останні дані показали, що...
nuclia
nuclia.com
Вставте пошук ШІ та генеративні відповіді на ваш продукт. Nuclia API дозволяє отримати 100% готовий ШІ-пошук і генеративні відповіді з документів, текстів і відео, зберігаючи при цьому конфіденційність ваших даних і уникаючи галюцинацій.
SentiOne
sentione.com
Відкрийте для себе онлайн-прослуховування на основі ШІ та майбутнє автоматизації обслуговування клієнтів за допомогою розмовних голосових і чат-ботів.
Aiven
aiven.io
Повністю керована хмарна платформа даних Aiven з відкритим вихідним кодом дозволяє створювати конвеєри даних, про які ви завжди мріяли, менш ніж за 10 хвилин. На всіх основних хмарах всюди.
yellow.ai
yellow.ai
Автоматизуйте взаємодію зі своїми клієнтами та співробітниками на 135+ мовах і через 35+ каналів, щоб досягти ефективних результатів за менших витрат.
Glean
glean.com
Миттєво дізнайтеся, що знає ваша компанія. Глін — помічник на роботі з інтуїцією. Шукайте в усіх програмах вашої компанії, щоб знайти саме те, що вам потрібно, і дізнатися те, що вам слід знати.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell дає споживачам можливість керувати своїм повсякденним життям і спілкуватися з компаніями в чаті.
Global Message Services
gms-worldwide.com
Global Message Services (GMS) є надійним постачальником послуг зв’язку для підприємств і мобільних операторів у всьому світі. Рішення GMS CPaaS дозволяє брендам уніфікувати багатоканальне спілкування з клієнтами за допомогою єдиного API та платформи самообслуговування. Доповнюють це чат-боти на осно...
AlphaSense
alpha-sense.com
МАРКЕТНА АНАЛІЗАЦІЯ ТА ПОШУКОВА ПЛАТФОРМА Дізнавайтеся за секунди, а не за години Рухайтеся зі швидкістю ринку, легко відстежуючи компанії, теми та галузі в широкому всесвіті вмісту — індексованого, доступного для пошуку та все в одному місці.
LivePerson
liveperson.com
Розмовний штучний інтелект, який не є штучним. Створюйте значущі, персоналізовані зв’язки зі своїми клієнтами, забезпечуючи реальні результати для свого бізнесу.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...
Coveo
coveo.com
Coveo – це корпоративне програмне забезпечення як послуга (SaaS), розташоване в Квебеку, яке пропонує хмарну платформу для інтелектуального цифрового досвіду та спеціальне програмне забезпечення, створене на цій платформі. Coveo Relevance Cloud™ використовує технології пошуку, аналітики та машинного...
CBOT
cbot.ai
CBOT є провідною компанією розмовного штучного інтелекту, яка надає рішення корпоративного рівня для розмовного штучного інтелекту та генеративного штучного інтелекту. Ми спеціалізуємося на покращенні взаємодії з клієнтами у секторах фінансових послуг, електронної комерції, телекомунікацій та обслуг...
Keyspider
keyspider.io
Keyspider надає точні результати пошуку за допомогою хмарної корпоративної пошукової системи. За допомогою Keyspider ви можете створити свій власний налаштований пошук веб-сайту без додаткових витрат часу чи коштів. Keyspider розуміє вимоги клієнтів і надає правильні результати за їхніми пошуковими ...
mottle
mottle.com
Перетворіть відвідувачів на клієнтів за допомогою доброзичливого чат-бота. Без особливих зусиль створіть чат-бота зі штучним інтелектом, адаптованого до потреб вашого бізнесу: оптимізуйте підтримку клієнтів і підвищте їхню задоволеність — і все це без кодування. Просто напишіть свої інструкції прос...
Onna
onna.com
Onna централізує дані з ваших улюблених додатків, щоб забезпечити оптимізований, спрощений пошук і керування в одному місці.
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm — це пошук як послуга. Наш пошуковий API пропонує миттєвий повнотекстовий пошук ваших даних і документів у веб-масштабі в реальному часі. SeekStorm — це сканер як послуга. Високопродуктивний, цілеспрямований сканер перетворює будь-який веб-сайт на документи JSON зі структурованими даними. ...
Instaclustr
instaclustr.com
Повністю розміщена та керована служба для OpenSearch OpenSearch — це потужний пошуковий і аналітичний пакет, який дозволяє завантажувати, реєструвати, шукати, агрегувати, переглядати та аналізувати дані. Ці можливості забезпечують широкий спектр цінних випадків використання, таких як журналювання та...
Bonsai
bonsai.io
Bonsai зберігає ваш пошук вічнозеленим завдяки експертному розгортанню, постійному обслуговуванню та максимальному захисту даних для Elasticsearch або OpenSearch.
Vectara
vectara.com
Vectara — це розмовна платформа для пошуку та виявлення знань на основі LLM, яка дозволяє компаніям вести інтелектуальні розмови над власними даними (подумайте про ChatGPT, але для ваших даних). У першу чергу для розробників, платформа надає простий API і надає розробникам доступ до передової технол...
Meilisearch
meilisearch.com
Meilisearch дає змогу розробникам і бізнес-командам створювати найбільш інтуїтивно зрозумілий пошук, який збільшує кількість конверсій на основі пошуку
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch — це генеративна платформа корпоративного пошуку AI від виробників GoLinks. GoSearch об’єднує понад 100 особистих і корпоративних додатків, щоб забезпечити єдиний уніфікований інтерфейс для пошуку — на основі генеративного штучного інтелекту для отримання інформації, узагальненої з багатьох...
Miso.ai
miso.ai
Miso демократизує надздібності машинного навчання таких платформ, як Google і Amazon, щоб будь-яка команда могла швидко створити масштабований і уніфікований пошук, відкриття та залучення для всього свого шляху користувача. І на відміну від традиційних рішень, Miso може персоналізувати 100% анонімно...
Loop54
loop54.com
Пошук і персоналізація сайтів електронної комерції Loop54s підтримується власним штучним інтелектом. Loop54 AI персоналізує пошук на сайті та навігацію за категоріями, щоб кожен відвідувач отримував відповідні результати. У той час як для більшості інструментів персоналізації потрібні місяці збору д...
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide — це рішення для пошуку слайдів і бібліотек із надбудовою PowerPoint. Отримуйте доступ до всіх своїх слайдів, зображень і відео, не виходячи з PowerPoint. TeamSlide перевіряє ваші презентації на контроль версій, сповіщаючи вас, коли є застарілі слайди. Легко підключіть TeamSlide до SharePo...
Findr
usefindr.com
Універсальний пошук для всіх ваших програм. Findr — це пошуковий помічник на основі штучного інтелекту, який допомагає вам шукати в усіх ваших програмах одночасно. З Findr ви можете: 1. Скоротити час, витрачений на пошук інформації. 2. Припиніть вимагати посилання та документи - покращте співпрацю к...
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch.io дозволяє компаніям створювати найкращий досвід пошуку додатків за допомогою найкращих у галузі компонентів інтерфейсу користувача, панелі керування для внесення змін у режимі реального часу та надає дієву аналітику для пошуку. Він працює з Elasticsearch і OpenSearch.
Outmind
outmind.ai
Outmind надає вам миттєвий доступ до ваших документів, електронних листів, розмов... щоб ви виграли час, якість та ефективність. З Outmind ви не створюєте повторно існуючі документи: ви можете почати з внутрішніх довідкових елементів. Наші алгоритми машинного навчання автоматично показують найкращі ...
Hebbia
hebbia.ai
Розробник інтерфейсів користувача для загального штучного інтелекту (AGI). Продукт Hebbia Matrix є другим пілотом для роботи з знаннями, яку використовують фінансові, юридичні, урядові та фармацевтичні компанії. Matrix точно вирішує найскладніші завдання, розбиваючи їх на зрозумілі дії LLM. Користув...
Constructor
constructor.io
Платформа пошуку продуктів, яка забезпечує привабливі моменти відкриття продукту в кожному каналі на всьому шляху покупця — від пошуку та перегляду до рекомендацій і керованих продажів. Створений на основі найновішої технології пошуку AI/ML, Native Commerce Core від Constructor вивчає кожну взаємоді...
ExpertRec
expertrec.com
Спеціальна пошукова система Expertrec дозволяє швидко додавати надшвидкі результати пошуку на ваш веб-сайт. Він також пропонує потужні параметри налаштування одним натисканням кнопки. Це також чудова заміна пошуку на сайті Google. Особливості: 1. Надшвидке автозаповнення. 2. Доступна спеціальна пошу...
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch — це платформа персоналізованого пошуку та рекомендацій на основі штучного інтелекту, яка забезпечує успіх бізнесу будь-якого розміру в усіх галузях. Наша мета полягає в тому, щоб бренди мали інноваційні інструменти для точного, релевантного пошуку, що дозволяє користувачам знаходити реле...
Cludo
cludo.com
Cludo — це інтелектуальний пошуковий інструмент, розроблений для спрощення життя веб-команд і маркетингових команд за допомогою автоматизації та значущих даних. Ми полегшуємо пошук як для вас, так і для ваших кінцевих користувачів. Cludo оптимізує спосіб зв’язку та використання інформації організаці...
Site Search 360
sitesearch360.com
Розумний, швидкий пошук вашого веб-сайту з можливістю налаштування. - Індексуйте сторінки вашого сайту, продукти, відео YouTube, поширені запитання та документи (PDF, DOC, XLS, PPT). - - Використовуйте наш потужний сканер, надайте карту сайту, завантажте канал, використовуйте наш API або комбінуйте ...
SearchStax
searchstax.com
Потужний пошук став простим SearchStax — це найпростіший і найшвидший спосіб для маркетологів і розробників забезпечити найпотужніший, релевантніший і надійніший пошук. Ми пропонуємо наскрізні програмні рішення, починаючи від керованої розміщеної інфраструктури Solr на серверній частині до розширено...