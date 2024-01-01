QA Wolf

QA Wolf

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Вебсайт: qawolf.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

QA Wolf створює автоматизовані наскрізні тести для 80% ваших потоків користувачів лише за 4 місяці, підтримує їх 24 години на добу та забезпечує необмежену кількість паралельних тестів на нашій інфраструктурі. Чи згадували ми, що ми гарантуємо відсутність пластівців? Ми теж це робимо. Почніть із 90-денної пілотної програми, яка включає: комплексний план тестування, автоматизовані тести, написані у відкритому коді Playwright, які ви можете зберігати, і необмежену кількість тестових запусків у середовищі за вашим вибором. Ось корисний список усього, що ви отримуєте відразу — будь то 100 тестів чи 100 000. • Наскрізні тести для 80% потоків користувачів автоматизовано за 4 місяці. Тести написані у Playwright з відкритим вихідним кодом, який ви можете завантажити, щоб уникнути прив’язки до постачальника. • Детальна матриця тесту та схеми в рамках AAA. • Необмежена кількість паралельних тестів у будь-якому середовищі, яке ви виберете. • 100% паралельна інфраструктура, яку ми розміщуємо та підтримуємо. • Цілодобове обслуговування обшарпаних і зламаних тестів. • Гарантовано 100% надійність результатів — нуль пластівців. • Перевірені людьми звіти про помилки, які надсилаються через ваш додаток для обміну повідомленнями та як повідомлення про помилку. • Інтеграція CI/CD з конвеєром розгортання та засобами відстеження проблем. • Цілодобовий доступ до штатних інженерів QA Wolf. ... це рішення QA, якого ви завжди хотіли.
Категорії:
Software Development
Інструменти тестування програмного забезпечення

Вебсайт: qawolf.com

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