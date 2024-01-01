Альтернативи - QA Touch
GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американська багатонаціональна корпорація, яка надає хостинг для розробки програмного забезпечення та контролю версій за допомогою Git. Він пропонує функції розподіленого контролю версій і керування вихідним кодом (SCM) Git, а також власні функції. Він забезпечує контроль доступу та к...
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə) — це власний продукт для відстеження проблем, розроблений Atlassian, який дозволяє відстежувати помилки та гнучко керувати проектами.
ClickUp
clickup.com
Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.
GitLab
gitlab.com
GitLab — це веб-інструмент життєвого циклу DevOps, який надає менеджер сховища Git, що забезпечує вікі, відстеження проблем і функції безперервної інтеграції та розгортання, використовуючи ліцензію з відкритим кодом, розроблену GitLab Inc. Програмне забезпечення створено українським розробником Дмит...
Shortcut
shortcut.com
Ярлик (раніше Clubhouse) – працюйте над кодуванням, а не над інструментом. Управління проектами ніколи не було таким простим. Ми впроваджуємо потік у робочий процес вашої команди програмного забезпечення. Плануйте, співпрацюйте, створюйте та оцінюйте успіх за допомогою Shortcut. 500 тисяч розробни...
YouTrack
jetbrains.com
Інструмент управління проектами, який можна адаптувати до ваших процесів, щоб допомогти вам надавати чудові продукти. Відстежуйте проекти та завдання, використовуйте гнучкі дошки, плануйте спринти та випуски, зберігайте базу знань, працюйте зі звітами та інформаційними панелями, створюйте робочі про...
Postman Web
postman.com
Postman полегшує розробку API. Наша платформа пропонує інструменти для спрощення кожного кроку процесу створення API та оптимізує співпрацю, щоб ви могли швидше створювати кращі API.
UserTesting
usertesting.com
Інструменти тестування та дослідження зручності використання для покращення взаємодії з клієнтами в Інтернеті від UserTesting, платформи Human Insight. Програмне забезпечення CX № 1 у галузі G2.
Backlog
backlog.com
Backlog — це комплексне програмне забезпечення для керування проектами для всієї команди. Відстеження проблем, хостинг Git і контроль версій, а також Wiki.
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack — це хмарна веб- і мобільна платформа для тестування, яка дозволяє розробникам тестувати свої веб-сайти та мобільні додатки в браузерах на вимогу, операційних системах і реальних мобільних пристроях, не вимагаючи від користувачів встановлення або підтримки внутрішньої лабораторії віртуа...
Sentry
sentry.io
Sentry — це крос-платформний моніторинг додатків, зосереджений на звітах про помилки.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne — це платформа для координації вразливостей і винагород за помилки, яка об’єднує компанії з тестувальниками проникнення та дослідниками кібербезпеки. Це була одна з перших компаній, разом із Synack і Bugcrowd, яка охопила та використовувала краудсорсингових дослідників безпеки та кібербезп...
Linear
linear.app
Linear допомагає оптимізувати програмні проекти, спринти, завдання та відстеження помилок. Він створений для високопродуктивних команд.
Wrike
wrike.com
Лише платформа керування роботою Wrike дає вашій команді повну видимість і контроль над усіма вашими завданнями та проектами. Програмне забезпечення для управління проектами ніколи не було таким зручним для співпраці.
Teamwork
teamwork.com
Створіть ефективну команду, яка чудово працює разом, за допомогою програмного забезпечення Teamwork для керування проектами, служби підтримки, чату, програмного забезпечення для керування документами та CRM.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайтів, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб пропонувати уявлення про те, як люди п...
Qase
qase.io
Єдина робоча область для ручних і автоматизованих тестів. Система керування тестуванням для команд розробників і контролю якості, яка допомагає прискорити тестування програмного забезпечення.
todo.vu
todo.vu
Подивіться, чого ви можете досягти! Управління завданнями, відлік часу та виставлення рахунків для фрілансерів, консультантів і команд.
Userfeel
userfeel.com
Платіть по ходу роботи Інструмент тестування користувачів без підписки чи щомісячної плати. Отримайте кращу інформацію від нашої панелі високоякісних тестувальників всього за 30 доларів США за тестувальника.
Zoho BugTracker
zoho.com
Надсилайте чудове програмне забезпечення з автоматичним відстеженням помилок. Просте, швидке та масштабоване програмне забезпечення для відстеження помилок, яке допомагає вам легко керувати помилками та вчасно постачати чудові продукти.
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Створюйте або записуйте автоматизовані тести для свого веб-сайту чи програми прямо у вашому браузері. Постійно запускайте їх, щоб виявляти помилки та регресії. Кодування не потрібно.
Sauce Labs
saucelabs.com
Найбільша в світі хмара безперервного тестування веб- і мобільних додатків. Доступ до веб-браузерів, мобільних емуляторів, симуляторів і справжніх мобільних пристроїв.
Virtuoso
virtuoso.qa
Функціональний інтерфейс користувача та інструмент наскрізного тестування. Поєднання роботизованої автоматизації процесів, штучного інтелекту та програмування на природній мові для забезпечення неперевершеного авторського досвіду, скорочуючи обслуговування тестів майже до нуля.
Browserling
browserling.com
Онлайн кросбраузерне тестування.
Bugsnag
bugsnag.com
Bugsnag — це програма для моніторингу та звітування про помилки з найкращою у своєму класі функціональністю для мобільних програм. Наш інструмент сповіщає користувачів про баги, помилки тощо. Безкоштовне випробування!
Rollbar
rollbar.com
Rollbar надає розробникам інструменти відстеження помилок і налагодження в реальному часі. Підтримуються JavaScript, PHP, Ruby, Python, Node.js, Android, iOS, Apex та інші мови.
Marker.io
marker.io
Повідомлення про помилки не повинно бути наукою. Отримайте відгуки про веб-сайт від клієнтів і колег у свій улюблений засіб відстеження помилок, не зводячи розробників з розуму.
LogRocket
logrocket.com
Сучасний інтерфейсний моніторинг і аналітика продуктів. LogRocket поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг продуктивності та аналітику продукту, що дозволяє командам програмного забезпечення створювати ідеальні веб- та мобільні продукти.
TestProject
testproject.io
Безкоштовна автоматизація тестування для всіх. На основі спільноти. TestProject — це безкоштовна наскрізна платформа автоматизації тестування для Інтернету, мобільних пристроїв і тестування API, яка підтримується спільнотою автоматизації тестування №1.
Assembla
assembla.com
Безпечний Git, розробка програмного забезпечення та керування вихідним кодом у хмарі. Assembla — це єдина у світі платформа з декількома сховищами, яка пропонує Git, Perforce і NextGenSVN у хмарі.