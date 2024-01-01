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Сучасний медичний довідковий додаток для постачальників медичних послуг. Pyrls — це веб-сайт і мобільний додаток, які дозволяють постачальникам медичних послуг ефективніше призначати, відпускати та навчати пацієнтів щодо своїх рецептів.

Вебсайт: pyrls.com

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