Альтернативи - Pusher

Zapier

Zapier

zapier.com

Zapier — це глобальна дистанційна компанія, яка дозволяє кінцевим користувачам інтегрувати веб-програми, якими вони користуються. Незважаючи на те, що компанія Zapier розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, у ній працюють 250 співробітників, розташованих у Сполучених Штатах і в 23 інших країнах.

IFTTT

IFTTT

ifttt.com

If This Then That, також відомий як IFTTT, є безкоштовною веб-службою, яка створює ланцюжки простих умовних операторів, які називаються аплетами. Аплет ініціюється змінами, які відбуваються в інших веб-сервісах, таких як Gmail, Facebook, Telegram, Instagram або Pinterest. Наприклад, аплет може наді...

Make

Make

make.com

Make (раніше Integromat) дозволяє візуально створювати, будувати та автоматизувати робочі процеси. Використовуйте грайливий інтерфейс перетягування, щоб підключати програми кількома клацаннями миші та створювати безмежні робочі процеси, які називаються сценаріями. Налаштуйте сценарії на виконання ми...

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog — це платформа для моніторингу, безпеки та аналітики для розробників, ІТ-операційних команд, інженерів із безпеки та бізнес-користувачів у хмарну епоху. Платформа SaaS інтегрує та автоматизує моніторинг інфраструктури, моніторинг продуктивності додатків і керування журналами, щоб забезпечити...

RapidAPI

RapidAPI

rapidapi.com

RapidAPI — це центр API, який допомагає розробникам знаходити та підключатися безпосередньо до найпопулярніших у світі API, а також керувати власними API з одного централізованого місця.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційни...

CodeCanyon

CodeCanyon

codecanyon.net

Тисячі коду, сценаріїв і плагінів для кожної збірки веб-сайту. Вибирайте плагіни електронної комерції, шаблони мобільних додатків, PHP, Bootstrap тощо на будь-який бюджет, розроблені найкращими розробниками світу.

Aspose

Aspose

aspose.app

Aspose.Total — це набір Aspose API, який дає змогу розробникам маніпулювати різними форматами файлів на різних платформах і мовах програмування.

APILayer

APILayer

apilayer.com

APILayer — це ринок API. APILayer є провідним постачальником готових хмарних продуктів API, створених для того, щоб допомогти розробникам і компаніям у всьому світі працювати швидко й ефективно. Сьогодні організації будь-якого розміру намагаються підтримувати складні цифрові трансформації та зростаю...

Diffbot

Diffbot

diffbot.com

Diffbot надає набір продуктів, створених для перетворення неструктурованих даних з Інтернету на структуровані контекстні бази даних. Продукти Diffbot побудовані на основі передового машинного зору та програмного забезпечення для обробки природної мови, яке здатне читати мільярди документів щодня. Di...

Blockspring

Blockspring

blockspring.com

Blockspring допомагає малим підприємствам і торговцям інтегрувати API у свої інструменти підвищення продуктивності без коду, що корисно для автоматизації звітів, створення потенційних клієнтів і створення динамічних цільових сторінок. Його визнають Gartner, Wired, BI та Techcrunch для керування дани...

Blobr

Blobr

blobr.io

Blobr — це портал для розробників, який перетворює більше та збільшує продажі. З Blobr: - розповсюджуйте API на ваших умовах, вирішуючи умови доступу та моделі монетизації; - забезпечте незабутні враження, надавши доступ до компактного інтерфейсу з документами, фрагментами коду тощо, - зрозумійте св...

Choreo

Choreo

choreo.dev

Choreo — це внутрішня платформа для розробників як сервіс, призначений для прискорення створення цифрового досвіду. За допомогою Choreo ви можете без особливих зусиль створювати, розгортати, контролювати та керувати своїми рідними хмарними програмами. Choreo дозволяє розробникам зосередитися на своє...

Celigo EU

Celigo EU

celigo.com

Celigo — це сучасний iPaaS, який люблять як бізнес-користувачі, так і розробники, спеціально створений для критично важливих процесів із такими інструментами, як ШІ під час виконання та готові інтеграції, призначені для вирішення найбільших проблем інтеграції. Це робить Celigo незрівнянно легшим в о...

Celigo US

Celigo US

celigo.com

Celigo — це сучасний iPaaS, який люблять як бізнес-користувачі, так і розробники, спеціально створений для критично важливих процесів із такими інструментами, як ШІ під час виконання та готові інтеграції, призначені для вирішення найбільших проблем інтеграції. Це робить Celigo незрівнянно легшим в о...

Cyclr

Cyclr

cyclr.com

Cyclr — це вбудований набір інструментів для інтеграції (iPaaS), який дозволяє програмам SaaS швидко розширювати можливості інтеграції в програму. Створюйте потужні робочі процеси і автоматизації за допомогою нашого набору інструментів з низьким кодом, включаючи інтерфейс перетягування для побудови ...

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