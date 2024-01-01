Альтернативи - PubNub
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними....
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS) надає програмне забезпечення, яке дозволяє організаціям розробляти та розгортати свої критично важливі програми та досвід, а також ефективно керувати своїми платформами даних, хмарою та ІТ-інфраструктурою. Як досвідчений, надійний постачальник, ми полегшуємо життя професіонал...
Apptimized
apptimized.com
Workspace — це інструмент пакування додатків, який дає змогу виявляти (створювати документацію щодо інсталяції), пакувати та тестувати додатки у вашому браузері незалежно від VPN або спеціальних навичок. Інструмент інтегрує ваш робочий процес із середовищем пакування та набором інструментів для форм...
Ably
ably.com
Ably вирішує найскладніші та вимогливі аспекти розробки в реальному часі, спрощуючи розробників упроваджувати та масштабувати додатки в реальному часі, такі як чат, багатокористувацькі ігри, оновлення місцезнаходження GPS у реальному часі, керування пристроями IoT тощо. Для цього ми надаємо хмарну і...