Альтернативи - PubNub

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними....

Progress

Progress

progress.com

Progress (Nasdaq: PRGS) надає програмне забезпечення, яке дозволяє організаціям розробляти та розгортати свої критично важливі програми та досвід, а також ефективно керувати своїми платформами даних, хмарою та ІТ-інфраструктурою. Як досвідчений, надійний постачальник, ми полегшуємо життя професіонал...

Apptimized

Apptimized

apptimized.com

Workspace — це інструмент пакування додатків, який дає змогу виявляти (створювати документацію щодо інсталяції), пакувати та тестувати додатки у вашому браузері незалежно від VPN або спеціальних навичок. Інструмент інтегрує ваш робочий процес із середовищем пакування та набором інструментів для форм...

Ably

Ably

ably.com

Ably вирішує найскладніші та вимогливі аспекти розробки в реальному часі, спрощуючи розробників упроваджувати та масштабувати додатки в реальному часі, такі як чат, багатокористувацькі ігри, оновлення місцезнаходження GPS у реальному часі, керування пристроями IoT тощо. Для цього ми надаємо хмарну і...

Переглянути

Desktop

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Singlebox
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності