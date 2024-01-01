Альтернативи - PubNub

Ably

ably.com

Ably вирішує найскладніші та вимогливі аспекти розробки в реальному часі, спрощуючи розробників упроваджувати та масштабувати додатки в реальному часі, такі як чат, багатокористувацькі ігри, оновлення місцезнаходження GPS у реальному часі, керування пристроями IoT тощо. Для цього ми надаємо хмарну і...