Publishers Weekly

Publishers Weekly

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Вебсайт: publishersweekly.com

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Publishers Weekly — це міжнародний новинний веб-сайт книговидання та книготоргівлі, включаючи ділові новини, огляди, списки бестселерів, коментарі тощо.

Вебсайт: publishersweekly.com

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