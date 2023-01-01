Альтернативи - Publisher Finders
elink.io
elink.io
Створюйте будь-що за допомогою веб-посилань. У elink є все необхідне для збереження закладок і створення веб-сторінок, електронних листів, віджетів RSS-сайтів, посилань на соціальні біографії, соціальних стін, автоматизованого вмісту тощо. Створіть контент за лічені хвилини!
Short.io
short.io
Short.io — це програма для скорочення URL-адрес із білими мітками, яка створює короткі посилання на фірмових доменах. Скорочуйте, налаштовуйте та діліться фірмовими URL-адресами зі своєю аудиторією.
Revue
getrevue.co
Створіть лояльну аудиторію. Revue дозволяє авторам і видавцям легко надсилати редакційні інформаційні бюлетені — і отримувати гроші.
RocketLink
rocketlink.io
Додайте пікселі перенацілювання, власний заклик до дії, користувацькі домени до будь-якого посилання, яким ви ділитеся, налаштуйте вигляд мініатюри посилання та перенацілюйте будь-кого, хто клацнув.
Radio.co
radio.co
Хочете створити радіостанцію? Автоматизуйте свій розклад, транслюйте прямі трансляції та відстежуйте слухачів з однієї простої у використанні платформи. Ласкаво просимо на Radio.co.
Placer.ai
placer.ai
Приймайте розумніші рішення щодо нерухомості та укладайте більше угод за допомогою інформації про місцезнаходження та відвідуваності Placer.ai.
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops — це платформа вірусного та реферального маркетингу для запуску рейтингових змагань, розіграшів, програм перед запуском і реферальних програм.
ShareASale
shareasale.com
Співпрацюйте з ShareASale, щоб стати частиною нашої надійної партнерської маркетингової мережі. Наша мережа надає маркетингові рішення для наших партнерів.
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence — це маркетингова служба для впливових людей, яка дозволяє брендам і впливовим особам об’єднуватися, співпрацювати та досягати своїх цілей.
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer — це дешевший, найшвидший і найпростіший спосіб дізнатися, що насправді відбувається в Інтернеті.
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter пропонує простий і зрозумілий досвід написання для людей, які не шукають розширених звітів або функцій для бізнесу.
SummarAIze
summaraize.com
Подкаст і відеовміст у 10 разів за 10 хвилин. SummarAIze перепрофілює ваш контент з аудіо та відео на цікаві публікації в соціальних мережах, вміст електронної пошти, резюме, цитати тощо, якими можна ділитися!
BrandBucket
brandbucket.com
Оригінальний ринок фірмових імен із понад 100 000 підібраних експертами назв компаній на вибір. Отримайте відповідний .com і логотип, а також безкоштовну консультацію щодо брендингу від нашої команди.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business is an all-in-one WhatsApp Business Solution, our offerings include official WhatsApp API, Chatbot, WhatsApp-based CRM, automation, integration with many tools etc.
LaunchList
getlaunchlist.com
Створіть вірусний список очікування перших користувачів. Заощаджуйте час запуску та отримайте більше реєстрацій для свого продукту на ранній стадії за допомогою списків очікування перед запуском гейміфікованих вірусів
Vuepak
vuepak.com
Are you struggling to keep track of your media content? Are you confident your sales team is sending the correct materials? Do you wish you could reach out to more leads without adding staff? Vuepak is a sales enablement platform that resolves those challenges by providing marketing and sales teams ...
VALUE SERP
valueserp.com
VALUE SERP is a low-cost SERP API providing clean, accurate Google SERP data for SEO apps and services. VALUE SERP is a low-cost SERP API providing clean, accurate Google SERP data for SEO apps and services.
Testelium
testelium.com
Testelium is the new generation platform enabling various businesses, large enterprises, cloud service providers, and IT innovators. It aims to motivate your SMS providers to supply only the first-class quality channels for any kind of business.
Snappy Kraken
snappykraken.com
Bold marketing campaigns for financial advisers who want to dominate their market. Results-focused, compliant, and a snap to use!
Scale SERP
scaleserp.com
Scale SERP is a easy to use, high-scale, SERP API for Google. With no thruput limits, Scale SERP makes it easy to query for SERP results at scale. Join hundreds of customers who use Scale SERP to get consistent Google SERP data without the maintenance overhead of web scrapers and manual rules - and ...
Rockee
rockee.io
Rockee is a B2B content feedback platform that helps marketers make better content It’s the fastest and easiest way to understand the influence your content has had on your target audience - Learn from verified B2B audiences by job role and function - Get qualitative insights on what your audience t...
Reviewly.ai
reviewly.ai
Reviewly.ai is a software designed to streamline the management of online reputations, particularly focusing on generating and responding to Google reviews. The platform empowers businesses to effectively oversee customer feedback, ensuring that every review, whether positive or negative, is address...
Purlem
purlem.com
Strengthen relationships with your customers by creating a unique webpage for every person on your list, allowing you to engage with them on a personalized 1:1 level. We are a simple, cost-effective bridge to the brave new world of personalized marketing.
OKZest
okzest.com
Marketers and advertisers use OKZest to increase click rates, marketing ROI and website traffic with personalized images.
Linkz.ai
linkz.ai
Automatic rich link previews on hover that keep visitors on your website. Install Linkz.ai in 2 minutes on your website or blog and instantly get automatic rich link previews on hover. Linkz.ai previews help your visitors to get context from linked content without bouncing between browser tabs, and,...
LinkSpree
linkspree.io
A visual link management platform to optimize web navigation. LinkSpree uses visual dashboards to organize, access, and share all your links from one single platform. With private, shared, and public dashboards, managing your favorite websites is now simple, and sharing them with clients or coworker...
Limelight Platform
limelightplatform.com
Limelight Platform is the foremost resource for experiential marketing return on investment, live event data and insights. The robust all-in-one platform allows marketers to create, manage and measure experiential marketing campaigns and live events; crucial as the economy continues to reopen and th...
Kamoto.AI
kamoto.ai
Kamoto.AI, in the burgeoning field of artificial intelligence, is building a platform that revolutionizes the way people interact with AI, celebrities, and influencers. Kamoto.AI provides an unprecedented opportunity for users to create and train their own virtual AI personalities. This not only all...
HolaBrief
holabrief.com
HolaBrief offers interactive tools for agencies who want to supercharge their client discovery process. It streamlines briefing, discovery and strategy in one place, so you can deliver standout creative work in less time. Featuring interactive exercises and strategy-based templates, HolaBrief makes ...
Eulerity
e.eulerity.com
Eulerity is disrupting the digital advertising industry by combining game-changing AI and automation software with human expertise, empowering brands to optimize and scale with ease. Our enterprise technology streamlines the complexities of digital marketing, resulting in significant cost savings an...
EasyRedir
easyredir.com
EasyRedir provides branded URL redirection management which enables information technology departments, marketing departments, advertising/marketing agencies and others to ensure their audience are viewing is desired message.
Dealers United
dealersunited.com
To help dealerships cut costs, save time, and sell more cars, Dealers United offers a full suite of digital marketing solutions for car dealers including Search Engine Optimization (SEO), Social Media Advertising, and Search Engine Marketing (SEM).
datacube AI
datacube.ai
datacube — це надійне, елегантне та гнучке програмне забезпечення для бізнес-аналітики та візуалізації даних KPI, створене за допомогою штучного інтелекту. Ми всі знаємо, що ви не можете ефективно керувати або РОЗВИШИТИ свій бізнес, не стежачи за своїми KPI. Але копатися у вашій CRM і переглядати ел...
CoolTool
cooltool.com
CoolTool is a proprietary insights platform that includes an enterprise survey engine, implicit testing, and AI-powered webcam technology for Eye Tracking and Emotion Measurement.
ConversionFly
conversionfly.com
ConversionFly is a marketing optimization tool designed to provide marketing metrics that enables to scale a business and its marketing intelligently.
Chainfuel
chainfuel.com
За допомогою потужного телеграм-бота та веб-програми Chainfuel ви можете автоматично захищати свою групу від спамерів і шахраїв, відстежувати групові показники, залучати й утримувати користувачів лише кількома клацаннями миші.
Carts Guru
carts.guru
Chase up every lead, convert every sale, and grow your e-commerce business fast with an advanced marketing automation software designed specifically for e-merchants. In just a few clicks you can build and customize first-class marketing campaigns for the awareness, consideration, and after-care stag...
CampaignTracker
campaigntracker.io
CampaignTracker — це потужне програмне забезпечення для платформи керування посиланнями, яке спрощує процес відстеження та оптимізації ваших маркетингових кампаній. Наше програмне забезпечення забезпечує централізовану інформаційну панель, де ви можете легко керувати всіма своїми посиланнями та відс...
Arrivalist
arrivalist.com
Arrivalist — це провідна платформа для визначення місцезнаходження в індустрії подорожей. Ми використовуємо набори даних про місцезнаходження мобільних пристроїв, щоб надати практичну інформацію про поведінку споживачів, конкурентну частку, ефективність медіа та ринкові тенденції. Понад 200 туристич...
Adpiler
adpiler.com
Adpiler — це комплексна платформа SaaS, розроблена для спрощення процесу затвердження реклами та співпраці для креативних агентств. Завдяки зручному інтерфейсу та набору потужних функцій Adpiler спрощує шлях від створення оголошення до схвалення клієнта, забезпечуючи безперебійну співпрацю, ефективн...
Admailr
admailr.com
Admailr розроблено, щоб допомогти видавцям інформаційних бюлетенів монетизувати свої електронні листи за допомогою цільового розміщення реклами на основі підписки.
AdLuge
adluge.com
AdLuge — це програмне забезпечення для вхідного маркетингу, яке надає рішення для керування потенційними клієнтами з маркетинговою інформацією, щоб усі ваші потенційні клієнти залишалися на шляху.
51Degreees
51degrees.com
51Degrees надає портфоліо технологій, які розширюють наявні в організації онлайн-навички та інвестиції також для роботи на мобільних пристроях.
Vurvey
vurvey.com
In today’s competitive environment, brands require faster insights, innovative products, and more inclusive marketing to thrive. Vurvey’s patented AI platform brings everything together, all powered by your customers and team.
RivalFlow AI
rivalflow.com
Покращуйте наявний вміст: покращення за допомогою штучного інтелекту, щоб ваші веб-сторінки мали вищий рейтинг. Він діє як тренер із пошукової оптимізації, він аналізує сторінки конкурентів, які випереджають вашу, а потім надає точні відомості про те, як оновити ваші конкретні сторінки.
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
Удосконалена програма SaaS для виявлення партнерів на основі штучного інтелекту для керування видавцями. Платформа надає поглиблений аналіз веб-сайтів видавців, а також інформацію та інструменти для залучення партнерів. Машинне навчання на платформі гарантує, що результати стануть більш цілеспрямова...
Origits
origits.com
Origits — це платформа для веб-сайтів, яка дозволяє встановлювати необмежену кількість відео одиниць без редагування вихідного коду за допомогою єдиного тегу заголовка.
Noosh
noosh.com
Noosh допомагає підприємствам реалізовувати ігрові плани контент-маркетингу, спрощуючи операції та забезпечуючи співпрацю з постачальниками. Продукти компанії та партнери з маркетингових послуг керують цифровими та друкованими ресурсами, структурою витрат, бюджетами, закупівлями, проектами та команд...
Inbox Mailers
inboxmailers.com
Ми надаємо брендам можливість знати, коли передплатники перебувають у їхній папці "Вхідні", одночасно запускаючи електронний лист, який генерує в 3-5 разів вищий коефіцієнт відкриття та в 1-2 рази вищий рейтинг кліків! «Оптимізація перегляду часу» змінює гру для компаній, які використовують електрон...
Hidemyacc
hidemyacc.com
Multilogin Antidetect Browser - Create unlimited accounts with different profiles in 01 device instead of using multi-real devices or virtual machines
Growth Champ
growthchamp.com
Growth Champ — це пакет для оптимізації соціальних медіа, який дозволяє користувачам керувати Twitter, Instagram і Pinterest для посилення впливу соціальних мереж.
GetCurious
getcurious.io
GetCurious дозволяє компаніям-виробникам продуктів проводити глибші дослідження користувачів і швидше. Продукт дозволяє командам продуктів збирати інформацію за допомогою відео, аудіо та показу екрана, поки учасник використовує цільовий веб/програму/прототип. Швидкий набір учасників можна здійснити ...
Geniechat
geniechat.com
Geniechat — це найпростіший додаток для керування стосунками, створений для продавців і підприємців, які не знають техніки. Потужність і доступність із 3 програмами в 1 за 9,99 доларів США на місяць ⚡️ Клавіатура вмісту + CRM + Генератор штучного інтелекту
Brandintellé
brandintelle.com
Brandreward допомагає командам корпоративного маркетингу подолати розрив між маркетинговими операціями та результатом у реальному часі. Наша уніфікована автоматизація робочого процесу для відділів маркетингу безпосередньо пов’язана з симуляторами «Що, якщо» на основі штучного інтелекту — через модул...
YouVisit
youvisit.com
НАЙШИРОШЕ ВИКОРИСТОВУВАНА ПЛАТФОРМА ВІРТУАЛЬНОГО ДОСВІДУ Технології та креативність об’єднуються в YouVisit. Завдяки одній із найбільших у світі команд створення віртуальних програм ми створили тисячі інтерактивних програм світового рівня та віртуальних турів для клієнтів на шести континентах. Наш в...
WeatherAds
weatherads.io
WeatherAds — це найкраща у світі маркетингова платформа на основі погоди для цифрових рекламодавців. Легко налаштовуйте автоматичні правила на основі прогнозу погоди для кампаній Google Ads, Facebook і Instagram, YouTube і Programmatic RTB. Запускайте рекламу, змінюйте ставки та змінюйте рекламу зал...
Viloud
viloud.tv
Viloud — це найпростіша онлайн-відеоплатформа для створення, потокової трансляції та монетизації власних телеканалів у прямому ефірі, лінійних і на замовлення. Його технологія дозволяє користувачам транслювати канали через вбудований або сторонній програвач для вашого веб-сайту, мобільний додаток аб...
Review Robin
getreviewrobin.com
Review Robin — це простий програмний інструмент, який допомагає вам легко (і навіть автоматично!) зв’язуватися зі своїми клієнтами та надіслати запит на перегляд онлайн, надіславши простий запит на перегляд електронною поштою або SMS. Review Robin проводить кожного кроку вашого клієнта, спрощуючи та...
ResponseSource
responsesource.com
Визначення відповідних засобів масової інформації для презентації історії — важливе, але трудомістке завдання для будь-якого PR-фахівця. Вам потрібна актуальна, проста у використанні та інтелектуальна база даних медіа, щоб бути в курсі медіа, що постійно змінюється – база даних медіа-контактів Respo...
Genius Link
geniuslink.com
Geniuslink — найрозумніший у світі засіб скорочення URL-адрес. Створюйте посилання, які динамічно спрямовують користувачів до різних пунктів призначення залежно від їхніх пристроїв, операційних систем, країн і навіть дати кліку.