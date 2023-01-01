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Альтернативи - Publisher Finders

elink.io

elink.io

elink.io

Створюйте будь-що за допомогою веб-посилань. У elink є все необхідне для збереження закладок і створення веб-сторінок, електронних листів, віджетів RSS-сайтів, посилань на соціальні біографії, соціальних стін, автоматизованого вмісту тощо. Створіть контент за лічені хвилини!

Short.io

Short.io

short.io

Short.io — це програма для скорочення URL-адрес із білими мітками, яка створює короткі посилання на фірмових доменах. Скорочуйте, налаштовуйте та діліться фірмовими URL-адресами зі своєю аудиторією.

Revue

Revue

getrevue.co

Створіть лояльну аудиторію. Revue дозволяє авторам і видавцям легко надсилати редакційні інформаційні бюлетені — і отримувати гроші.

RocketLink

RocketLink

rocketlink.io

Додайте пікселі перенацілювання, власний заклик до дії, користувацькі домени до будь-якого посилання, яким ви ділитеся, налаштуйте вигляд мініатюри посилання та перенацілюйте будь-кого, хто клацнув.

Radio.co

Radio.co

radio.co

Хочете створити радіостанцію? Автоматизуйте свій розклад, транслюйте прямі трансляції та відстежуйте слухачів з однієї простої у використанні платформи. Ласкаво просимо на Radio.co.

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Приймайте розумніші рішення щодо нерухомості та укладайте більше угод за допомогою інформації про місцезнаходження та відвідуваності Placer.ai.

Viral Loops

Viral Loops

viral-loops.com

Viral Loops — це платформа вірусного та реферального маркетингу для запуску рейтингових змагань, розіграшів, програм перед запуском і реферальних програм.

ShareASale

ShareASale

shareasale.com

Співпрацюйте з ShareASale, щоб стати частиною нашої надійної партнерської маркетингової мережі. Наша мережа надає маркетингові рішення для наших партнерів.

Intellifluence

Intellifluence

intellifluence.com

Intellifluence — це маркетингова служба для впливових людей, яка дозволяє брендам і впливовим особам об’єднуватися, співпрацювати та досягати своїх цілей.

Branalyzer

Branalyzer

branalyzer.com

Branalyzer — це дешевший, найшвидший і найпростіший спосіб дізнатися, що насправді відбувається в Інтернеті.

TinyLetter

TinyLetter

tinyletter.com

TinyLetter пропонує простий і зрозумілий досвід написання для людей, які не шукають розширених звітів або функцій для бізнесу.

SummarAIze

SummarAIze

summaraize.com

Подкаст і відеовміст у 10 разів за 10 хвилин. SummarAIze перепрофілює ваш контент з аудіо та відео на цікаві публікації в соціальних мережах, вміст електронної пошти, резюме, цитати тощо, якими можна ділитися!

BrandBucket

BrandBucket

brandbucket.com

Оригінальний ринок фірмових імен із понад 100 000 підібраних експертами назв компаній на вибір. Отримайте відповідний .com і логотип, а також безкоштовну консультацію щодо брендингу від нашої команди.

Whatstool Business

Whatstool Business

whatstool.business

Whatstool Business is an all-in-one WhatsApp Business Solution, our offerings include official WhatsApp API, Chatbot, WhatsApp-based CRM, automation, integration with many tools etc.

LaunchList

LaunchList

getlaunchlist.com

Створіть вірусний список очікування перших користувачів. Заощаджуйте час запуску та отримайте більше реєстрацій для свого продукту на ранній стадії за допомогою списків очікування перед запуском гейміфікованих вірусів

Vuepak

Vuepak

vuepak.com

Are you struggling to keep track of your media content? Are you confident your sales team is sending the correct materials? Do you wish you could reach out to more leads without adding staff? Vuepak is a sales enablement platform that resolves those challenges by providing marketing and sales teams ...

VALUE SERP

VALUE SERP

valueserp.com

VALUE SERP is a low-cost SERP API providing clean, accurate Google SERP data for SEO apps and services. VALUE SERP is a low-cost SERP API providing clean, accurate Google SERP data for SEO apps and services.

Testelium

Testelium

testelium.com

Testelium is the new generation platform enabling various businesses, large enterprises, cloud service providers, and IT innovators. It aims to motivate your SMS providers to supply only the first-class quality channels for any kind of business.

Snappy Kraken

Snappy Kraken

snappykraken.com

Bold marketing campaigns for financial advisers who want to dominate their market. Results-focused, compliant, and a snap to use!

Scale SERP

Scale SERP

scaleserp.com

Scale SERP is a easy to use, high-scale, SERP API for Google. With no thruput limits, Scale SERP makes it easy to query for SERP results at scale. Join hundreds of customers who use Scale SERP to get consistent Google SERP data without the maintenance overhead of web scrapers and manual rules - and ...

Rockee

Rockee

rockee.io

Rockee is a B2B content feedback platform that helps marketers make better content It’s the fastest and easiest way to understand the influence your content has had on your target audience - Learn from verified B2B audiences by job role and function - Get qualitative insights on what your audience t...

Reviewly.ai

Reviewly.ai

reviewly.ai

Reviewly.ai is a software designed to streamline the management of online reputations, particularly focusing on generating and responding to Google reviews. The platform empowers businesses to effectively oversee customer feedback, ensuring that every review, whether positive or negative, is address...

Purlem

Purlem

purlem.com

Strengthen relationships with your customers by creating a unique webpage for every person on your list, allowing you to engage with them on a personalized 1:1 level. We are a simple, cost-effective bridge to the brave new world of personalized marketing.

OKZest

OKZest

okzest.com

Marketers and advertisers use OKZest to increase click rates, marketing ROI and website traffic with personalized images.

Linkz.ai

Linkz.ai

linkz.ai

Automatic rich link previews on hover that keep visitors on your website. Install Linkz.ai in 2 minutes on your website or blog and instantly get automatic rich link previews on hover. Linkz.ai previews help your visitors to get context from linked content without bouncing between browser tabs, and,...

LinkSpree

LinkSpree

linkspree.io

A visual link management platform to optimize web navigation. LinkSpree uses visual dashboards to organize, access, and share all your links from one single platform. With private, shared, and public dashboards, managing your favorite websites is now simple, and sharing them with clients or coworker...

Limelight Platform

Limelight Platform

limelightplatform.com

Limelight Platform is the foremost resource for experiential marketing return on investment, live event data and insights. The robust all-in-one platform allows marketers to create, manage and measure experiential marketing campaigns and live events; crucial as the economy continues to reopen and th...

Kamoto.AI

Kamoto.AI

kamoto.ai

Kamoto.AI, in the burgeoning field of artificial intelligence, is building a platform that revolutionizes the way people interact with AI, celebrities, and influencers. Kamoto.AI provides an unprecedented opportunity for users to create and train their own virtual AI personalities. This not only all...

HolaBrief

HolaBrief

holabrief.com

HolaBrief offers interactive tools for agencies who want to supercharge their client discovery process. It streamlines briefing, discovery and strategy in one place, so you can deliver standout creative work in less time. Featuring interactive exercises and strategy-based templates, HolaBrief makes ...

Eulerity

Eulerity

e.eulerity.com

Eulerity is disrupting the digital advertising industry by combining game-changing AI and automation software with human expertise, empowering brands to optimize and scale with ease. Our enterprise technology streamlines the complexities of digital marketing, resulting in significant cost savings an...

EasyRedir

EasyRedir

easyredir.com

EasyRedir provides branded URL redirection management which enables information technology departments, marketing departments, advertising/marketing agencies and others to ensure their audience are viewing is desired message.

Dealers United

Dealers United

dealersunited.com

To help dealerships cut costs, save time, and sell more cars, Dealers United offers a full suite of digital marketing solutions for car dealers including Search Engine Optimization (SEO), Social Media Advertising, and Search Engine Marketing (SEM).

datacube AI

datacube AI

datacube.ai

datacube — це надійне, елегантне та гнучке програмне забезпечення для бізнес-аналітики та візуалізації даних KPI, створене за допомогою штучного інтелекту. Ми всі знаємо, що ви не можете ефективно керувати або РОЗВИШИТИ свій бізнес, не стежачи за своїми KPI. Але копатися у вашій CRM і переглядати ел...

CoolTool

CoolTool

cooltool.com

CoolTool is a proprietary insights platform that includes an enterprise survey engine, implicit testing, and AI-powered webcam technology for Eye Tracking and Emotion Measurement.

ConversionFly

ConversionFly

conversionfly.com

ConversionFly is a marketing optimization tool designed to provide marketing metrics that enables to scale a business and its marketing intelligently.

Chainfuel

Chainfuel

chainfuel.com

За допомогою потужного телеграм-бота та веб-програми Chainfuel ви можете автоматично захищати свою групу від спамерів і шахраїв, відстежувати групові показники, залучати й утримувати користувачів лише кількома клацаннями миші.

Carts Guru

Carts Guru

carts.guru

Chase up every lead, convert every sale, and grow your e-commerce business fast with an advanced marketing automation software designed specifically for e-merchants. In just a few clicks you can build and customize first-class marketing campaigns for the awareness, consideration, and after-care stag...

CampaignTracker

CampaignTracker

campaigntracker.io

CampaignTracker — це потужне програмне забезпечення для платформи керування посиланнями, яке спрощує процес відстеження та оптимізації ваших маркетингових кампаній. Наше програмне забезпечення забезпечує централізовану інформаційну панель, де ви можете легко керувати всіма своїми посиланнями та відс...

Arrivalist

Arrivalist

arrivalist.com

Arrivalist — це провідна платформа для визначення місцезнаходження в індустрії подорожей. Ми використовуємо набори даних про місцезнаходження мобільних пристроїв, щоб надати практичну інформацію про поведінку споживачів, конкурентну частку, ефективність медіа та ринкові тенденції. Понад 200 туристич...

Adpiler

Adpiler

adpiler.com

Adpiler — це комплексна платформа SaaS, розроблена для спрощення процесу затвердження реклами та співпраці для креативних агентств. Завдяки зручному інтерфейсу та набору потужних функцій Adpiler спрощує шлях від створення оголошення до схвалення клієнта, забезпечуючи безперебійну співпрацю, ефективн...

Admailr

Admailr

admailr.com

Admailr розроблено, щоб допомогти видавцям інформаційних бюлетенів монетизувати свої електронні листи за допомогою цільового розміщення реклами на основі підписки.

AdLuge

AdLuge

adluge.com

AdLuge — це програмне забезпечення для вхідного маркетингу, яке надає рішення для керування потенційними клієнтами з маркетинговою інформацією, щоб усі ваші потенційні клієнти залишалися на шляху.

51Degreees

51Degreees

51degrees.com

51Degrees надає портфоліо технологій, які розширюють наявні в організації онлайн-навички та інвестиції також для роботи на мобільних пристроях.

Vurvey

Vurvey

vurvey.com

In today’s competitive environment, brands require faster insights, innovative products, and more inclusive marketing to thrive. Vurvey’s patented AI platform brings everything together, all powered by your customers and team.

RivalFlow AI

RivalFlow AI

rivalflow.com

Покращуйте наявний вміст: покращення за допомогою штучного інтелекту, щоб ваші веб-сторінки мали вищий рейтинг. Він діє як тренер із пошукової оптимізації, він аналізує сторінки конкурентів, які випереджають вашу, а потім надає точні відомості про те, як оновити ваші конкретні сторінки.

Publisher Discovery

Publisher Discovery

publisherdiscovery.com

Удосконалена програма SaaS для виявлення партнерів на основі штучного інтелекту для керування видавцями. Платформа надає поглиблений аналіз веб-сайтів видавців, а також інформацію та інструменти для залучення партнерів. Машинне навчання на платформі гарантує, що результати стануть більш цілеспрямова...

Origits

Origits

origits.com

Origits — це платформа для веб-сайтів, яка дозволяє встановлювати необмежену кількість відео одиниць без редагування вихідного коду за допомогою єдиного тегу заголовка.

Noosh

Noosh

noosh.com

Noosh допомагає підприємствам реалізовувати ігрові плани контент-маркетингу, спрощуючи операції та забезпечуючи співпрацю з постачальниками. Продукти компанії та партнери з маркетингових послуг керують цифровими та друкованими ресурсами, структурою витрат, бюджетами, закупівлями, проектами та команд...

Inbox Mailers

Inbox Mailers

inboxmailers.com

Ми надаємо брендам можливість знати, коли передплатники перебувають у їхній папці "Вхідні", одночасно запускаючи електронний лист, який генерує в 3-5 разів вищий коефіцієнт відкриття та в 1-2 рази вищий рейтинг кліків! «Оптимізація перегляду часу» змінює гру для компаній, які використовують електрон...

Hidemyacc

Hidemyacc

hidemyacc.com

Multilogin Antidetect Browser - Create unlimited accounts with different profiles in 01 device instead of using multi-real devices or virtual machines

Growth Champ

Growth Champ

growthchamp.com

Growth Champ — це пакет для оптимізації соціальних медіа, який дозволяє користувачам керувати Twitter, Instagram і Pinterest для посилення впливу соціальних мереж.

GetCurious

GetCurious

getcurious.io

GetCurious дозволяє компаніям-виробникам продуктів проводити глибші дослідження користувачів і швидше. Продукт дозволяє командам продуктів збирати інформацію за допомогою відео, аудіо та показу екрана, поки учасник використовує цільовий веб/програму/прототип. Швидкий набір учасників можна здійснити ...

Geniechat

Geniechat

geniechat.com

Geniechat — це найпростіший додаток для керування стосунками, створений для продавців і підприємців, які не знають техніки. Потужність і доступність із 3 програмами в 1 за 9,99 доларів США на місяць ⚡️ Клавіатура вмісту + CRM + Генератор штучного інтелекту

Brandintellé

Brandintellé

brandintelle.com

Brandreward допомагає командам корпоративного маркетингу подолати розрив між маркетинговими операціями та результатом у реальному часі. Наша уніфікована автоматизація робочого процесу для відділів маркетингу безпосередньо пов’язана з симуляторами «Що, якщо» на основі штучного інтелекту — через модул...

YouVisit

YouVisit

youvisit.com

НАЙШИРОШЕ ВИКОРИСТОВУВАНА ПЛАТФОРМА ВІРТУАЛЬНОГО ДОСВІДУ Технології та креативність об’єднуються в YouVisit. Завдяки одній із найбільших у світі команд створення віртуальних програм ми створили тисячі інтерактивних програм світового рівня та віртуальних турів для клієнтів на шести континентах. Наш в...

WeatherAds

WeatherAds

weatherads.io

WeatherAds — це найкраща у світі маркетингова платформа на основі погоди для цифрових рекламодавців. Легко налаштовуйте автоматичні правила на основі прогнозу погоди для кампаній Google Ads, Facebook і Instagram, YouTube і Programmatic RTB. Запускайте рекламу, змінюйте ставки та змінюйте рекламу зал...

Viloud

Viloud

viloud.tv

Viloud — це найпростіша онлайн-відеоплатформа для створення, потокової трансляції та монетизації власних телеканалів у прямому ефірі, лінійних і на замовлення. Його технологія дозволяє користувачам транслювати канали через вбудований або сторонній програвач для вашого веб-сайту, мобільний додаток аб...

Review Robin

Review Robin

getreviewrobin.com

Review Robin — це простий програмний інструмент, який допомагає вам легко (і навіть автоматично!) зв’язуватися зі своїми клієнтами та надіслати запит на перегляд онлайн, надіславши простий запит на перегляд електронною поштою або SMS. Review Robin проводить кожного кроку вашого клієнта, спрощуючи та...

ResponseSource

ResponseSource

responsesource.com

Визначення відповідних засобів масової інформації для презентації історії — важливе, але трудомістке завдання для будь-якого PR-фахівця. Вам потрібна актуальна, проста у використанні та інтелектуальна база даних медіа, щоб бути в курсі медіа, що постійно змінюється – база даних медіа-контактів Respo...

Genius Link

Genius Link

geniuslink.com

Geniuslink — найрозумніший у світі засіб скорочення URL-адрес. Створюйте посилання, які динамічно спрямовують користувачів до різних пунктів призначення залежно від їхніх пристроїв, операційних систем, країн і навіть дати кліку.

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