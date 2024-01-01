Альтернативи - Publift

beehiiv

beehiiv

beehiiv.com

Отримайте доступ до найкращих інструментів, доступних в електронній пошті, що допоможе масштабувати вашу розсилку та монетизувати її як ніколи раніше.

EX.CO

EX.CO

ex.co

EX.CO — це відзначена нагородами платформа для відеотехнологій, яка дає змогу видавцям володіти своїм відеоконтентом і стратегіями монетизації для отримання максимального прибутку.

MaxBounty

MaxBounty

maxbounty.com

MaxBounty – провідна мережа ефективного маркетингу в галузі.

Flashtalking

Flashtalking

flashtalking.com

Flashtalking — провідний незалежний рекламний сервер для досвідчених рекламодавців. Ми використовуємо дані, щоб персоналізувати рекламу в режимі реального часу, незалежно аналізувати її ефективність і вмикати оптимізацію, яка сприяє кращому залученню та рентабельності витрат для глобальних брендів.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Платформа маркетингу на основі облікових записів (ABM) Foundry організовує маркетингові кампанії та кампанії з продажу на кожному етапі шляху до покупки. На одній платформі Foundry ABM поєднує рекламу на основі облікових записів, веб-персоналізацію та функції активації продажів для організації кампа...

Performcb

Performcb

performcb.com

Perform[cb] дає змогу брендам залучати нових клієнтів через додаткові цифрові канали за моделлю «оплата за результати». Наша запатентована технологія та ретельно підібраний партнерський ринок узгоджують ціноутворення «ціна за» з довгостроковою цінністю клієнта. Незалежно від того, чи є ви підприємце...

Adapex

Adapex

adapex.io

Ми працюємо з провідними світовими видавцями, щоб максимізувати їхні доходи, захищаючи взаємодію з користувачами. Наша уніфікована платформа власних інструментів і послуг допомагає видавцям збільшити свої доходи від реклами.

ClickAdilla

ClickAdilla

clickadilla.com

ClickAdilla — це високотехнологічна рекламна мережева платформа самообслуговування, яка забезпечує якісний трафік із системами захисту від шахрайства та спаму. Мережа надає послуги рекламодавцям і видавцям. Створення рекламної кампанії займає лише кілька кліків - зручний інтерфейс дуже інтуїтивно зр...

AdPushup

AdPushup

adpushup.com

AdPushup — це платформа для оптимізації прибутку, яка допомагає веб-видавцям стабільно збільшувати доходи від реклами за допомогою поєднання передових технологій, партнерства з преміальним попитом і перевіреного досвіду рекламних операцій. AdPushup є сертифікованим партнером Google по роботі з видав...

Viztrade

Viztrade

viztrade.com

Viztrade робить складну цифрову рекламу простою. Наша рекламна платформа самообслуговування, яка повністю настроюється, дозволяє легко продавати рекламний ресурс. Ми співпрацюємо з медіавласниками по всьому світу, щоб спростити процес продажу реклами. Ми автоматизуємо створення замовлень оголошень н...

ADxAD.COM

ADxAD.COM

adxad.com

ADxAD є рекламною мережею №1 для азіатського трафіку та всього світу. Pops, Native, Display, Push забезпечують висококонверсійний трафік із гнучким націлюванням. Продуктивність і точність у масштабі. Почніть зараз із безкоштовним повним обслуговуванням: рекламуйте, щоб отримати прибуток. ADxAD — це ...

PubScale

PubScale

pubscale.com

PubScale — це уніфікована інформаційна панель, розроблена для мобільних видавців, щоб масштабувати свої програми чи ігри. Це допомагає видавцям мобільних пристроїв залучати користувачів для своїх програм чи ігор і монетизувати їх, щоб збільшити дохід від реклами. PubScale складається з п’яти потужни...

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