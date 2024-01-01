Альтернативи - Publift
beehiiv
beehiiv.com
Отримайте доступ до найкращих інструментів, доступних в електронній пошті, що допоможе масштабувати вашу розсилку та монетизувати її як ніколи раніше.
EX.CO
ex.co
EX.CO — це відзначена нагородами платформа для відеотехнологій, яка дає змогу видавцям володіти своїм відеоконтентом і стратегіями монетизації для отримання максимального прибутку.
MaxBounty
maxbounty.com
MaxBounty – провідна мережа ефективного маркетингу в галузі.
Flashtalking
flashtalking.com
Flashtalking — провідний незалежний рекламний сервер для досвідчених рекламодавців. Ми використовуємо дані, щоб персоналізувати рекламу в режимі реального часу, незалежно аналізувати її ефективність і вмикати оптимізацію, яка сприяє кращому залученню та рентабельності витрат для глобальних брендів.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетингу на основі облікових записів (ABM) Foundry організовує маркетингові кампанії та кампанії з продажу на кожному етапі шляху до покупки. На одній платформі Foundry ABM поєднує рекламу на основі облікових записів, веб-персоналізацію та функції активації продажів для організації кампа...
Performcb
performcb.com
Perform[cb] дає змогу брендам залучати нових клієнтів через додаткові цифрові канали за моделлю «оплата за результати». Наша запатентована технологія та ретельно підібраний партнерський ринок узгоджують ціноутворення «ціна за» з довгостроковою цінністю клієнта. Незалежно від того, чи є ви підприємце...
Adapex
adapex.io
Ми працюємо з провідними світовими видавцями, щоб максимізувати їхні доходи, захищаючи взаємодію з користувачами. Наша уніфікована платформа власних інструментів і послуг допомагає видавцям збільшити свої доходи від реклами.
ClickAdilla
clickadilla.com
ClickAdilla — це високотехнологічна рекламна мережева платформа самообслуговування, яка забезпечує якісний трафік із системами захисту від шахрайства та спаму. Мережа надає послуги рекламодавцям і видавцям. Створення рекламної кампанії займає лише кілька кліків - зручний інтерфейс дуже інтуїтивно зр...
AdPushup
adpushup.com
AdPushup — це платформа для оптимізації прибутку, яка допомагає веб-видавцям стабільно збільшувати доходи від реклами за допомогою поєднання передових технологій, партнерства з преміальним попитом і перевіреного досвіду рекламних операцій. AdPushup є сертифікованим партнером Google по роботі з видав...
Viztrade
viztrade.com
Viztrade робить складну цифрову рекламу простою. Наша рекламна платформа самообслуговування, яка повністю настроюється, дозволяє легко продавати рекламний ресурс. Ми співпрацюємо з медіавласниками по всьому світу, щоб спростити процес продажу реклами. Ми автоматизуємо створення замовлень оголошень н...
ADxAD.COM
adxad.com
ADxAD є рекламною мережею №1 для азіатського трафіку та всього світу. Pops, Native, Display, Push забезпечують висококонверсійний трафік із гнучким націлюванням. Продуктивність і точність у масштабі. Почніть зараз із безкоштовним повним обслуговуванням: рекламуйте, щоб отримати прибуток. ADxAD — це ...
PubScale
pubscale.com
PubScale — це уніфікована інформаційна панель, розроблена для мобільних видавців, щоб масштабувати свої програми чи ігри. Це допомагає видавцям мобільних пристроїв залучати користувачів для своїх програм чи ігор і монетизувати їх, щоб збільшити дохід від реклами. PubScale складається з п’яти потужни...