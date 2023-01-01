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Альтернативи - Ptengine

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайтів, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб пропонувати уявлення про те, як люди п...

Microsoft Clarity

Microsoft Clarity

clarity.microsoft.com

Дізнайтеся, чого хочуть ваші користувачі, завдяки Clarity. Clarity — це безкоштовний, простий у використанні інструмент, який фіксує, як реальні люди насправді використовують ваш сайт. Налаштувати легко, і ви почнете отримувати дані за лічені хвилини.

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

Розширення можливостей ВАС залучати потенційних клієнтів, продавати свої продукти та доносити своє повідомлення до світу! Ви лише в одній воронці!

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay — це доступне комплексне програмне забезпечення для маркетингу, продажів, підтримки та безкоштовного CRM для компаній, що розвиваються, щоб залучати відвідувачів веб-сайту та перетворювати їх на щасливих клієнтів

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Amplitude — це платформа аналітики продуктів, яка допомагає компаніям відстежувати відвідувачів за допомогою спільної аналітики. Платформа використовує звіти про поведінку, щоб зрозуміти взаємодію користувачів із продуктами та надає статистику для прискорення роботи в режимі реального часу.

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Платформа оптимізації конверсій і персоналізації. Вимірюйте ключові показники свого веб-сайту, зрозумійте поведінку своїх відвідувачів в Інтернеті та надайте їм персоналізований веб-сайт для збільшення конверсій.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory — це ваша цифрова аналітична платформа для миттєвих послідовностей, точного відтворення, спеціальних подій, теплових карт, розширеного пошуку, інструментів для розробників тощо.

WebinarJam

WebinarJam

home.webinarjam.com

Збільште ваші продажі та відвідуваність за допомогою єдиної системи вебінарів, яка створює повну пряму трансляцію події від реєстрації до повтору. WebinarJam має більше можливостей, не потребує завантажень і є найзначнішим удосконаленням трансляції в прямому ефірі, потокової трансляції подій і транс...

Leadpages

Leadpages

leadpages.com

Виходьте в Інтернет і розвивайтеся з Leadpages Найкращий вибір для малого бізнесу в усьому світі. Легко створюйте веб-сайти без коду, цільові сторінки з високою кількістю конверсій, спливаючі вікна, панелі сповіщень тощо.

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia – це американська стартап-компанія, яка пропонує продукт веб-пошуку за моделлю SaaS (програмне забезпечення як послуга).

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Unbounce — канадська компанія-розробник програмного забезпечення зі штаб-квартирою у Ванкувері, Британська Колумбія. Компанія створює цільові сторінки для веб-сайтів і є організатором щорічної конференції «Заклик до дії».

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica | Аналітика та маркетинг додатків на одній платформі

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

Сучасний інтерфейсний моніторинг і аналітика продуктів. LogRocket поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг продуктивності та аналітику продукту, що дозволяє командам програмного забезпечення створювати ідеальні веб- та мобільні продукти.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat – це технологічна компанія, яка надає дані та аналітику глобальним видавцям. Компанія була заснована в 2009 році і має штаб-квартиру в Нью-Йорку, США. Компанія програмного забезпечення як послуги (SaaS) інтегрує код у веб-сайти видавців, медіа-компаній і новинних організацій для відстеженн...

PostHog

PostHog

posthog.com

Власний стек аналітики продуктів для розгортання у вашій інфраструктурі.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Збільште дохід, конверсію та взаємодію за допомогою найповнішої у світі платформи цифрової аналітики.

Convert.com

Convert.com

convert.com

Програмне забезпечення для A/B-тестування Convert.com — найкраще рішення для агентств і компаній електронної комерції, які зосереджені на оптимізації рівня конвертації за допомогою програмного забезпечення для A/B-тестування, програмного забезпечення для багатоваріантного тестування або програмного ...

Smartlook

Smartlook

smartlook.com

Аналізуйте поведінку користувачів способами, які раніше не були можливими. Smartlook — це те, чого не вистачає в аналізі поведінки користувачів. Отримайте реальну якісну інформацію, яка допоможе вам покращити свій мобільний додаток і веб-сайт.

Lucky Orange

Lucky Orange

luckyorange.com

Менше часу на обчислення цифр, більше часу на розвиток вашого бізнесу. Підвищте коефіцієнт конверсії свого веб-сайту за допомогою нашої колекції інструментів, включаючи динамічні теплові карти, записи сеансів і живий чат.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Єдиний безкодовий CDXP на основі штучного інтелекту з власно створеними та інтегрованими гіперперсоналізованими маркетинговими каналами.

AutoOptimize

AutoOptimize

autooptimize.ai

Оптимізуйте свій веб-сайт за допомогою автоматизованих тестів A/B. AutoOptimize надає вам 50 високоефективних шаблонних тестів A/B, які, як доведено, підвищують коефіцієнт конверсії до 30% протягом 90 днів.

Plerdy

Plerdy

plerdy.com

Інструменти оптимізації рівня конверсії Відстежуйте, аналізуйте та перетворюйте своїх відвідувачів на покупців Спробуйте безкоштовно 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Наші продукти

Apptimize

Apptimize

apptimize.com

Дізнайтеся, як перспективні команди продуктів підтримують зростання, кероване даними, за допомогою платформи мобільного A/B тестування та керування випусками Apptimize.

Workbooks

Workbooks

workbooks.com

Досягніть успіху в бізнесі за допомогою Workbooks CRM – доступного, багатофункціонального CRM-рішення, яке дозволяє компаніям залучати, конвертувати та утримувати клієнтів.

AB Tasty

AB Tasty

abtasty.com

AB Tasty — швидкозростаючий постачальник рішень для експериментів, персоналізації та керування функціями на базі штучного інтелекту, що допомагає підприємствам швидко отримувати дохід.

Analytics Toolkit

Analytics Toolkit

analytics-toolkit.com

Analytics Toolkit — це програмне забезпечення для веб-аналітики, створене для автоматизації щоденних завдань Google Analytics, налаштування, аудиту, обслуговування та аналізу для аналізу й оптимізації маркетингових онлайн-кампаній.

Neurons

Neurons

neuronsinc.com

Прогнозування поведінки людини. Передбачте реакції клієнтів, увагу та поведінку за лічені секунди за допомогою нейронауки та нашого інструменту ШІ. Тестування A/B методом проб і помилок є повільним і неефективним. Припиніть витрачати бюджет на кампанії, які не викликають дій.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Ваш онлайн-бізнес став простим — створюйте, продавайте та запускайте онлайн, не наймаючи команду копірайтерів, веб-розробників, дизайнерів чи системних інтеграторів!

Crazy Egg

Crazy Egg

crazyegg.com

Використовуйте Crazy Egg, щоб дізнатися, що цікаво, а що ні, і дізнатися, що ваші веб-відвідувачі роблять із такими інструментами, як теплові карти, записи, опитування, тестування A/B тощо.

UserWise

UserWise

userwise.io

Прості у використанні інструменти liveops, які заворожують ваших гравців. Сегментуйте гравців, плануйте кампанії та переглядайте результати в одному місці.

Squeaky

Squeaky

squeaky.ai

Платформа аналізу інформації про клієнтів, яка насамперед приділяється конфіденційності. Squeaky допомагає розвивати ваш бізнес, створюючи кращий цифровий досвід. Наш комплексний інструмент включає аналітику, запис сеансу, відгуки та теплові карти.

Flagsmith

Flagsmith

flagsmith.com

Позначка функції та служба віддаленого налаштування. Випуск функцій з упевненістю; керувати прапорцями функцій у веб-, мобільних і серверних програмах. Використовуйте наш розміщений API, розгортайте у своїй приватній хмарі або запускайте локально.

Silktide

Silktide

silktide.com

Зробіть свій веб-сайт кращим за допомогою автоматизованого тестування доступності, оптимізації вмісту та цифрового маркетингу на одній платформі.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...

Testeum

Testeum

testeum.com

Покращте утримання користувачів, UX і зручність використання з веб-сайту або мобільного додатка. Отримайте тестування користувачів від глобальної мережі пристрасних краудтестерів. Оптимізуйте свій веб-або мобільний додаток для бездоганної роботи.

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Оптимізуйте свій веб-сайт із впевненістю, а не припущеннями Дізнайтеся, що відбувається в кожній точці взаємодії ваших користувачів. Ніяких припущень не потрібно.

Statsig

Statsig

statsig.com

Компанії, що швидко розвиваються, використовують Statsig, щоб прискорити свій розвиток, від простих тестів A/B до складних експериментів.

SiteSpect

SiteSpect

sitespect.com

SiteSpect — це рішення для A/B-тестування та оптимізації, за допомогою якого ви можете A/B-тестувати свої ідеї, знаходити статистику та персоналізувати весь шлях клієнта.

Splitbee

Splitbee

splitbee.io

Відстежуйте та оптимізуйте свій онлайн-бізнес за допомогою Splitbee. Аналітика, послідовності переходів, автоматизація, A/B-тестування тощо.

VWO

VWO

vwo.com

VWO — це провідний на ринку інструмент тестування A/B, який компанії, що швидко розвиваються, використовують для експериментів і оптимізації коефіцієнта конверсії.

Howuku

Howuku

howuku.com

Howuku — це набір інструментів, які допоможуть вам створити високоефективну взаємодію з користувачем із записом відвідувачів, тепловою картою, віджетом відгуків, A/B-тестуванням тощо.

WebTrackFlow

WebTrackFlow

webtrackflow.com

WebTrackFlow присвячений трансформації інформації про веб-сайти. Наші інноваційні інструменти аналітики, включаючи теплові карти, відстеження поведінки та аналіз подій, дають змогу приймати рішення на основі даних. Наша зручна інформаційна панель інтерпретує дії користувача, що дозволяє обґрунтовано...

RealEye

RealEye

realeye.io

Онлайн-дослідницька платформа з веб-камерою Eye-Tracking. Він: - набагато швидший і дешевший, ніж традиційне обладнання для відстеження очей - точний (точність розміру кнопки) і використовується в академічних дослідженнях - простий у використанні (клієнти хвалять нас за зручний інтерфейс) RealEye – ...

FullSession

FullSession

fullsession.io

FullSession допомагає компаніям зрозуміти, як їхні клієнти взаємодіють із їхнім веб-сайтом за допомогою комплексної цифрової платформи. Ми надаємо вам необхідні інструменти для виявлення проблемних точок користувачів, відмов, а також для перегляду інформації про кожну взаємодію користувача з вашим в...

Dragonfly AI

Dragonfly AI

dragonflyai.co

Оптимізуйте продуктивність свого вмісту за допомогою потужності ШІ. Наші прогнозні теплові карти миттєво показують вам, що в першу чергу привертає увагу вашої аудиторії в будь-якому вмісті, допомагаючи вам приймати обдумані рішення, не сповільнюючи вашу роботу. • Отримуйте статистику в режимі реальн...

Clueify

Clueify

clueify.com

Clueify надає вам важливий відгук про ефективність ваших концепцій, перш ніж ви їх запускаєте. Використовуючи наш ШІ, ви можете з точністю 92% передбачити, куди дивитимуться користувачі та як вони сприймуть ваш дизайн. Це схоже на те, що матимете сотні тестових користувачів лише за один клік, але бе...

Mousestats

Mousestats

mousestats.com

Записуйте та дивіться відео відвідувачів вашого веб-сайту + теплові карти веб-сайту + аналітику форм + опитування

Feng-GUI

Feng-GUI

feng-gui.com

Завдяки штучному інтелекту та перевіреному десятиліттями нейронаукових досліджень, Feng-GUI забезпечує прогностичну візуальну аналітику з дієвою інформацією та рекомендаціями, які дають змогу цифровим агентствам максимізувати результати для своїх клієнтів. https://feng-gui.com/ З 2007 року служба Fe...

expoze.io

expoze.io

expoze.io

Зустрічайте expoze.io У expoze.io ми маємо чітку місію: надати кожному доступ до ресурсів, необхідних для розробки найкращого творчого матеріалу. Наша платформа робить саме це. Наше рішення для інтелектуального відстеження погляду expoze.io на основі штучного інтелекту дає вам змогу аналізувати будь...

TWIPLA

TWIPLA

twipla.com

ПЛАТФОРМА ІНТЕЛЕКТУ ВЕБ-САЙТУ Отримайте точну та миттєву інформацію про свій веб-сайт. Статистика веб-сайту, повтори сеансів, теплові карти, опитування тощо. TWIPLA (раніше Visitor Analytics) — це передова, але доступна платформа аналітики веб-сайтів, яка має понад 2,5 мільйона встановлень у всьому ...

Reactflow

Reactflow

reactflow.com

Reactflow висвітлює візуальні та логічні причини, чому ваші відвідувачі не перетворюються на клієнтів, і забезпечує безперебійну воронку продажів для швидшого отримання рентабельності інвестицій. Reactflow відтворює записи активності вашого клієнта у вигляді відео, компілює теплові карти, аналітику ...

Browsee

Browsee

browsee.io

Переглядайте – перестаньте гадати, почніть діяти ✔ Теги штучного інтелекту на сеансах – з 5% сеансів зрозумійте 100% проблем користувачів ✔ Історія сторінки – отримуйте корисну інформацію для покращення своїх цільових сторінок ✔ Рада користувачів – ідентифікуйте користувачів для аналізу взаємодії та...

EyeQuant

EyeQuant

eyequant.com

EyeQuant — це інтелектуальний штучний інтелект, який візуально виділяє те, що бачать люди, куди вони дивляться в першу чергу та скільки їхньої уваги привертають певні елементи вашого дизайну.

UXCam

UXCam

uxcam.com

UXCam — це комплексна платформа аналітики мобільних додатків, яка дозволяє компаніям зрозуміти поведінку користувачів. UXCam починався як рішення для відтворення сеансу та теплової карти, але ми зрозуміли, що є багато питань, на які лише якісні дані не можуть відповісти. Тому ми поєднали деталізацію...

Quantum Metric

Quantum Metric

quantummetric.com

Завдяки швидкому розгортанню наша платформа починає отримувати та візуалізувати все, що ваші клієнти мають у мережі, у рідній програмі та кіоску. Вплив кожної взаємодії з клієнтом автоматично визначається кількісно, ​​кожну сесію клієнта можна відтворити, і, що найважливіше, усі ваші команди можуть ...

Maxymizely

Maxymizely

maxymizely.com

Maxymizely — це інноваційна платформа, орієнтована на відкриття, для мобільних і веб-додатків, яка поєднує аналіз великих даних із прогнозним моделюванням. За допомогою Maxymizely ви зможете підвищити рентабельність інвестицій для своєї програми, збільшити залученість користувачів і загальну цінніст...

Fluid Ads

Fluid Ads

fluidads.com

У Fluid Ads ми пропонуємо два варіанти обслуговування, кожен із яких включає наступні переваги. Fluid Ads надає можливість: - Створювати приголомшливі цифрові медійні реклами за допомогою нашого інструменту конструктора реклами. - Точне націлювання на аудиторію, яку ви хочете охопити в будь-якій точ...

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