Protolabs

Protolabs

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Вебсайт: hubs.com

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Protolabs, що надає послуги з виробництва на замовлення. Сайт пропонує такі ж широкі можливості, якість і ціни. Protolabs дозволяє користувачам миттєво отримувати пропозиції та отримувати доступ до різноманітних виробничих послуг, включаючи 3D-друк (FDM, SLA, SLS, MJF), обробку з ЧПУ, виготовлення листового металу та лиття під тиском. Вони співпрацюють із перевіреною глобальною мережею спеціалізованих виробничих партнерів, щоб надати широкий спектр матеріалів, оздоблення та виробничих можливостей для задоволення потреб клієнтів від створення прототипу до виробництва. Основні функції включають групові облікові записи для співпраці, захист ІВ та високі стандарти якості, які підтримуються через їхні процеси та керування постачальниками. Protolabs обслуговує клієнтів у таких галузях, як авіакосмічна, автомобільна, промислове обладнання, побутова електроніка, робототехніка та медицина. Веб-сайт надає широку базу знань, освітні ресурси, тематичні дослідження та іншу інформацію для підтримки дизайнерів та інженерів у використанні їхніх виробничих послуг.

Вебсайт: hubs.com

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