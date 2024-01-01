Proto

Proto

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Вебсайт: proto.cx

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Proto є лідером інклюзивної автоматизації багатомовного контакт-центру, щодня допомагає понад 10 000 клієнтів на ринках, що розвиваються, надавати більш доступні послуги споживачам. Лише 6% чат-ботів у світі розмовляють місцевими мовами; Proto пропонує обробку природної мови для понад 100 місцевих і рідкісних мов, що дозволяє організаціям у різних галузях пропонувати послуги, які розмовляють їхньою мовою. Завдяки високій точності класифікації намірів для таких мов, як кіньяруанда та тві, попит на механізм обробки природної мови Proto швидко зростає. Proto також пропонує глибокі нормативні знання для захисту споживачів як надійний постачальник рішень для обслуговування громадян для державних організацій у багатьох країнах. Понад 2250 компаній вже розгорнули платформу автоматизації Proto CX.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для чат-ботів

Вебсайт: proto.cx

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Альтернативи

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

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Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

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