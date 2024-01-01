Proto є лідером інклюзивної автоматизації багатомовного контакт-центру, щодня допомагає понад 10 000 клієнтів на ринках, що розвиваються, надавати більш доступні послуги споживачам. Лише 6% чат-ботів у світі розмовляють місцевими мовами; Proto пропонує обробку природної мови для понад 100 місцевих і рідкісних мов, що дозволяє організаціям у різних галузях пропонувати послуги, які розмовляють їхньою мовою. Завдяки високій точності класифікації намірів для таких мов, як кіньяруанда та тві, попит на механізм обробки природної мови Proto швидко зростає. Proto також пропонує глибокі нормативні знання для захисту споживачів як надійний постачальник рішень для обслуговування громадян для державних організацій у багатьох країнах. Понад 2250 компаній вже розгорнули платформу автоматизації Proto CX.

Вебсайт: proto.cx

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