Prospre – це програма для планування їжі, яка створює персоналізовані плани харчування, щоб допомогти користувачам досягти своїх фітнес-цілей. Додаток створює плани харчування, які відповідають цілям користувача щодо калорій і макросів на тиждень, які можна коригувати, змінюючи страви, додаючи рецепти та встановлюючи діапазони для макросів. Додаток також пропонує тренера зі штучним інтелектом, який аналізує вагу користувача та споживану їжу, надаючи пропозиції, як залишатися на шляху. Функція відстеження макросів дозволяє користувачам відстежувати все, що вони їдять, і пропонує сканування штрих-кодів і сканер харчової цінності, що дозволяє користувачам сканувати понад 300 000 продуктів харчування для відстеження понад 150 поживних речовин. Гнучке планування їжі в додатку пропонує можливість вставляти ласощі в план, одночасно зустрічаючи макроси. Prospre також пропонує автоматичний список покупок із автозаповненням Amazon Fresh, списки покупок для друку та графіки прогресу ваги. Користувачі можуть завантажити додаток для пристроїв iOS і Android. За допомогою Prospre користувачі можуть легко досягати цілей дієти на основі макроелементів, не вживаючи одну й ту саму їжу щодня. Додаток отримав високу оцінку в App Store, а користувачі високо оцінили його простоту використання та ефективність у встановленні довгострокових цілей дієти.

Вебсайт: prospre.io

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