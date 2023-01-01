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Альтернативи - ProofHub

Asana

Asana

asana.com

Asana — це веб- та мобільна програма, розроблена, щоб допомогти командам організовувати, відстежувати та керувати своєю роботою. Forrester, Inc. повідомляє, що «Asana спрощує командне керування роботою». Його випускає однойменна компанія. (Asana, Inc.) Його заснували в 2008 році співзасновник Faceb...

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.

Zoho Projects

Zoho Projects

zoho.com

Управління проектами настільки ефективне, наскільки це можливо. Zoho Projects — це хмарний інструмент керування проектами, який допомагає планувати роботу, ефективно її відстежувати та співпрацювати з командою, де б вона не була.

Smartsheet

Smartsheet

smartsheet.com

Smartsheet — це програмне забезпечення як послуга (SaaS), яке пропонується для співпраці та керування роботою, розроблене та продане компанією Smartsheet Inc. Воно використовується для призначення завдань, відстеження прогресу проекту, керування календарями, обміну документами та іншої роботи за доп...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі

Nifty

Nifty

nifty.pm

Керуйте проектами, а не інструментами. Припиніть перемикатися між чатами, завданнями, документами, календарем і інструментами для зустрічей — об’єднайте свою команду та клієнтів в одній простій, але потужній програмі.

Wrike

Wrike

wrike.com

Лише платформа керування роботою Wrike дає вашій команді повну видимість і контроль над усіма вашими завданнями та проектами. Програмне забезпечення для управління проектами ніколи не було таким зручним для співпраці.

TeamGantt

TeamGantt

teamgantt.com

Спробуйте безкоштовну програму створення діаграм Ганта від TeamGantt і створіть діаграму Ганта онлайн за лічені хвилини за допомогою планування перетягування. Найвищий рейтинг і назавжди безкоштовно — кредитна картка не потрібна.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Створіть ефективну команду, яка чудово працює разом, за допомогою програмного забезпечення Teamwork для керування проектами, служби підтримки, чату, програмного забезпечення для керування документами та CRM.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio пропонує інструмент для виявлення вмісту, який спрощує керування вмістом блогів і соціальних мереж для бізнесу в будь-якій ніші чи ринку.

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot – інструмент маркетингу в соціальних мережах для підвищення впізнаваності бренду та трафіку. Ми налаштували автоматизацію планування в соціальних мережах для маркетологів.

Hive

Hive

hive.com

Платформа продуктивності №1 для швидкозмінних команд. Керуйте проектами, відстежуйте завдання та співпрацюйте з командами будь-якого розміру. Розпочніть безкоштовну 14-денну пробну версію вже сьогодні.

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

Сімейство гнучких маркетингових інструментів, які допоможуть вам залишатися зосередженими, виконувати проекти вчасно та радувати вашу команду. Організуйтеся зараз.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...

Beesbusy

Beesbusy

beesbusy.com

Beesbusy — це інтуїтивно зрозумілий інструмент для спільної роботи над проектами. Легко плануйте свої завдання та організовуйте свій час, щоб втілювати проекти в реальність.

Spreadsheet

Spreadsheet

spreadsheet.com

Електронна таблиця, яку ви знаєте, з потужністю бази даних і системи керування проектами. Гантт, календар, канбан, форми та автоматизація. Почніть безкоштовно.

Opal

Opal

workwithopal.com

Гнучка платформа динамічного планування, яка поєднує стратегію з виконанням. Opal створює неперевершену видимість і координацію маркетингових і комунікаційних команд, які необхідні для виняткової роботи.

Planly

Planly

planly.com

По-справжньому автоматизований планувальник соціальних мереж. Planly — це безкоштовний планувальник соціальних мереж для всіх. Завдяки повній автоматизації та вдосконаленому інтерфейсу ми дозволяємо зберігати ваші медіафайли, плани та автоматичні публікації в соціальних мережах – жодних сповіщень! ...

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

Безпечно діліться вмістом і співпрацюйте з клієнтами та внутрішніми командами з будь-якого пристрою чи місця за допомогою ShareFile. Відділам і малим підприємствам потрібні прості, безпечні рішення для співпраці з клієнтами та один з одним. За допомогою ShareFile використовуйте будь-який пристрій дл...

Narrator

Narrator

narrator.ai

Платформа даних Екранного диктора дозволяє будь-кому отримувати відповіді за лічені хвилини, а не за тижні, завдяки клієнту 360, який містить усі взаємодії клієнтів із вашою компанією.

PromoPrep

PromoPrep

promoprep.com

PromoPrep is a marketing calendar & promotion planning platform designed to improve organization and communication for marketing teams of all sizes. Rather than using endless spreadsheets or hacking a project management tool to track marketing activities - PromoPrep is a true marketing calendar full...

Gain

Gain

gainapp.com

Simply put: Gain is client feedback for social media content, made easy. Marketing teams across 51 countries trust Gain with social media content for over 9,000 brands because Gain incorporates the layer of client feedback and approvals to their social media workflow. With Gain’s automated approval ...

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...

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