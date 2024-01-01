Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «PromptLoop» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

PromptLoop — це платформа даних на базі штучного інтелекту, яка допомагає створювати та збагачувати набори даних, запускаючи моделі на рядках даних електронної таблиці за допомогою веб-скринпінгу, вибираючи категорії для тексту, форматуючи виходи тощо.

Вебсайт: promptloop.com

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