Prompt Hunt — це мистецька платформа штучного інтелекту, яка дозволяє користувачам створювати, досліджувати та ділитися творами мистецтва за допомогою технології штучного інтелекту. Він включає низку моделей AI, зокрема Stable Diffusion, DALLE та Midjourney. Платформа, призначена для художників і творчих людей, пропонує швидкий і спрощений процес створення мистецтва. Ключовою особливістю Prompt Hunt є Chroma, їх вдосконалена модель AI, яка використовується для швидкого створення високоякісних візуальних зображень із вражаючим контролем і деталізацією. Prompt Hunt містить колекцію шаблонів підказок, які допомагають у послідовному створенні активів. Користувачі також можуть створювати, змінювати та ділитися цими шаблонами, покращуючи спільне створення мистецтва. Створена для максимальної зручності користувача, платформа має селектор стилів перетягування та режим конфіденційності, що дозволяє художникам зберігати конфіденційність своїх робіт під час процесу створення. Платформа підтримує різноманітні категорії мистецтва від 3D, логотипів, фотографії до піксельного мистецтва, надаючи широкий спектр для дослідження та створення. Щоб покращити доступність і допомогти початківцям, на платформі були доступні різні навчальні посібники. Незважаючи на свою простоту, Prompt Hunt також пропонує ефективність для більш досвідчених користувачів або «оперативних інженерів», таким чином враховуючи широкий спектр навичок користувача. Нарешті, користувачі можуть вибирати різні тарифні плани відповідно до своїх вимог, забезпечуючи гнучкість щодо використання та вартості.

Вебсайт: prompthunt.com

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