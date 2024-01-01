Promethean AI — це революційний інструмент штучного інтелекту (ШІ), який працює разом з художниками для створення віртуальних світів. Він пропонує низку функцій, які розроблені, щоб допомогти Художникам творчо вирішувати проблеми, генерувати ідеї та автоматизувати повсякденні та нетворчі завдання. Він також має можливість вчитися та адаптуватися до індивідуальних смаків кожного Художника. Безкоштовна версія Promethean AI доступна для некомерційного використання, а для проектів із фінансуванням менше 100 тис. дол. США на рік (інді) і вище (професійні) доступні додаткові варіанти ліцензування. Promethean AI є дітищем Ендрю Максимова, технічного арт-директора Naughty Dog Inc. (Sony Interactive Entertainment). Ендрю разом із командою досвідчених спеціалістів із технологій і розваг працювали разом, щоб створити інструмент, який полегшує Художникам створення та обмін своїми роботами. Мета Promethean AI — демократизувати творчий процес і дати будь-кому можливість створювати історії, які інакше були б неможливі. Promethean AI містить низку інструментів, розроблених, щоб допомогти Художникам, від встановлення та налаштування ресурсів до основ командного рядка та навчання Promethean . Крім того, Promethean AI пропонує програму Environment Art Internship, де вони обмінюються своїм досвідом у створенні віртуальних світів на розуміння того, як зробити роботу художника кращою та швидшою. Нарешті, вони були представлені в різних публікаціях, таких як WIRED, VentureBeat, 80.lv, GamesIndustry.biz і Gamasutra.

Вебсайт: prometheanai.com

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