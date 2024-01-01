Альтернативи - Progress Retail

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — це робочий простір нового покоління для команд. Майбутнє роботи тут, і воно безкоштовне.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

Вирівняйте передню лінію. Найповніше цифрове робоче місце Frontline, яке доведено, що забезпечує проривні результати для вашої організації.

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Перець | Уніфікована платформа B2B Commerce & Mobile Sales App

Repsly

Repsly

repsly.com

Як інтелектуальні польові команди виграють у роздрібній торгівлі. Статистика в режимі реального часу щодо роздрібної торгівлі та ефективності продажів. Розумніші інструменти мерчандайзингу, просування та продажів для вашої команди на місцях. Все, що вам потрібно, щоб виграти на полиці.

Promomash

Promomash

promomash.com

Promomash — це єдина комплексна платформа управління просуванням для розвитку брендів CPG у роздрібній торгівлі. Плануйте, виконуйте, аналізуйте та оптимізуйте всі ваші рекламні акції роздрібної торгівлі, польові продажі та маркетингові заходи, а також демонстрації в магазинах в одному місці - і пер...

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варі...

Bitreport

Bitreport

bitreport.app

Bitreport дозволяє компаніям оптимізувати операційну ефективність і забезпечити узгоджену взаємодію з клієнтами в усіх своїх мережах.

Action Card

Action Card

actioncardapp.com

Мобільний додаток Action Card оцифровує перевірки та контрольні списки ваших магазинів, допомагаючи оптимізувати роботу. Економте час на відвідування та належним чином дотримуйтеся стандартів бренду.

Pazo

Pazo

gopazo.com

Відкрийте для себе Pazo: революція в управлінні роздрібними операціями Розкрийте весь потенціал ваших роздрібних операцій за допомогою Pazo, передового завдання та програмного забезпечення для керування SOP, якому довіряють тисячі клієнтів у всьому світі. Отримайте неперевершену видимість у своїх то...

Zenput

Zenput

zenput.com

Тепер Zenput є частиною Crunchtime – провідного програмного забезпечення для керування операціями для брендів ресторанів із кількома підрозділами та операторів громадського харчування. Zenput — це платформа виконання операцій, яка використовується такими брендами, як Chipotle, Domino's, Sweetgreen, ...

Jolt

Jolt

jolt.com

Jolt — це програмне забезпечення для виконання операцій, доступне на смартфонах і планшетах, яке допомагає ресторанам, підприємствам роздрібної торгівлі, гостинного бізнесу та іншим підприємствам досягти підзвітності команди, відповідності вимогам цифрової безпеки харчових продуктів і підвищити ефек...

Quant Retail

Quant Retail

quantretail.com

Quant — хмарне рішення для управління торговою площею, категоріями товарів, планограмами, етикетками на полицях, автоматичним поповненням і фотодокументацією магазину. У Quant наші клієнти малюють і керують планами поверхів тисяч магазинів і публікують сотні тисяч планограм щороку.

Footmarks

Footmarks

footmarks.com

Footmarks допомагає найбільшим у світі брендам CPG отримати безпрецедентну видимість у своїх роздрібних продажах і рівнях відповідності. Від об’єктів і складів до роздрібної торгівлі Footmarks надає дієві дані для підвищення рівня виконання, збільшення продажів і зменшення відходів.

VisitBasis

VisitBasis

visitbasis.com

Мобільний додаток VisitBasis допомагає мерчендайзерам, аудиторам роздрібної торгівлі та командам маркетингу на місцях легко складати професійні звіти про роздрібну торгівлю. VisitBasis для Android є безкоштовним для команд з 10 або менше користувачів для проведення аудиту роздрібної торгівлі та опит...

Bindy

Bindy

bindy.com

Програмне забезпечення Bindy Retail Execution Software допомагає брендам роздрібної торгівлі та гостинності виконувати стандарти та програми вчасно, у повному обсязі, на кожному місці. Підвищення ефективності за допомогою індивідуальних контрольних списків, фотографій і підписів, а також замкнутого ...

BeMyEye

BeMyEye

bemyeye.com

BeMyEye надає споживчим брендам комплексне рішення для відстеження, аналізу та покращення ефективності роботи в магазинах, використовуючи технології штучного інтелекту, інфрачервоного зв’язку та краудсорсингу, щоб допомогти їм досягти ідеальної роботи магазину. Оснастіть свій відділ продажів нашою п...

ThirdChannel

ThirdChannel

thirdchannel.com

ThirdChannel надає єдине технологічне рішення для роздрібної торгівлі в магазині та онлайн, яким керують пристрасні експерти бренду. Оснащення кваліфікованих, пристрасних представників бренду потужною хмарною технологією дозволяє їм здійснювати інтелектуальну оптимізацію продажів як в електронній ко...

Skupos

Skupos

skupos.com

Об’єднання індустрії роздрібної торгівлі – Skupos забезпечує розумнішу та прибутковішу роздрібну торгівлю, об’єднуючи незалежні магазини, бренди та дистриб’юторів на одній платформі.

GoSpotCheck

GoSpotCheck

gospotcheck.com

GoSpotCheck від FORM дає змогу виїзним командам керувати ринковою діяльністю за допомогою єдиного мобільного рішення, яке поєднує в собі динамічне керування завданнями, найкраще в галузі розпізнавання зображень, фотозвіти, зв’язок із виїзними командами та розширені звіти – все це в одній простій у в...

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