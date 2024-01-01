Альтернативи - Progress Retail
Lark
larksuite.com
Lark — це робочий простір нового покоління для команд. Майбутнє роботи тут, і воно безкоштовне.
WorkJam
workjam.com
Вирівняйте передню лінію. Найповніше цифрове робоче місце Frontline, яке доведено, що забезпечує проривні результати для вашої організації.
Pepperi
pepperi.com
Перець | Уніфікована платформа B2B Commerce & Mobile Sales App
Repsly
repsly.com
Як інтелектуальні польові команди виграють у роздрібній торгівлі. Статистика в режимі реального часу щодо роздрібної торгівлі та ефективності продажів. Розумніші інструменти мерчандайзингу, просування та продажів для вашої команди на місцях. Все, що вам потрібно, щоб виграти на полиці.
Promomash
promomash.com
Promomash — це єдина комплексна платформа управління просуванням для розвитку брендів CPG у роздрібній торгівлі. Плануйте, виконуйте, аналізуйте та оптимізуйте всі ваші рекламні акції роздрібної торгівлі, польові продажі та маркетингові заходи, а також демонстрації в магазинах в одному місці - і пер...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варі...
Bitreport
bitreport.app
Bitreport дозволяє компаніям оптимізувати операційну ефективність і забезпечити узгоджену взаємодію з клієнтами в усіх своїх мережах.
Action Card
actioncardapp.com
Мобільний додаток Action Card оцифровує перевірки та контрольні списки ваших магазинів, допомагаючи оптимізувати роботу. Економте час на відвідування та належним чином дотримуйтеся стандартів бренду.
Pazo
gopazo.com
Відкрийте для себе Pazo: революція в управлінні роздрібними операціями Розкрийте весь потенціал ваших роздрібних операцій за допомогою Pazo, передового завдання та програмного забезпечення для керування SOP, якому довіряють тисячі клієнтів у всьому світі. Отримайте неперевершену видимість у своїх то...
Zenput
zenput.com
Тепер Zenput є частиною Crunchtime – провідного програмного забезпечення для керування операціями для брендів ресторанів із кількома підрозділами та операторів громадського харчування. Zenput — це платформа виконання операцій, яка використовується такими брендами, як Chipotle, Domino's, Sweetgreen, ...
Jolt
jolt.com
Jolt — це програмне забезпечення для виконання операцій, доступне на смартфонах і планшетах, яке допомагає ресторанам, підприємствам роздрібної торгівлі, гостинного бізнесу та іншим підприємствам досягти підзвітності команди, відповідності вимогам цифрової безпеки харчових продуктів і підвищити ефек...
Quant Retail
quantretail.com
Quant — хмарне рішення для управління торговою площею, категоріями товарів, планограмами, етикетками на полицях, автоматичним поповненням і фотодокументацією магазину. У Quant наші клієнти малюють і керують планами поверхів тисяч магазинів і публікують сотні тисяч планограм щороку.
Footmarks
footmarks.com
Footmarks допомагає найбільшим у світі брендам CPG отримати безпрецедентну видимість у своїх роздрібних продажах і рівнях відповідності. Від об’єктів і складів до роздрібної торгівлі Footmarks надає дієві дані для підвищення рівня виконання, збільшення продажів і зменшення відходів.
VisitBasis
visitbasis.com
Мобільний додаток VisitBasis допомагає мерчендайзерам, аудиторам роздрібної торгівлі та командам маркетингу на місцях легко складати професійні звіти про роздрібну торгівлю. VisitBasis для Android є безкоштовним для команд з 10 або менше користувачів для проведення аудиту роздрібної торгівлі та опит...
Bindy
bindy.com
Програмне забезпечення Bindy Retail Execution Software допомагає брендам роздрібної торгівлі та гостинності виконувати стандарти та програми вчасно, у повному обсязі, на кожному місці. Підвищення ефективності за допомогою індивідуальних контрольних списків, фотографій і підписів, а також замкнутого ...
BeMyEye
bemyeye.com
BeMyEye надає споживчим брендам комплексне рішення для відстеження, аналізу та покращення ефективності роботи в магазинах, використовуючи технології штучного інтелекту, інфрачервоного зв’язку та краудсорсингу, щоб допомогти їм досягти ідеальної роботи магазину. Оснастіть свій відділ продажів нашою п...
ThirdChannel
thirdchannel.com
ThirdChannel надає єдине технологічне рішення для роздрібної торгівлі в магазині та онлайн, яким керують пристрасні експерти бренду. Оснащення кваліфікованих, пристрасних представників бренду потужною хмарною технологією дозволяє їм здійснювати інтелектуальну оптимізацію продажів як в електронній ко...
Skupos
skupos.com
Об’єднання індустрії роздрібної торгівлі – Skupos забезпечує розумнішу та прибутковішу роздрібну торгівлю, об’єднуючи незалежні магазини, бренди та дистриб’юторів на одній платформі.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck від FORM дає змогу виїзним командам керувати ринковою діяльністю за допомогою єдиного мобільного рішення, яке поєднує в собі динамічне керування завданнями, найкраще в галузі розпізнавання зображень, фотозвіти, зв’язок із виїзними командами та розширені звіти – все це в одній простій у в...