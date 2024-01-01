Progress Retail

Progress Retail

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Вебсайт: progressretail.com

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Створено роздрібними торговцями – для роздрібних торговців. Справжній універсальний магазин для роздрібних операцій і навчання: забезпечує динамічне навчання, керування завданнями та комунікацію з компанією. Платформа досвіду співробітників (EXP) у комплекті з відомою роздрібною освітою в сферах навчання продажів, розвитку лідерства, особистого розвитку тощо.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для роздрібної торгівлі

Вебсайт: progressretail.com

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