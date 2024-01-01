Profi

Profi

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Вебсайт: profi.io

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Profi — це універсальна операційна платформа для професійних постачальників послуг, в т.ч. тренери, консультанти, тренери, терапевти та інші. Створений для професійних постачальників послуг, Profi допомагає вам легко оптимізувати всі операції та ефективніше розвивати свій бізнес. Profi, якому довіряють понад 1000 професіоналів, дозволяє: - Економити 140 годин на рік завдяки автоматизації зайнятості - Легко справляти враження на клієнтів, надаючи унікальний досвід - Розширювати пропозиції для бізнесу. Ви можете використовувати Profi як індивідуальний постачальник, як команда професіоналів або як бізнес. Типові випадки використання: - Розклад індивідуальних і групових коучинг-сеансів з клієнтами - Проведення сеансів за допомогою вбудованого інструменту відеоконференцій або Zoom - Створення та продаж курсів/програм - Відстеження прогресу ваших клієнтів і залучення їх за допомогою форм - Плата за членство або підписку комісії - Отримуйте плату за сеанси та інші послуги через уніфіковану систему розрахунків

Вебсайт: profi.io

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