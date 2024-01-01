Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ProdPerfect» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

ProdPerfect — це перше автономне наскрізне (E2E) рішення для регресійного тестування, яке постійно створює, підтримує та розвиває набори тестів E2E за допомогою машинного аналізу даних про поведінку користувачів у реальному часі. Це єдине повністю кероване рішення, яке усуває критичні прогалини в охопленні тестами, усуває тривалий час виконання набору тестів і дорогі помилки у виробництві, а також усуває тягар контролю якості, який споживає величезні інженерні ресурси.

Вебсайт: prodperfect.com

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