ProdPerfect

ProdPerfect

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Вебсайт: prodperfect.com

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ProdPerfect — це перше автономне наскрізне (E2E) рішення для регресійного тестування, яке постійно створює, підтримує та розвиває набори тестів E2E за допомогою машинного аналізу даних про поведінку користувачів у реальному часі. Це єдине повністю кероване рішення, яке усуває критичні прогалини в охопленні тестами, усуває тривалий час виконання набору тестів і дорогі помилки у виробництві, а також усуває тягар контролю якості, який споживає величезні інженерні ресурси.
Категорії:
Software Development
Інструменти тестування програмного забезпечення

Вебсайт: prodperfect.com

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Qase

qase.io

Endtest

Endtest

endtest.io

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