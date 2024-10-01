Альтернативи - ProdPad

Productboard

Productboard

productboard.com

Productboard — це платформа керування продуктами, яка допомагає командам продуктів швидше виводити потрібні продукти на ринок, розуміючи, що потрібно клієнтам, визначаючи пріоритети, що потрібно створити далі, і узгоджуючи всіх навколо дорожньої карти. Понад 6000 компаній, у тому числі Microsoft, Zo...

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Dovetail допомагає зберігати, аналізувати та спільно працювати над дослідженнями користувачів в одному місці, спрощуючи перегляд закономірностей, дізнаватися про клієнтів і вирішувати, що робити далі. Серед наших клієнтів Boston Consulting Group, Cisco, CSIRO, Deliveroo, Elsevier, Kayak, Mastercard,...

MeisterTask

MeisterTask

meistertask.com

MeisterTask — це веб-інструмент керування завданнями та проектами, який ідеально підходить для гнучкого управління проектами. Красиво розроблений інтерфейс, інтуїтивно зрозуміла функціональність і безперебійна інтеграція з іншими інструментами роблять його логічним вибором для проектних команд. Meis...

Aha!

Aha!

aha.io

Ага! це всесвітнє програмне забезпечення для розробки продуктів. Ми допомагаємо більш ніж 1 мільйону розробників продуктів втілити в життя свою стратегію. Наш набір інструментів включає Aha! Дорожні карти, ага! Ідеї, ага! Дошки, ага! Знання, і Ага! розвиватися. Команди розробки продуктів покладаютьс...

Maze

Maze

maze.co

Maze — це платформа для дослідження користувачів, завдяки якій продукти працюють для людей. Maze дає змогу будь-якій компанії швидше створювати правильні продукти, роблячи інформацію користувачів доступною зі швидкістю розробки продукту. Створений для зручності використання, Maze дозволяє дизайнерам...

Canny

Canny

canny.io

Canny — це ваше комплексне рішення для керування відгуками користувачів, де ви можете фіксувати, упорядковувати та аналізувати відгуки клієнтів в одному місці, щоб ви могли приймати обґрунтовані рішення про продукт. Canny має все необхідне для навігації по всьому циклу зворотного зв’язку. Від керува...

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані ф...

Minitab Engage

Minitab Engage

minitab.com

Minitab Engage™ — це єдине рішення, призначене для запуску, відстеження, управління та обміну інноваціями та ініціативами щодо вдосконалення від створення ідей до реалізації.​Прискорення зростання та підвищення прибутковості починається з хороших ідей і закінчується надійним виконанням. Minitab Enga...

Craft.io

Craft.io

craft.io

Craft.io — це інструмент керування продуктами, який дає змогу менеджерам із продуктів виконувати свою роботу, починаючи від збору відгуків, планування, прийняття рішень, складання дорожньої карти тощо в одному спеціально створеному інструменті, який інтегрується з найбільш поширеними сьогодні платфо...

Looppanel

Looppanel

looppanel.com

Looppanel — це дослідницький продукт і репозиторій на базі штучного інтелекту, який у 5 разів пришвидшує пошук і поширення інформації користувачів.

Ideanote

Ideanote

ideanote.io

Інноваційна платформа Ideanote дозволяє легко збирати, розвивати та використовувати найкращі ідеї від співробітників і клієнтів. Тепер із штучним інтелектом, робочими процесами автоматизації та інтеграцією (Zapier і Microsoft Teams). Отримайте безкоштовну пробну або особисту демонстрацію вже сьогодн...

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

Залучайте, захоплюйте та об’єднуйте всю свою компанію! MangoApps — це уніфікована платформа для роботи з працівниками, яка поєднує інтранет, навчання, командну роботу та керування контентом у інформаційній панелі та робочому просторі. Наш зручний підхід із можливістю нескінченного налаштування впису...

UserVoice

UserVoice

uservoice.com

UserVoice — найкращий інструмент для виявлення продукту, платформа, розроблена для подолання розриву між командами продукту та їх користувачами. Пропонуючи комплексну систему управління зворотним зв’язком, UserVoice дозволяє компаніям збирати, визначати пріоритети та реагувати на пропозиції та ідеї ...

Notably

Notably

notably.ai

Зокрема, це платформа для досліджень на основі ШІ, яка надає комплексне рішення для дослідників із різних галузей. Платформа використовує найкращі практики та штучний інтелект для проведення кращих, швидших і розумніших досліджень. Це допомагає дослідникам створити репозиторій досліджень, який стає...

Zeda.io

Zeda.io

zeda.io

Zeda.io — це платформа для виявлення продуктів і стратегії на базі штучного інтелекту, яка допомагає керівникам продуктів визначати проблеми, які потрібно вирішити для клієнтів, вирішувати, що будувати далі на основі дієвих аналітичних даних про продукт, і створювати стратегії продукту для досягненн...

IdeaScale

IdeaScale

ideascale.com

IdeaScale — це відзначене нагородами програмне рішення для керування ідеями, яке допомагає компаніям, урядам та особам, які творять соціальні зміни, розширювати можливості своєї робочої сили. За допомогою IdeaScale ці різноманітні організації можуть фіксувати ідеї своїх співробітників і оптимізувати...

Featurebase

Featurebase

featurebase.app

Створюйте настроювані дошки відгуків і віджети, щоб легко фіксувати всі ваші відгуки користувачів, запити на функції та звіти про помилки. Аналізуйте відгуки, визначайте пріоритети розробки за допомогою голосування за функції та тримайте клієнтів у курсі за допомогою загальнодоступної дорожньої карт...

Marvin

Marvin

heymarvin.com

Привіт, привіт, так приємно познайомитися. Ми Marvin, платформа якісного аналізу даних і репозиторій досліджень, розроблений, щоб допомогти вам централізувати всі знання клієнтів і розробляти орієнтовані на користувача продукти. Завдяки вдосконаленому штучному інтелекту ми автоматизуємо нудну частин...

GetCurious

GetCurious

getcurious.io

GetCurious дає змогу компаніям-виробникам продуктів проводити глибші дослідження користувачів і швидше. Продукт дозволяє командам продуктів збирати інформацію за допомогою відео, аудіо та показу екрана, поки учасник використовує цільовий веб-сайт/програму/прототип. Швидкий набір учасників можна здій...

GroupMap

GroupMap

groupmap.com

Спільний мозковий штурм у режимі реального часу та прийняття рішень. Почніть із понад 60 шаблонів мозкового штурму або створіть власний. Шаблони включають SWOT, 6 Thinking Hats, Perceptual Maps, Stakeholder Maps, Risk Maps, Mind Maps, Lean Business Canvas та багато іншого…

Great Question

Great Question

greatquestion.co

Great Question – це дім досліджень UX для найкращих у своєму класі команд, таких як Canva, Drift і Brex. Набирайте учасників дослідження, проводите інтерв’ю з користувачами, опитування та фокус-групи та подякуйте за допомогою глобальних стимулів. Потім зберігайте, аналізуйте та діліться всіма своїми...

featureOS

featureOS

featureos.app

featureOS змінює спосіб агрегування, аналізу та реагування на відгуки користувачів, перетворюючи розрізнені дані в практичну інформацію за допомогою нашого помічника ШІ – KAL. featureOS може збирати інформацію через дошки відгуків і з багатьох інших джерел, як-от інтерком-чати, квитки Zendesk тощо, ...

Savio

Savio

savio.io

Відстежуйте запити на функції, щоб збільшити дохід від розширення та утримання. Централізуйте запити на функції в одному місці без переривання робочого процесу. Відстежуйте запити на функції від Intercom, Help Scout, Slack тощо. Команди засновників, відділу успіху клієнтів і управління продуктами ві...

Condens

Condens

condens.io

Condens — це програмний інструмент, який робить зберігання, аналіз і обмін даними досліджень користувачів простішим, швидшим і приємнішим. З особливою увагою до простоти використання та швидкої адаптації ви можете розпочати роботу з Condens за кілька хвилин. Основні переваги: ​​• Швидший перехід від...

Screeb

Screeb

screeb.app

Screeb — це платформа для дослідження користувачів, що керується продуктами, яка допомагає командам із продуктів створювати кращі продукти, краще знаючи своїх користувачів. Аналітика продукту, опитування в програмі, спільнота, пакети SDK для Інтернету та мобільних пристроїв... Screeb — це повнофункц...

Chisel

Chisel

chisellabs.com

Традиційні інструменти дорожньої карти не працюють. Стамеска – сучасне рішення. На відміну від інших платформ дорожніх карт, Chisel впроваджує зворотний зв’язок у кожен аспект життєвого циклу розробки продукту та надає вам більше вбудованих інструментів збору відгуків, кращий синтез відгуків, а тако...

Supahub

Supahub

supahub.com

Supahub — це безкоштовний інструмент зворотного зв’язку з клієнтами для збору запитів на функції, керування ними та встановлення пріоритетів. Більше ніяких втрачених чи проігнорованих відгуків. На відміну від традиційних методів збору відгуків електронною поштою чи чатом, Supahub економить ваш дорог...

Sideways 6

Sideways 6

sideways6.com

«Проста платформа краудсорсингу ідей для співробітників». Січень 2023 р. Залучайте своїх людей, вдосконалюйте свою організацію та створюйте культуру інновацій швидко й просто в Microsoft Teams, вашій інтрамережі Interact тощо. У Sideways 6 ми розуміємо важливість залучення ваших співробітників до до...

CoNote

CoNote

conote.ai

CoNote записує, аналізує та організовує ваші якісні дослідження, а ви співпрацюєте зі своєю командою.

NEXT

NEXT

nextapp.co

NEXT — це платформа пошуку продуктів на базі штучного інтелекту, яка перетворює взаємодію з клієнтами на розуміння продукту. NEXT збирає дані про взаємодію з клієнтами, точно розуміє цю взаємодію та надає аналітичні дані, що ґрунтуються на фактах, які команди використовують для підтвердження щоденни...

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