Альтернативи - ProdPad

Canny

canny.io

Canny — це ваше комплексне рішення для керування відгуками користувачів, де ви можете фіксувати, упорядковувати та аналізувати відгуки клієнтів в одному місці, щоб ви могли приймати обґрунтовані рішення про продукт. Canny має все необхідне для навігації по всьому циклу зворотного зв’язку. Від керува...