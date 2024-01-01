Альтернативи - PrivIQ

DPOrganizer

dporganizer.com

DPOrganizer – це шведська компанія, заснована, щоб допомогти таким спеціалістам із захисту конфіденційності виконувати більше завдань. Незалежно від того, чи потрібно вам краще організувати свою програму конфіденційності, швидше керувати своїм RoPA чи підвищити обізнаність ефективніше, професіонали ...