Альтернативи - Privacy1
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. пропонує рішення для інтерфейсу прикладного програмування. Компанія збирає, очищає та контролює дані клієнтів за допомогою сегмента, а також надає послуги з інтеграції даних, управління та керування аудиторією. Segment.Io обслуговує клієнтів у штаті Каліфорнія.
Piwik PRO
piwik.pro
Проаналізуйте шлях клієнта на веб-сайтах і в додатках. Набір аналітичних засобів, який зосереджується на конфіденційності користувачів і безпеці даних – ідеальна альтернатива Google Analytics.
Termly
termly.io
Захистіть свій бізнес за допомогою наших БЕЗКОШТОВНИХ генераторів юридичної політики та менеджера згоди файлів cookie GDPR! Отримайте необхідні рішення щодо відповідності за лічені хвилини.
Didomi
didomi.io
Didomi допомагає організаціям впроваджувати чудову конфіденційність користувачів, яка поважає вибір і дає людям контроль над своїми даними. Наші рішення Global Privacy UX розроблені для вирішення сучасних проблем із конфіденційністю даних і включають: -Керування згодою на основі багатьох правил -Кер...
CookieFirst
cookiefirst.com
Платформа керування згодою на файли cookie CMP. CookieFirst пропонує автоматичну згоду на файли cookie, періодичне сканування файлів cookie, автоматичний генератор політики щодо файлів cookie понад 40 мовами, інтеграцію з Google Tag Manager і Google Consent Mode та багато інших функцій керування зг...
TermsFeed
termsfeed.com
Генератор політики конфіденційності, положень і умов, ліцензійної угоди, застереження тощо. Для веб-сайтів, мобільних додатків, SaaS, Facebook.
TrustArc
truste.com
TrustArc усуває розрив між конфіденційністю та даними для глибшого аналізу, ширшого доступу та постійної відповідності.
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script — це просте у використанні рішення для дотримання всіх правил використання файлів cookie. Скануйте файли cookie вашого веб-сайту та дозвольте відвідувачам контролювати свою конфіденційність.
iubenda
iubenda.com
Зробіть ваші сайти та програми юридично відповідними всіма мовами та законодавством (включаючи GDPR) за допомогою наших рішень, які самостійно оновлюються, розроблених юристами.
Osano
osano.com
Osano — це проста у використанні платформа конфіденційності даних. Миттєво приведіть свій веб-сайт у відповідність із CCPA, GDPR і відстежуйте всі практики конфіденційності вашого постачальника.
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub є потужним, багатофункціональним і неймовірно простим у використанні. Сервіс є сумісним із GDPR рішенням для отримання згоди на використання файлів cookie, яке полегшує керування файлами cookie. Ми вимагаємо чіткої згоди від кожного відвідувача сайту, щоб допомогти вам дотримуватися глобал...
CHEQ
cheq.ai
Лідер у сфері безпеки на ринку. Захистіть свої дані та аналітику, конверсію на сайті та платний маркетинг від ботів, фальшивого трафіку та зловмисників за допомогою провідної платформи безпеки Go-to-Market.
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes — це рішення для отримання згоди на файли cookie, яке допомагає вашому веб-сайту легко досягти відповідності GDPR і CCPA. Створіть довічно безкоштовний обліковий запис!
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO — це комплексне рішення, розроблене, щоб допомогти вам у відповідності з GDPR і CCPA. Це платформа керування згодою, яка має вбудовану автоматизовану політику конфіденційності та політику файлів cookie. TRUENDO — це високоавтоматизоване, гнучке та надійне програмне забезпечення, яке можна вс...
Dataships
dataships.io
Наш Центр конфіденційності легко налаштувати та надає вам усе необхідне для відповідності вимогам.
consentmanager
consentmanager.net
consentmanager виділяється як найкращий інструмент керування згодою на файли cookie, пропонуючи повне налаштування за допомогою візуального редактора, CSS і HTML і можливостей "PUR". Його функція звітування в реальному часі з 12 параметрами, понад 30 показниками та інтеграцією API гарантує, що ви бу...
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO є визнаним лідером у сфері відповідності електронної пошти та SMS, а також керування списками припинення. Компанія надає зручне рішення SaaS, яке автоматизує збір, зберігання та розповсюдження даних про припинення, необхідних для дотримання таких законів, як CAN-SPAM і TCPA. Заснована в 2009...
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy допомагає компаніям зробити свої веб-сайти сумісними з GDPR (Європа), CCPA (Каліфорнія) і LGPD (Бразилія) за допомогою провідного в галузі рішення для отримання згоди на файли cookie та керування банерами. Зробіть свій веб-сайт сумісним із GDPR, CCPA та LGPD за допомогою нашого потужн...
Seers
seersco.com
Платформа управління згодою Seers — це провідний у світі банер згоди на використання файлів cookie, якому довіряють понад 50 000 компаній у Великій Британії та відповідає вимогам GDPR, CCPA, PECR і LGPD. Платформа управління згодою Seers має комплексне рішення для вашого веб-сайту. Ви можете сканува...
Ketch
ketch.com
Ketch дозволяє компаніям і платформам зміцнювати довіру споживачів і розвиватися за допомогою даних. Платформа Ketch Trust by Design Platform — це скоординований набір додатків, інфраструктури та API, який скорочує вартість і складність операцій конфіденційності та мобілізує відповідально зібрані да...
Axeptio
axept.io
Створіть позитивний досвід згоди. Це відповідає положенням про конфіденційність даних, пропонує реальний вибір для ваших користувачів, який створює перевагу для вашого бренду.
Cookie Information
cookieinformation.com
Платформа керування згодою №1 для маркетологів. Маркетингові дані важливі для вашого бізнесу. Але також і відповідність. CMP інформації про файли cookie спрощує отримання дійсної згоди користувача на вашому веб-сайті. Увімкніть збір даних, забезпечуючи дотримання законів про конфіденційність.
Securiti
securiti.ai
Securiti є піонером Data Command Center, централізованої платформи, яка забезпечує безпечне використання даних і GenAI. Він забезпечує уніфікований інтелект даних, елементи керування та оркестрування в гібридних багатохмарних середовищах. Великі глобальні підприємства покладаються на Data Command Ce...
Monsido
monsido.com
Monsido — це провідне рішення для веб-керування, розроблене для того, щоб дати можливість організаціям забезпечувати чудовий і інклюзивний досвід користувачів у своїй цифровій присутності та підтримувати їхню подорож, щоб забезпечити відкритість, оптимізацію та відповідність комунікацій. Платформа M...
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics – це провідна платформа керування згодою (CMP), яка дозволяє компаніям отримувати, керувати та документувати згоду своїх користувачів
Cookiebot
cookiebot.com
Платформа керування згодою Cookiebot (CMP) від Usercentrics — це наша SaaS, яка працює за принципом plug-and-play для малих підприємств і організацій.