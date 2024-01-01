Альтернативи - Primetag

Pictory

Pictory

pictory.ai

Потужний штучний інтелект Pictory дозволяє створювати та редагувати відео професійної якості за допомогою тексту, не потребуючи технічних навичок або завантажуючи програмне забезпечення.

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

vidIQ допоможе вам отримати інструменти та знання, необхідні для швидшого розширення аудиторії на YouTube і за його межами.

Later

Later

later.com

Провідна платформа візуального маркетингу, яка дозволяє планувати, планувати, публікувати та оцінювати результати ваших публікацій в Instagram і соціальних мережах.

Minea

Minea

app.minea.com

Minea — це найкращий інструмент пошуку продуктів електронної комерції. Minea відстежує всі оголошення в усіх мережах. Відстежуються оголошення у Facebook, продакт-плейсмент для впливових осіб, Snapspy, усі мережі. Перестаньте платити adspy 149 євро за одну мережу та відкрийте для себе Minea.

Bio Link

Bio Link

bio.link

​​Посилання на біографію дає вам посилання на всі ваші сторінки — веб-сайти, магазини, блоги, публікації в соціальних мережах, відео тощо, — що полегшує вашій аудиторії пошук усього вашого вмісту. ​ ​​На таких платформах, як Instagram, Twitter і TikTok, допускається лише одне посилання в біографі...

Submagic

Submagic

submagic.co

Покращуйте свої відео за допомогою субтитрів на основі штучного інтелекту 🚀 Прості підписи з ідеальними емодзі та розумно виділеними ключовими словами, створені штучним інтелектом.

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ — провідне в світі рішення для автоматизації партнерства, яке виявляє, керує, захищає та оптимізує всі канали партнерства, досягаючи справжнього експоненціального зростання.

Predis

Predis

predis.ai

ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! AI-генеруйте та діліться відео, каруселями, публікаціями з одним зображенням мовою вашого бренду.

LTK

LTK

shopltk.com

Купуйте останні новинки в галузі моди, дому, краси та фітнесу від впливових людей LTK, яким ви довіряєте. Ідеї ​​робочого одягу, весільні сукні для гостей, туристичні образи та багато іншого.

Social Champ

Social Champ

socialchamp.io

Інструмент керування соціальними медіа для керування цифровим простором. Керуйте кількома обліковими записами в соціальних мережах, створюйте публікації із зображеннями чи відео, упорядковуйте вхідні повідомлення, покращуйте рентабельність інвестицій, відстежуйте аналітику, створюйте звіти, спрощуй...

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Повністю настроювані плагіни каналів соціальних мереж для WordPress. Відображайте свої канали Facebook, Instagram, Twitter і YouTube - довіряють 1,3 мільйона користувачів.

Ripl

Ripl

ripl.com

Ripl дозволяє малим підприємствам за лічені хвилини створювати професійно виглядаючі анімаційні відео, колажі, слайд-шоу та багатошарові публікації статичних зображень, а також планувати або миттєво публікувати у Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter і YouTube. Усе завдяки простим у користуванні мо...

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Програмне забезпечення для керування відносинами з партнерами для масштабування будь-якої програми: афілійованої програми, торгового посередника, маркетингу тощо. Дізнайтеся, чому компанії SaaS розвиваються завдяки PartnerStack PRM.

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Keyhole — це компанія з аналітики хештегів і соціальних мереж, яка надає дані в режимі реального часу з відстеженням хештегів для Twitter, Instagram і Facebook.

Inflact

Inflact

inflact.com

МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ INSTAGRAM Адаптуйте свій обліковий запис Instagram для бізнесу за допомогою розумних інструментів – створюйте цільову аудиторію, взаємодійте з клієнтами та плануйте контент. Допоможіть потенційним клієнтам відкрити ваші продукти та зміцніть лояльність до бренду за 3...

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Маркетингова платформа Influencer Affable дозволяє глобальним брендам, агентствам і брендам електронної комерції D2C легко знаходити впливових осіб, керувати кампаніями та вимірювати рентабельність інвестицій! Перевірені особи впливу. 100+ клієнтів.

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та збільшити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

Безкоштовний інструмент для посилань на біографії, який використовують найкращі компанії та впливові особи. Зробіть максимальний вплив кожної цифрової ініціативи. Призначений для мобільних пристроїв. Результати чарівні.

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

Автоматизація соціальних мереж для веб-сайтів і блогів WordPress. Автоматично публікуйте, повторно діліться, перехресно публікуйте та автоматично плануйте свій вміст на багатьох соціальних платформах, таких як Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest тощо. Автоматично діліться своїм вмісто...

GRIN

GRIN

grin.co

GRIN — це найкраще програмне забезпечення для маркетингу для брендів електронної комерції. Наша платформа на основі штучного інтелекту включає в себе 32 м+ набору впливових осіб, кімнату для роботи з кампаніями, звіти та аналітику, оплату та виконання продуктів, повну медіа-бібліотеку вмісту тощо.

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Процвітаючі бренди створюються за допомогою амбасадорів. Універсальне програмне забезпечення для керування амбасадором бренду, яке інтегрується з Shopify, Amazon і WooCommerce.

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

Інфраструктура зростання для електронної комерції. Приєднуйтеся до тисяч компаній, які використовують роздрібне програмне забезпечення Perpetua для медіарозробки та аналізу, щоб прибутково збільшити масштаби на Amazon, Walmart, Instacart та інших ринках.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.

HypeAuditor

HypeAuditor

hypeauditor.com

Універсальне рішення для розширення можливостей вашого маркетингу з впливовим фактором. Керуйте повним життєвим циклом своїх впливових маркетингових кампаній.

Traackr

Traackr

traackr.com

Traackr — це система записів для маркетингу впливових осіб на основі даних, яку маркетологи використовують, щоб інвестувати в правильні стратегії, оптимізувати кампанії та масштабувати програми.

Collabstr

Collabstr

collabstr.com

Знайдіть і найміть впливових людей за лічені секунди. Знайдіть впливових людей Instagram, TikTok і YouTube, щоб створити унікальний контент для свого бренду.

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті...

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повні...

LiveReacting

LiveReacting

livereacting.com

Запустіть інтерактивні прямі трансляції. LiveReacting допомагає отримати більше підписників і залучення, додаючи у ваш потік попередньо записані відео, ігри, зворотний відлік і опитування.

Fohr

Fohr

fohr.co

Fohr — одна з провідних маркетингових компаній із впливовим впливом, яка зв’язує потрібних впливових осіб і амбасадорів брендів із провідними брендами. Відвідайте наш веб-сайт сьогодні.

Inksprout

Inksprout

inksprout.co

Створюйте привабливі короткі соціальні відео за лічені секунди зі свого блогу за допомогою субтитрів на основі штучного інтелекту.

Connectio

Connectio

useconnectio.com

Автоматизуйте й оптимізуйте свою рекламу на Facebook.

Dubb

Dubb

dubb.com

Світова платформа відеозв'язку, орієнтована на продажі - Відео себе

Lnk.Bio

Lnk.Bio

lnk.bio

Lnk.Bio — це стартап, яким володіють і керують темношкірі жінки. Це один із 3 засновників простору Link-in-Bio та: * є другою за кількістю авторів/користувачів послугою link-in-bio у світі; * включає домени: Lnk.bio, Lnk.at & Ln.ki * Lnk.Bio — це найпопулярніша та найсильніша URL-адреса посилання в...

PowerIn

PowerIn

powerin.io

PowerIn — найкращий інструмент для підвищення активності в LinkedIn шляхом автоматичного створення коментаря за допомогою ChatGPT. Переведіть свою онлайн-присутність на автопілот

Trendsmap

Trendsmap

trendsmap.com

Статистика Twitter, яка допоможе вашому бізнесу. Детально аналізуйте будь-яку тему в усьому світі чи за регіонами. Створюйте унікальні візуалізації на основі карт, які показують активність твітів у країні, регіоні чи світі. Наші потужні інструменти запитів і фільтрації дозволяють вам зосередитися на...

Audiense

Audiense

audiense.com

Усе, що вам потрібно, щоб зрозуміти аудиторію та отримати кращі маркетингові результати, результати в соціальних мережах, результати впливу, медіа-стратегії, стратегії зростання або рентабельність витрат на рекламу. Помістіть сегментацію споживачів і культурні знання в центр своєї стратегії та дайт...

StarNgage

StarNgage

starngage.com

У StarNgage ми віримо, що соціально поширений візуальний контент – це майбутнє реклами. Зараз це відбувається в Instagram, і ми хочемо допомогти брендам у цій пригоді та виграти в Instagram. Ця платформа дозволяє брендам оцінювати свої маркетингові зусилля в Instagram і залучати впливових людей до с...

ShopMyInfluence

ShopMyInfluence

shopmyinfluence.com

Основний маркетинговий інструмент впливу для ваших кампаній.

Trend Watchers

Trend Watchers

trendwatchers.co

Trend Watchers сповіщає творців контенту про інтернет-тенденції в понад 30 категоріях і показує їм, як отримати з цього прибуток за допомогою нашого Viral Video Maker. Наші тенденції також можна використовувати для бізнес-ідей, дропшиппінгу, пошукової оптимізації, соціальних мереж і багатьох інших р...

Favikon

Favikon

favikon.com

Перетворіть свою стратегію в соціальних мережах за допомогою Favikon: маркетингової платформи Creator на основі штучного інтелекту. - Легко розкрийте потенціал соціальних мереж, щоб знайти ідеальних творців. Наші фільтри дають змогу націлюватися на конкретні ніші відповідно до ваших потреб або потре...

Squaredance

Squaredance

squaredance.io

Squaredance — це партнерський ринок, який допомагає брендам DTC залучати нових клієнтів і збільшувати продажі в кожному каналі. Ми пропонуємо комплексне наскрізне рішення для задоволення потреб цифрового маркетолога. Підключіть свій цифровий магазин, запустіть необмежену кількість кампаній, зв’яжіть...

Roster

Roster

getroster.com

Кожен має вплив, і найкращі бренди використовують Roster, щоб використовувати його. За допомогою Roster компанії перетворюють пристрасних клієнтів на амбасадорів бренду, які підвищують обізнаність у соціальних мережах, стимулюють маркетингові ініціативи, як-от огляди, і збільшують дохід. Комплексний...

Partnerize

Partnerize

partnerize.com

Partnerize — це єдине рішення для керування партнерськими відносинами, яке забезпечує прибуткове зростання для маркетологів завдяки наскрізній технології та комплексному обслуговуванню.

Curator

Curator

curator.io

Найпростіший спосіб безкоштовно додати соціальну стрічку на свій сайт Curator — це назавжди безкоштовний агрегатор соціальних мереж, який допомагає збирати та відображати вміст. Налаштуйте свій канал менш ніж за 5 хвилин.

Influence.co

Influence.co

influence.co

Усе, що вам потрібно, щоб це зробити як творець. Приєднуйтесь до першої професійної мережі, створеної для впливових людей і творців. Створіть свій профіль сьогодні, щоб заробляти гроші, вчитися один у одного та знайомитися з людьми через спільноти.

Engage AI

Engage AI

engage-ai.co

Engage AI створює для вас коментарі, щоб залучати потенційних клієнтів у масштабі LinkedIn. Заощаджуйте години на написанні коментарів, щоб залучити потенційних клієнтів і досягти швидшої конверсії з кожною доданою точкою взаємодії.

#paid

#paid

hashtagpaid.com

Оплачений хештег — знайдіть відповідність творцям, запускайте кампанії та створюйте білий список творців — на одній платформі. Інфлюенсерський маркетинг тепер безпечний, простий і швидкий.

Upfluence

Upfluence

upfluence.com

Стимулюйте продажі через Creator Marketing. Інфлюенсерський маркетинг, партнерські програми, керування творцями, створений користувачами контент, амбасадори бренду: будуйте цінні партнерства для розвитку свого бізнесу.

InstaPlug

InstaPlug

instaplug.app

Миттєво приверніть увагу за допомогою InstaPlug! Створюйте безкоштовні, привабливі віджети Instagram, фільтруйте свою стрічку, як чарівна магія, і перетворюйте її на шоустоппер. Швидко, легко, надійно!

Dazzlink

Dazzlink

dazzl.ink

Dazzlink — це рішення для керування посиланнями, яке дозволяє користувачеві об’єднувати вміст/матеріал в одне посилання. Користувачі можуть перераховувати посилання на соціальні мережі, створювати медіа-набір або розміщувати будь-яку важливу інформацію на власних сторінках. Користувачі також можуть ...

Buzzoid

Buzzoid

buzzoid.com

Buzzoid є провідним у світі постачальником високоякісних підписників, лайків і переглядів в Instagram. Він був заснований у 2012 році групою експертів із соціальних медіа, які хотіли допомогти іншим розширити їхні профілі в Instagram, і з того часу став потужним центром галузі.

Brolly

Brolly

brolly.com.au

Brolly — це перший в Австралії інструмент для архівування соціальних медіа, створений з урахуванням вимог уряду. Brolly було створено в Мельбурні, щоб забезпечити просте, інноваційне рішення для архівування, яке відповідає стандартам відповідності, включаючи зберігання даних в Австралії, тому ваші з...

Spikerz

Spikerz

spikerz.com

Spikerz забезпечує захист соціальних медіа для творців контенту, компаній і підприємств. Ми в Spikerz вважаємо, що сьогодні захист облікових записів у соціальних мережах став критично важливим. На жаль, кількість зломів, заборон і втрат облікових записів продовжує зростати, хоча ніхто не допомагає к...

LiveCaster 3

LiveCaster 3

livecaster.in

Livecaster — це програма на базі Windows, яка дозволяє користувачам виходити в прямому ефірі з попередньо записаними відео на Facebook і YouTube та інших платформах живого відео. Він також підтримує кілька облікових записів у соціальних мережах. Отримайте більше переглядів і отримайте більшу аудитор...

Growapp

Growapp

growapp.digital

Інструмент керування соціальними мережами на базі IA для написання, затвердження, планування, аналізу та порівняння вмісту в соціальних мережах.

Viral Pitch

Viral Pitch

viralpitch.co

Viralpitch — це самообслуговувана маркетингова платформа для впливових людей, яка об’єднує бренди з впливовими людьми в соціальних мережах для просування своїх продуктів або послуг. Платформа надає ринок, де бренди можуть переглядати та вибирати впливових людей на основі демографічних показників ауд...

TweetFull

TweetFull

tweetfull.com

Tweetfull — це програмне забезпечення для автоматизації розвитку Twitter, створене в 2013 році. Понад десять років воно допомагало користувачам розширювати свою аудиторію в Twitter, дозволяючи багатьом стати впливовими особами у своїх відповідних доменах. Платформа пропонує низку інструментів, призн...

Ad Targeting

Ad Targeting

adtargeting.io

AdTargeting — це інструмент націлювання за інтересами Facebook, який допомагає рекламодавцям знайти тисячі прихованих інтересів Facebook.

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