Альтернативи - Primetag
Pictory
pictory.ai
Потужний штучний інтелект Pictory дозволяє створювати та редагувати відео професійної якості за допомогою тексту, не потребуючи технічних навичок або завантажуючи програмне забезпечення.
vidIQ
vidiq.com
vidIQ допоможе вам отримати інструменти та знання, необхідні для швидшого розширення аудиторії на YouTube і за його межами.
Later
later.com
Провідна платформа візуального маркетингу, яка дозволяє планувати, планувати, публікувати та оцінювати результати ваших публікацій в Instagram і соціальних мережах.
Minea
app.minea.com
Minea — це найкращий інструмент пошуку продуктів електронної комерції. Minea відстежує всі оголошення в усіх мережах. Відстежуються оголошення у Facebook, продакт-плейсмент для впливових осіб, Snapspy, усі мережі. Перестаньте платити adspy 149 євро за одну мережу та відкрийте для себе Minea.
Bio Link
bio.link
Посилання на біографію дає вам посилання на всі ваші сторінки — веб-сайти, магазини, блоги, публікації в соціальних мережах, відео тощо, — що полегшує вашій аудиторії пошук усього вашого вмісту. На таких платформах, як Instagram, Twitter і TikTok, допускається лише одне посилання в біографі...
Submagic
submagic.co
Покращуйте свої відео за допомогою субтитрів на основі штучного інтелекту 🚀 Прості підписи з ідеальними емодзі та розумно виділеними ключовими словами, створені штучним інтелектом.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — провідне в світі рішення для автоматизації партнерства, яке виявляє, керує, захищає та оптимізує всі канали партнерства, досягаючи справжнього експоненціального зростання.
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! AI-генеруйте та діліться відео, каруселями, публікаціями з одним зображенням мовою вашого бренду.
LTK
shopltk.com
Купуйте останні новинки в галузі моди, дому, краси та фітнесу від впливових людей LTK, яким ви довіряєте. Ідеї робочого одягу, весільні сукні для гостей, туристичні образи та багато іншого.
Social Champ
socialchamp.io
Інструмент керування соціальними медіа для керування цифровим простором. Керуйте кількома обліковими записами в соціальних мережах, створюйте публікації із зображеннями чи відео, упорядковуйте вхідні повідомлення, покращуйте рентабельність інвестицій, відстежуйте аналітику, створюйте звіти, спрощуй...
Smash Balloon
smashballoon.com
Повністю настроювані плагіни каналів соціальних мереж для WordPress. Відображайте свої канали Facebook, Instagram, Twitter і YouTube - довіряють 1,3 мільйона користувачів.
Ripl
ripl.com
Ripl дозволяє малим підприємствам за лічені хвилини створювати професійно виглядаючі анімаційні відео, колажі, слайд-шоу та багатошарові публікації статичних зображень, а також планувати або миттєво публікувати у Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter і YouTube. Усе завдяки простим у користуванні мо...
PartnerStack
partnerstack.com
Програмне забезпечення для керування відносинами з партнерами для масштабування будь-якої програми: афілійованої програми, торгового посередника, маркетингу тощо. Дізнайтеся, чому компанії SaaS розвиваються завдяки PartnerStack PRM.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole — це компанія з аналітики хештегів і соціальних мереж, яка надає дані в режимі реального часу з відстеженням хештегів для Twitter, Instagram і Facebook.
Inflact
inflact.com
МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ INSTAGRAM Адаптуйте свій обліковий запис Instagram для бізнесу за допомогою розумних інструментів – створюйте цільову аудиторію, взаємодійте з клієнтами та плануйте контент. Допоможіть потенційним клієнтам відкрити ваші продукти та зміцніть лояльність до бренду за 3...
Affable.ai
affable.ai
Маркетингова платформа Influencer Affable дозволяє глобальним брендам, агентствам і брендам електронної комерції D2C легко знаходити впливових осіб, керувати кампаніями та вимірювати рентабельність інвестицій! Перевірені особи впливу. 100+ клієнтів.
Meltwater
meltwater.com
Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.
Skeepers
octoly.com
Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та збільшити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...
HeyLink.me
heylink.me
Безкоштовний інструмент для посилань на біографії, який використовують найкращі компанії та впливові особи. Зробіть максимальний вплив кожної цифрової ініціативи. Призначений для мобільних пристроїв. Результати чарівні.
Blog2Social
blog2social.com
Автоматизація соціальних мереж для веб-сайтів і блогів WordPress. Автоматично публікуйте, повторно діліться, перехресно публікуйте та автоматично плануйте свій вміст на багатьох соціальних платформах, таких як Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest тощо. Автоматично діліться своїм вмісто...
GRIN
grin.co
GRIN — це найкраще програмне забезпечення для маркетингу для брендів електронної комерції. Наша платформа на основі штучного інтелекту включає в себе 32 м+ набору впливових осіб, кімнату для роботи з кампаніями, звіти та аналітику, оплату та виконання продуктів, повну медіа-бібліотеку вмісту тощо.
BrandChamp
brandchamp.io
Процвітаючі бренди створюються за допомогою амбасадорів. Універсальне програмне забезпечення для керування амбасадором бренду, яке інтегрується з Shopify, Amazon і WooCommerce.
Perpetua
perpetua.io
Інфраструктура зростання для електронної комерції. Приєднуйтеся до тисяч компаній, які використовують роздрібне програмне забезпечення Perpetua для медіарозробки та аналізу, щоб прибутково збільшити масштаби на Amazon, Walmart, Instacart та інших ринках.
Emplifi
emplifi.io
Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.
HypeAuditor
hypeauditor.com
Універсальне рішення для розширення можливостей вашого маркетингу з впливовим фактором. Керуйте повним життєвим циклом своїх впливових маркетингових кампаній.
Traackr
traackr.com
Traackr — це система записів для маркетингу впливових осіб на основі даних, яку маркетологи використовують, щоб інвестувати в правильні стратегії, оптимізувати кампанії та масштабувати програми.
Collabstr
collabstr.com
Знайдіть і найміть впливових людей за лічені секунди. Знайдіть впливових людей Instagram, TikTok і YouTube, щоб створити унікальний контент для свого бренду.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повні...
LiveReacting
livereacting.com
Запустіть інтерактивні прямі трансляції. LiveReacting допомагає отримати більше підписників і залучення, додаючи у ваш потік попередньо записані відео, ігри, зворотний відлік і опитування.
Fohr
fohr.co
Fohr — одна з провідних маркетингових компаній із впливовим впливом, яка зв’язує потрібних впливових осіб і амбасадорів брендів із провідними брендами. Відвідайте наш веб-сайт сьогодні.
Inksprout
inksprout.co
Створюйте привабливі короткі соціальні відео за лічені секунди зі свого блогу за допомогою субтитрів на основі штучного інтелекту.
Connectio
useconnectio.com
Автоматизуйте й оптимізуйте свою рекламу на Facebook.
Dubb
dubb.com
Світова платформа відеозв'язку, орієнтована на продажі - Відео себе
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio — це стартап, яким володіють і керують темношкірі жінки. Це один із 3 засновників простору Link-in-Bio та: * є другою за кількістю авторів/користувачів послугою link-in-bio у світі; * включає домени: Lnk.bio, Lnk.at & Ln.ki * Lnk.Bio — це найпопулярніша та найсильніша URL-адреса посилання в...
PowerIn
powerin.io
PowerIn — найкращий інструмент для підвищення активності в LinkedIn шляхом автоматичного створення коментаря за допомогою ChatGPT. Переведіть свою онлайн-присутність на автопілот
Trendsmap
trendsmap.com
Статистика Twitter, яка допоможе вашому бізнесу. Детально аналізуйте будь-яку тему в усьому світі чи за регіонами. Створюйте унікальні візуалізації на основі карт, які показують активність твітів у країні, регіоні чи світі. Наші потужні інструменти запитів і фільтрації дозволяють вам зосередитися на...
Audiense
audiense.com
Усе, що вам потрібно, щоб зрозуміти аудиторію та отримати кращі маркетингові результати, результати в соціальних мережах, результати впливу, медіа-стратегії, стратегії зростання або рентабельність витрат на рекламу. Помістіть сегментацію споживачів і культурні знання в центр своєї стратегії та дайт...
StarNgage
starngage.com
У StarNgage ми віримо, що соціально поширений візуальний контент – це майбутнє реклами. Зараз це відбувається в Instagram, і ми хочемо допомогти брендам у цій пригоді та виграти в Instagram. Ця платформа дозволяє брендам оцінювати свої маркетингові зусилля в Instagram і залучати впливових людей до с...
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
Основний маркетинговий інструмент впливу для ваших кампаній.
Trend Watchers
trendwatchers.co
Trend Watchers сповіщає творців контенту про інтернет-тенденції в понад 30 категоріях і показує їм, як отримати з цього прибуток за допомогою нашого Viral Video Maker. Наші тенденції також можна використовувати для бізнес-ідей, дропшиппінгу, пошукової оптимізації, соціальних мереж і багатьох інших р...
Favikon
favikon.com
Перетворіть свою стратегію в соціальних мережах за допомогою Favikon: маркетингової платформи Creator на основі штучного інтелекту. - Легко розкрийте потенціал соціальних мереж, щоб знайти ідеальних творців. Наші фільтри дають змогу націлюватися на конкретні ніші відповідно до ваших потреб або потре...
Squaredance
squaredance.io
Squaredance — це партнерський ринок, який допомагає брендам DTC залучати нових клієнтів і збільшувати продажі в кожному каналі. Ми пропонуємо комплексне наскрізне рішення для задоволення потреб цифрового маркетолога. Підключіть свій цифровий магазин, запустіть необмежену кількість кампаній, зв’яжіть...
Roster
getroster.com
Кожен має вплив, і найкращі бренди використовують Roster, щоб використовувати його. За допомогою Roster компанії перетворюють пристрасних клієнтів на амбасадорів бренду, які підвищують обізнаність у соціальних мережах, стимулюють маркетингові ініціативи, як-от огляди, і збільшують дохід. Комплексний...
Partnerize
partnerize.com
Partnerize — це єдине рішення для керування партнерськими відносинами, яке забезпечує прибуткове зростання для маркетологів завдяки наскрізній технології та комплексному обслуговуванню.
Curator
curator.io
Найпростіший спосіб безкоштовно додати соціальну стрічку на свій сайт Curator — це назавжди безкоштовний агрегатор соціальних мереж, який допомагає збирати та відображати вміст. Налаштуйте свій канал менш ніж за 5 хвилин.
Influence.co
influence.co
Усе, що вам потрібно, щоб це зробити як творець. Приєднуйтесь до першої професійної мережі, створеної для впливових людей і творців. Створіть свій профіль сьогодні, щоб заробляти гроші, вчитися один у одного та знайомитися з людьми через спільноти.
Engage AI
engage-ai.co
Engage AI створює для вас коментарі, щоб залучати потенційних клієнтів у масштабі LinkedIn. Заощаджуйте години на написанні коментарів, щоб залучити потенційних клієнтів і досягти швидшої конверсії з кожною доданою точкою взаємодії.
#paid
hashtagpaid.com
Оплачений хештег — знайдіть відповідність творцям, запускайте кампанії та створюйте білий список творців — на одній платформі. Інфлюенсерський маркетинг тепер безпечний, простий і швидкий.
Upfluence
upfluence.com
Стимулюйте продажі через Creator Marketing. Інфлюенсерський маркетинг, партнерські програми, керування творцями, створений користувачами контент, амбасадори бренду: будуйте цінні партнерства для розвитку свого бізнесу.
InstaPlug
instaplug.app
Миттєво приверніть увагу за допомогою InstaPlug! Створюйте безкоштовні, привабливі віджети Instagram, фільтруйте свою стрічку, як чарівна магія, і перетворюйте її на шоустоппер. Швидко, легко, надійно!
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink — це рішення для керування посиланнями, яке дозволяє користувачеві об’єднувати вміст/матеріал в одне посилання. Користувачі можуть перераховувати посилання на соціальні мережі, створювати медіа-набір або розміщувати будь-яку важливу інформацію на власних сторінках. Користувачі також можуть ...
Buzzoid
buzzoid.com
Buzzoid є провідним у світі постачальником високоякісних підписників, лайків і переглядів в Instagram. Він був заснований у 2012 році групою експертів із соціальних медіа, які хотіли допомогти іншим розширити їхні профілі в Instagram, і з того часу став потужним центром галузі.
Brolly
brolly.com.au
Brolly — це перший в Австралії інструмент для архівування соціальних медіа, створений з урахуванням вимог уряду. Brolly було створено в Мельбурні, щоб забезпечити просте, інноваційне рішення для архівування, яке відповідає стандартам відповідності, включаючи зберігання даних в Австралії, тому ваші з...
Spikerz
spikerz.com
Spikerz забезпечує захист соціальних медіа для творців контенту, компаній і підприємств. Ми в Spikerz вважаємо, що сьогодні захист облікових записів у соціальних мережах став критично важливим. На жаль, кількість зломів, заборон і втрат облікових записів продовжує зростати, хоча ніхто не допомагає к...
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster — це програма на базі Windows, яка дозволяє користувачам виходити в прямому ефірі з попередньо записаними відео на Facebook і YouTube та інших платформах живого відео. Він також підтримує кілька облікових записів у соціальних мережах. Отримайте більше переглядів і отримайте більшу аудитор...
Growapp
growapp.digital
Інструмент керування соціальними мережами на базі IA для написання, затвердження, планування, аналізу та порівняння вмісту в соціальних мережах.
Viral Pitch
viralpitch.co
Viralpitch — це самообслуговувана маркетингова платформа для впливових людей, яка об’єднує бренди з впливовими людьми в соціальних мережах для просування своїх продуктів або послуг. Платформа надає ринок, де бренди можуть переглядати та вибирати впливових людей на основі демографічних показників ауд...
TweetFull
tweetfull.com
Tweetfull — це програмне забезпечення для автоматизації розвитку Twitter, створене в 2013 році. Понад десять років воно допомагало користувачам розширювати свою аудиторію в Twitter, дозволяючи багатьом стати впливовими особами у своїх відповідних доменах. Платформа пропонує низку інструментів, призн...
Ad Targeting
adtargeting.io
AdTargeting — це інструмент націлювання за інтересами Facebook, який допомагає рекламодавцям знайти тисячі прихованих інтересів Facebook.