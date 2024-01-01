Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Pricefy» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Start monitoring your competitor's prices with Pricefy, is so easy! Add your competitor URL and Pricefy will do the rest, extracting all available product data like image, price, stock/availability and currency. If you wont loose time adding all your competitors URLs just use the auto-matching feature which finds and matches all your competitors products urls across the web.

Вебсайт: pricefy.io

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