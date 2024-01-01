Альтернативи - PreviewMe

Loom

loom.com

Loom — це провідна платформа відеозв’язку для асинхронної роботи. Створений для простоти та швидкості, ви можете записувати, ділитися та взаємодіяти з відео, щоб просувати роботу вперед, незалежно від того, перебуваєте ви за робочим столом чи в дорозі. Понад 21 мільйон людей у ​​200 000 компаній вик...