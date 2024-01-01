PresentationGPT — це генератор презентацій на основі штучного інтелекту, який створює високоякісні презентації за лічені секунди. Він використовує GPT-4, найдосконаліші доступні моделі генерації мов для підживлення своїх алгоритмів ШІ та створення вражаючих презентацій. Інструмент розроблений для бездоганної роботи з PowerPoint і Google Slides, дозволяючи користувачам легко завантажувати та редагувати свої презентації. PresentationGPT містить різноманітні теми та шаблони дизайну, які можна використовувати для створення привабливих і детальних презентацій, які залишають незабутнє враження на аудиторію. Крім того, інструмент пропонує безкоштовний план, який включає необмежену кількість презентацій, основні шаблони дизайну та високоякісні формати файлів, які можна редагувати для PowerPoint і Google Slides, серед інших функцій. Існує також план із оплатою за завантаження в розмірі 4,99 доларів США, що дозволяє користувачам отримувати доступ до подібних функцій за одноразову плату за кожне завантаження. PresentationGPT має просту та прозору структуру ціноутворення, без жодних прихованих комісій, підписок або реєстрації. Користувачі можуть отримати доступ до своїх презентацій безкоштовно та платити лише за їх завантаження. Користувачі високо оцінили цей інструмент за його простоту, прозорість і здатність миттєво створювати високоякісні настроювані презентації. PresentationGPT — ідеальний інструмент для тих, хто шукає ефективний і ефективний спосіб розробки приголомшливих презентацій, не витрачаючи години на дизайн і форматування.

Вебсайт: presentationgpt.com

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