Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Premise — це платформа даних і аналітики, яка надає особам, які приймають рішення, доступну інформацію в режимі реального часу. Завдяки поєднанню потужності глобальної мережі місцевих учасників із провідною в галузі наукою про дані та машинним навчанням Premise є «Джерелом основної правди».

Вебсайт: premise.com

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