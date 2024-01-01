Premise

Premise

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Вебсайт: premise.com

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Premise — це платформа даних і аналітики, яка надає особам, які приймають рішення, доступну інформацію в режимі реального часу. Завдяки поєднанню потужності глобальної мережі місцевих учасників із провідною в галузі наукою про дані та машинним навчанням Premise є «Джерелом основної правди».
Категорії:
Productivity
Роздрібне програмне забезпечення Intelligence

Вебсайт: premise.com

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