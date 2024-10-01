Альтернативи - The Predictive Index
Indeed
indeed.com
Indeed – це всесвітня американська пошукова система для списків вакансій, пов’язана з працевлаштуванням, запущена в листопаді 2004 року. Це дочірня компанія японської Recruit Co. Ltd. зі спільними штаб-квартирами в Остіні, штат Техас, і Стемфорді, штат Коннектикут, з додатковими офісами по всьому св...
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — це глобальна платформа для сучасної робочої сили. Корпоративне HCM-рішення Dayforce поєднує в собі нарахування заробітної плати, управління персоналом, пільги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі, щоб забезпечити безмежну робочу силу сьогодні. Dayf...
Zoho People
zoho.com
Створений для побудови щасливішої робочої сили. Ми піклуємося про ваші кадрові процеси, поки ви піклуєтесь про своїх працівників. Від найму, управління на борту та відвідуваності до відстеження часу та оцінок, ми все це охоплювали.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — це єдиний комплексний хмарний HR-пакет, який адаптується до вашого способу роботи. Створений на основі єдиної бази даних, ADP Workforce Now включає в себе управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати, переваги, управління талантами, керування часом і працею, навча...
Keka
keka.com
Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, оскільки воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, техні...
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших кл...
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti...
Moodle
moodle.org
Moodle — це багатофункціональна, безпечна та масштабована система керування навчанням із відкритим вихідним кодом, яка легко інтегрується з іншими платформами та може бути налаштована для будь-якого обраного вами методу навчання чи навчання. Зі свіжими та інтуїтивно зрозумілими інтерфейсами Moodle п...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американська технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення для роботи з персоналом як послугу. Заснована в 2008 році Беном Петерсоном і Раяном Сандерсом компанія розташована в Ліндоні, штат Юта. Послуги BambooHR включають систему відстеження заявників і систему відстеження випл...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, визнана Gartner однією з найпопулярніших платформ HCM в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, є хмарною HRMS нового віку. За підтримки Sequoia, Lightspeed і Endiya Partners, Darwinbox забезпечує досвід HR-техніки понад 900 тисяч співробітників у 350+ глобальних підприємствах.
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — це комплексне HR-рішення, розроблене з урахуванням простоти. Завдяки технологіям, які розвиваються та змінюються разом із вашим бізнесом, Paychex має правильне поєднання інноваційних бізнес-рішень і спеціальну підтримку, щоб допомогти вам досягти своїх цілей, куди б не рухався ваш бі...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — це платформа управління персоналом, яка допомагає динамічним компаніям виявляти найкраще у своїх співробітниках. Наше програмне забезпечення для управління персоналом унікальне, інтуїтивно зрозуміле та розумне
Paycor
paycor.com
Paycor дає лідерам можливість модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитися на тому, що дійсно важливо: створенні команд-переможців. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані співробітників зберігаються в одному місці, тож вам ніколи не доведеться змінювати платформу, отр...
HireVue
hirevue.com
HireVue — це ваша наскрізна платформа для найму персоналу з програмним забезпеченням для відеоінтерв’ю, оцінюванням, текстовими інструментами найму та розмовними чат-ботами зі штучним інтелектом. Створіть швидший, справедливіший і зручніший процес найму за допомогою HireVue. Наше програмне забезпече...
Lattice
lattice.com
Lattice — це платформа управління персоналом, яка об’єднує всі інструменти, робочі процеси та інформацію, щоб допомогти організаціям розвивати зацікавлених і високоефективних співробітників у рамках переможної культури. Поєднуючи безперервне управління продуктивністю, опитування щодо залученості спі...
iMocha
imocha.io
iMocha надає цілісну платформу та рішення для організацій для реалізації стратегії «Навички першочергово» через запатентовану платформу оцінки навичок і аналізу навичок наступного покоління на базі штучного інтелекту — для залучення талантів (FTE і контингент), а також для внутрішнього розвитку та у...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — це обширна HR-технічна платформа, яка вирішує складні HR-завдання, оптимізуючи й автоматизуючи повсякденні HR-операції. Кому довіряють сучасні організації, такі як Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products та 2000 інших, Zimyo пропонує п...
Goalscape
goalscape.com
Goalscape — це візуальне програмне забезпечення для встановлення цілей, яке допомагає командам і окремим особам установлювати, керувати та досягати цілей. Поділіться цілями ✓ Керуйте завданнями ✓ Відстежуйте прогрес ✓
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає вам керувати часом, талантами та документами в одній централізованій системі, заощаджуючи ваш час, усуваючи помилки та ведучи вас до успіху. Хмарне HR-програмне забезпечення Factorial розроблено для малого та середнього бізнесу (SMBs). ...
Sage HR
sage.hr
Відзначена нагородами HR-технологічна компанія, яка надає клієнтам по всьому світу управління відвідуваністю, продуктивністю та підбором персоналу. Безкоштовна 14-денна пробна версія! Легке налаштування! Скасуйте будь-коли!
15Five
15five.com
Стратегічна платформа управління ефективністю 15Five спонукає до дій і впливу, допомагаючи бізнесу та його співробітникам процвітати. Поєднуючи генеративний штучний інтелект, спеціальну аналітику та принципи, орієнтовані на людину, керівники відділу кадрів можуть прискорити залучення, ефективність і...
TestGorilla
testgorilla.com
Ви наймаєте? Чи знаєте ви, що можете визначити найкращих кандидатів за допомогою оцінки талантів? TestGorilla надає вам найкращі інструменти для оцінки навичок претендентів на роботу та швидшого прийняття кращих рішень щодо найму. Наша бібліотека тестів на навички дає вам найкращу прогнозну цінність...
Profit.co
profit.co
Програмне забезпечення OKR від Profit.co допомагає вашій організації виконувати ваші стратегії, використовуючи орієнтований на OKR підхід. Profit.co дозволяє виконувати ітерації швидше за допомогою циклу «План-Виконання-Залучення-Навчання» щокварталу. Ви можете планувати та узгоджувати OKR на початк...
Leapsome
leapsome.com
Керівники та команди відділу кадрів у перспективних компаніях (зокрема Spotify, monday.com і Unity) використовують платформу Leapsome, щоб замкнути цикл між управлінням продуктивністю, залученням працівників і навчанням. Як платформа для сприяння людям, Leapsome поєднує інструменти для управління ці...
Evalgator
evalgator.com
Evalgator — це веб-платформа цифрового оцінювання, призначена для спрощення процесу найму. Його можна використовувати для оцінювання кандидатів на технічні та нетехнічні посади, оскільки платформа підтримує кілька форматів запитань, таких як кодування, опис, множинний вибір і заповнення пропусків. В...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits – це компанія зі Сполучених Штатів, яка пропонує компаніям хмарне програмне забезпечення як послугу для управління їхніми людськими ресурсами, приділяючи особливу увагу допомозі з медичним страхуванням. Zenefits було засновано в 2013 році. Її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. .
Namely
namely.com
А саме – це єдина платформа для управління персоналом, заробітної плати, пільг і талантів, яка сподобається вашим співробітникам. Це більше, ніж програмне забезпечення для управління персоналом: це необхідні вам консультації з питань відповідності та переваг.
Glider AI
glider.ai
Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, переможець 2021 SIA за найінноваційнішу HR-технологію, надає рішення для найму, включаючи віртуальне оцінювання, кодування/відеоінтерв’ю, екранних ботів тощо для масштабування найму висококваліфікованих спеціалістів для підприємств, кадрових фірм і MS...
ZenHR
zenhr.com
У ZenHR ми прагнемо забезпечити спокій наших користувачів. ZenHR — це не просто чергове програмне забезпечення для кадрів; це трансформаційний HR-досвід, створений, щоб допомогти відділам кадрів і співробітникам досягти стану дзен. З нашими локалізованими функціями та інтерфейсом, включаючи трудове ...
Interviewer.AI
interviewer.ai
Наша платформа ATS Lite автоматизує 80% процесу попереднього відбору за допомогою односторонніх відеоінтерв’ю на основі штучного інтелекту. Перевіряйте кандидатів ефективніше. Отримайте знижку 50% цього місяця з промокодом INTERVIEW50. Дозвольте нам визначити ваших найкращих кандидатів, щоб ви могли...