Альтернативи - Practice
Calendly
calendly.com
Calendly допомагає окремим особам, командам і організаціям у всьому світі автоматизувати життєвий цикл наради, видаляючи запланування вперед і назад. Calendly дозволяє компаніям швидше укладати угоди, наймати кандидатів, налагоджувати відносини та розвивати свій бізнес. Понад 20 мільйонів користувач...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Motion
usemotion.com
Motion — це інструмент для зосередженості та продуктивності, який використовують тисячі найефективніших керівників і професіоналів. Він захищає ваш час і концентрацію, щоб ви могли витрачати їх на найважливіше
Preply
preply.com
Preply Business пропонує компаніям індивідуальні онлайн-уроки з сертифікованими викладачами мови. За допомогою Preply співробітники можуть вибирати репетиторів на основі своїх конкретних потреб, навчатися за гнучким графіком і практикуватися в перервах між уроками з персоналізованими матеріалами. Ми...
Microsoft Bookings
microsoft.com
Microsoft Bookings – це програма для планування зустрічей, яка допомагає вам відстежувати свої бронювання, персонал і клієнтів. Ви ніколи не пропустите зустріч, і у вас буде менше неявок.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (раніше Nimbus) — це універсальний інструмент для співпраці з клієнтами на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти професійним службам оптимізувати робочий процес і забезпечити виняткову взаємодію з клієнтськими порталами. Ця платформа надає професійним послугам сотні просунут...
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling — це хмарне програмне рішення для планування зустрічей, яке дозволяє власникам бізнесу керувати своїми зустрічами онлайн. Продукт задовольняє потреби малого та середнього бізнесу, а також окремих професіоналів. Acuity Scheduling дозволяє користувачам автоматизувати бронювання зуст...
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з...
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Pro підтримує професіоналів у всіх аспектах їхнього щоденного робочого процесу, включаючи: планування робочих місць, базу даних клієнтів, виставлення рахунків і обробку платежів, відправку техніків і багато іншого. Він також повністю інтегрований із доступом до програми для споживчих броню...
ClassDojo
classdojo.com
Створюйте чудові класні спільноти з батьками та учнями
Zoho Bookings
zoho.com
Онлайн-планувальник для надання найкращих консультацій. Zoho Bookings синхронізує ваші календарі, дозволяючи клієнтам самостійно призначати та оплачувати зустрічі. Наш інтерфейс користувача автоматично налаштовується відповідно до вашої галузі, що означає, що ви почуватиметеся як удома. Привітайтес...
Doodle
doodle.com
Світовий лідер у онлайн-плануванні, Doodle – це найпотужніший спосіб планувати зустрічі з клієнтами, колегами та командами. Знайдіть найкращий час для особистих зустрічей, групових зустрічей тощо за допомогою нашого набору зручних інструментів календаря. Дізнайтеся, чому 30 мільйонів користувачів що...
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook — це централізована платформа керування клієнтським потоком, яка дозволяє незалежним компаніям забезпечувати чудовий досвід роботи з клієнтами та працювати з упевненістю. Основні функції: - Рахунки-фактури - Пропозиції - Онлайн-платежі - Планування - Контактна форма та керування потенційни...
Softr Studio
softr.io
Softr.io дозволяє створювати клієнтські портали та внутрішні інструменти для вашого бізнесу за лічені хвилини без коду. Він працює з Airtable і Google Sheets. Приєднуйтеся до понад 90 000 команд, які створюють портали для своїх клієнтів або партнерів, інтрамережі для співробітників, інструменти упра...
Flowlu
flowlu.com
Flowlu — це універсальна операційна платформа для бізнесу, яка містить усі необхідні інструменти для управління проектами, завданнями, фінансами та клієнтами. Flowlu надає вам глибокий огляд усього, що відбувається у вашій компанії. Ви можете відстежувати кожну частину свого бізнесу, від часу, витра...
Varsity Tutors
varsitytutors.com
Varsity Tutors пропонує приватне та групове репетиторство, заняття, підготовку до іспитів і віртуальне навчання для всіх студентів і професіоналів. Отримайте доступ до 3000+ предметів і 40 000+ інструкторів онлайн сьогодні.
SuiteDash
suitedash.com
Більше ніж просто програмне забезпечення клієнтського порталу, SuiteDash — це повністю інтегрована хмарна платформа, яка повністю задовольнить потреби більшості малих і середніх підприємств у програмному забезпеченні. На жаль, багато власників бізнесу неймовірно розчаровані програмним забезпеченням,...
Vagaro
vagaro.com
Знайдіть свого наступного салону, спа чи фітнес-професіонала. Читайте та публікуйте відгуки. Запишіться на цілодобову онлайн-консультацію на стрижку, фарбування, догляд за нігтями, догляд за шкірою, масаж, макіяж, персональних тренерів, йогу, пілатес тощо!
Copilot
copilot.com
Набір продуктів Copilot надає бізнесу комплексне рішення для спілкування з клієнтами, платежів, обміну файлами, контрактів, форм, служб підтримки тощо. Крім того, Copilot дозволяє компаніям пропонувати своїм клієнтам уніфікований досвід роботи з фірмовим порталом клієнтів. Сьогодні на Copilot працюю...
Mindbody
mindbodyonline.com
Шукаєте нове тренування? Хочете зайти на заняття йогою дешевше? Потрібна допомога у пошуку нових тренувань вдома? Додаток Mindbody допоможе вам знайти найкраще місце, де можна попітніти та попрацювати на пляжі. Незалежно від того, чи шукаєте ви тренування для початківців чи намагаєтеся досягти своїх...
Bloom
bloom.io
Bloom — це бізнес-робочий простір для незалежних власників бізнесу, фрілансерів і професіоналів сфери послуг. Він поєднує всі точки дотику клієнтів у професійному досвіді, включаючи цифрові форми, пропозиції, контракти, рахунки-фактури, цифрові платежі, спілкування, планування та навіть портал для к...
Simplero
simplero.com
Simplero допомагає тренерам і розробникам знань будувати бізнес і життя, які вони люблять, спрощуючи стек програмного забезпечення до однієї веселої та легкої у використанні платформи, щоб вони могли розвивати значущі стосунки зі своїми клієнтами. Від створення курсів, створення веб-сайтів і надсила...
Picktime
picktime.com
Picktime — це платформа для планування зустрічей, яка дозволяє компаніям без проблем керувати зустрічами, персоналом і послугами. Це універсальне рішення для компаній, які потребують будь-якого планування. Будь то управління приміщеннями, оренда обладнання, бронювання занять, організація подій чи ке...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — це єдина платформа для творчих і цифрових агентств, консультаційних компаній і постачальників професійних послуг. Він розроблений, щоб надати підприємствам повний огляд їхнього бізнесу в реальному часі. Спростіть свої бізнес-операції та об’єднайте свої проекти, клієнтів і команду в одну інт...
Cal.com
cal.com
Планування з відкритим вихідним кодом: надішліть посилання та зустріньтеся або створіть цілий ринок для спілкування людей.
Moxo
moxo.com
Оптимізуйте зовнішні проекти з клієнтами, постачальниками та партнерами. З Moxo прискоріть робочі процеси від отримання облікового запису до адаптації та обслуговування. Координуйте роботу з клієнтами, постачальниками та партнерами для досягнення спільних результатів, відстеження етапів, обміну доку...
Timely
gettimely.com
Вчасно. Програма для бронювання, завдяки якій клієнти повертаються. Керуйте своїм салоном як професіонал за допомогою простого у користуванні програмного забезпечення для бронювання, яке дає вам змогу контролювати весь досвід клієнта. Все починається з нашого чудового календаря, який можна налаштува...
Setmore
setmore.com
Setmore — це програмне забезпечення для онлайн-планування зустрічей, яке допомагає вам планувати зустрічі онлайн, керувати зустрічами, розкладами та клієнтами за допомогою простої у користуванні веб-програми.
Booksy
booksy.com
Booksy Biz надає вам усі інструменти, необхідні для керування та розвитку вашого бізнесу. Одна програма для прийому зустрічей, керування вашим календарем, обробки платежів, залучення нових клієнтів і спонукання їх повертатися. Оскільки понад 38 мільйонів клієнтів у всьому світі використовують Booksy...
Accelo
accelo.com
Accelo використовують і люблять компанії професійних послуг у всьому світі для прибуткового керування роботою своїх клієнтів. Наскрізна хмарна платформа керує всіма аспектами виконання роботи клієнта, від потенційного клієнта до оплати, включаючи продажі, проекти, квитки, утримання, табелі, ресурси ...