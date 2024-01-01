Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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PR Times — це японська компанія зі зв’язків з громадськістю зі штаб-квартирою в Мінато, Токіо. Його основним напрямком діяльності є розповсюдження прес-релізів, що підтримується корпоративними зв’язками з громадськістю та громадськими слуханнями. У серпні 2018 року компанія перейшла на TSE First Section з ринку стартапів TSE Mothers.

Вебсайт: prtimes.jp

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