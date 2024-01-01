Альтернативи - POWR
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...
Elementor
elementor.com
Створіть веб-сайт, проектуйте своє майбутнє. Розвивайте своє бачення за допомогою Elementor, щоб створювати, керувати та розміщувати приголомшливі веб-сайти! Ми допоможемо вам від А до Я за допомогою платформи веб-сайтів №1 для WordPress.
Agile CRM
agilecrm.com
Програмне забезпечення Agile CRM – це найкраще, просте, потужне, але доступне за ціною засіб керування взаємодією з клієнтами (CRM) із автоматизацією продажів і маркетингу для малого бізнесу.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce — канадська компанія-розробник програмного забезпечення зі штаб-квартирою у Ванкувері, Британська Колумбія. Компанія створює цільові сторінки для веб-сайтів і є організатором щорічної конференції «Заклик до дії».
Poptin
poptin.com
Створюйте розширені спливаючі вікна та форми веб-сайту та покращуйте коефіцієнт конверсії свого веб-сайту за кілька хвилин. Зареєструйтеся зараз БЕЗКОШТОВНО! Кредитна картка не потрібна.
Plerdy
plerdy.com
Інструменти оптимізації рівня конверсії Відстежуйте, аналізуйте та перетворюйте своїх відвідувачів на покупців Спробуйте безкоштовно 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Наші продукти
Privy
privy.com
Privy.com — це ваш ресурс №1 для вивчення маркетингу електронної комерції... Дізнайтеся від експертів електронної комерції про те, як вони збільшили продажі з 0 до 1 мільйона доларів США.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — це комплексний сервіс для зростання потенційних клієнтів і електронного маркетингу для блогерів, соло-підприємців, стартапів і підприємств. Від B2B до B2C, понад 500 000 компаній розраховують на те, що Mailmunch щодня залучатиме тисячі потенційних клієнтів і збільшуватиме свій дохід від ...
Optinly
optinly.com
Створіть розумні спливаючі вікна електронної пошти. Залучайте відвідувачів і монетизуйте трафік за допомогою Optinly Popup Maker. Створюйте спливаючі вікна веб-сайту, з якими відвідувачі хотіли б взаємодіяти. Збільшуйте продажі та конверсії за допомогою найкращого інструменту для залучення потенцій...
OptinMonster
optinmonster.com
Конвертуйте та монетизуйте трафік свого веб-сайту Перестаньте втрачати відвідувачів! Миттєво розширюйте свій список розсилки, отримуйте більше потенційних клієнтів і збільшуйте продажі за допомогою найпотужнішого в світі інструментарію оптимізації конверсій №1.
Popupsmart
popupsmart.com
Popupsmart is a no-code tool to increase e-commerce sales, build email lists, and engage with your visitors in just 5 minutes.
AiTrillion
aitrillion.com
Відчуйте автоматизацію маркетингу на основі дієвого штучного інтелекту – отримайте AiTrillion! AiTrillion — це перша в історії підтримка штучного інтелекту на основі SaaS — комплексна маркетингова платформа для продавців електронної комерції. Це 11+ каналів залучення клієнтів, інтегрованих із аналіт...
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — це набір інструментів для оптимізації конверсій, створений для зайнятих маркетологів. Він пропонує швидкі та прості у використанні рішення, які можуть допомогти вам збільшити продажі трьома способами: 1. Розумні спливаючі вікна електронної комерції допомагають вам швидше створювати списки...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow дозволяє вам краще залучати, кваліфікувати та залучати потенційних клієнтів, спрощуючи створення персоналізованих тестів, калькуляторів, оцінок, конкурсів, форм/опитувань, рекомендацій, опитувань і чат-ботів. Не потрібні розробники чи дизайнери! Outgrow має безліч шаблонів дизайну, які повні...
Landingi
landingi.com
Платформа цільової сторінки без коду для цифрових маркетологів, що керуються даними. Landingi дозволяє розробляти, публікувати та оптимізувати цифрові маркетингові активи за допомогою відстеження мікроконверсій для кращих коефіцієнтів конверсії.
Justuno
justuno.com
Створюйте персоналізовані веб-сайти, які перетворюють. Перетворюйте більше трафіку веб-сайту на клієнтів за допомогою обміну повідомленнями 1:1 у кожній точці взаємодії. Найшвидший спосіб збільшити продажі, знизити витрати та досягти своїх цілей.