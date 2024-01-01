Альтернативи - Powernoodle

Fibery

Fibery

fibery.io

Нескінченно гнучкий робочий простір для підключення всіх процесів компанії без коду. Створюйте простори, об’єднуйте їх разом, запрошуйте товаришів по команді і зробити щось круте.

Productboard

Productboard

productboard.com

Платформа управління продуктами, орієнтована на клієнта, від Productboard. Прискорюйте інновації, створюйте продукти, які приносять прибуток і підвищують продуктивність.

Craft.io

Craft.io

craft.io

Craft.io — це інструмент керування продуктами, який дає змогу менеджерам із продуктів виконувати свою роботу, починаючи від збору відгуків, планування, прийняття рішень, складання дорожньої карти тощо в одному спеціально створеному інструменті, який інтегрується з найбільш поширеними сьогодні платфо...

airfocus

airfocus

airfocus.com

airfocus пропонує сучасну модульну платформу для управління проектами. Він надає повне рішення для команд, щоб керувати та повідомляти про свою стратегію, розставляти пріоритети в роботі та вирішувати правильні проблеми. Розроблений з урахуванням гнучкості, airfocus дозволяє швидко налаштувати платф...

Diligent Director

Diligent Director

diligent.com

Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.

UserVoice

UserVoice

uservoice.com

Програмне забезпечення для відгуків користувачів B2B, яке допоможе вам слухати та направляти своїх клієнтів, визначати пріоритетність важливих функцій продукту та ефективно впроваджувати інновації.

Loomio

Loomio

loomio.org

Втомилися від нескінченних ланцюжків електронних листів і тривалих зустрічей, які, здається, ніколи не приводять до групового рішення чи результату? Вам потрібна Loomio: платформа для співпраці, яка змінює те, як групи приймають рішення, обговорюють ідеї та співпрацюють онлайн. Loomio — це безпечне ...

Diligent Administrator

Diligent Administrator

diligent.com

Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.

Nasdaq

Nasdaq

nasdaq.com

У Nasdaq наша мета — сприяти економічному прогресу для всіх. Ми зміцнюємо економіку, створюємо справедливіші можливості та робимо внесок у більш стійкий світ, щоб допомогти нашим спільнотам, клієнтам, працівникам і людям різного походження повністю розкрити свій потенціал.

1000minds

1000minds

1000minds.com

1000minds Decision Making — це онлайн-набір інструментів і процесів, які допомагають окремим особам і групам у прийнятті рішень, визначенні пріоритетів, аналізі співвідношення ціна-якість і розумінні вподобань зацікавлених сторін. Базований на алгоритмі PAPRIKA, 1000minds призначений для багатокрите...

Runway Financial

Runway Financial

runway.com

Фінансова платформа, яку ви не ненавидите. Runway — це сучасний та інтуїтивно зрозумілий спосіб моделювати, планувати та налагоджувати свій бізнес для всіх у вашій команді.

Cloverpop

Cloverpop

cloverpop.com

Cloverpop — це платформа аналізу корпоративних рішень, яка допомагає краще та швидше приймати рішення у вашій комерційній організації. Прийняття рішень є найціннішим активом вашої компанії. Наша система допомагає командам приймати найкращі рішення, запроваджуючи ефективні процеси прийняття рішень, п...

Howspace

Howspace

howspace.com

Howspace — це універсальна платформа для проектування та впровадження трансформацій. Howspace дає можливість організаціям об’єднувати своїх співробітників, щоб навчатися, співпрацювати та приймати рішення, які впливають на результати. Наша платформа керує спільними подорожами, надає сенсу широкомасш...

Visyond

Visyond

visyond.com

Перетворіть свій Excel на машину аналізу інформації, якою зможе керувати кожен. Візуалізуйте свої електронні таблиці як передбачувані інформаційні панелі, автоматизуйте фінансові звіти та співпрацюйте над аналізом ризиків і ризиків, захищаючи модель, конфіденційні дані та точно контролюючи, наскільк...

ThoughtExchange

ThoughtExchange

thoughtexchange.com

Єдине корпоративне рішення, яке допомагає керівникам досягти кращого узгодження, стратегії та продуктивності за допомогою масштабних обговорень у реальному часі.

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