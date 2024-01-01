Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «PowerMode AI» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
PowerMode — це цифровий інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для створення ідей для стартапів. Його основна мета — надати користувачам платформу, де вони можуть генерувати та розвивати інноваційні ідеї для стартапів за допомогою технології штучного інтелекту.
Здатність штучного інтелекту генерувати презентації дає стартапам перевагу у професійній, організованій та ефективній візуалізації своїх ідей. PowerMode гарантує, що стартапи мають ефективні засоби для вираження своїх ідей і потенційного залучення інвесторів.
Важливо зауважити, що для запуску цього інструменту потрібно ввімкнути JavaScript. Ранній доступ до створених штучним інтелектом презентацій є додатковою перевагою PowerMode, яка допомагає стартапам отримати знання про ефективні стратегії презентацій.
Можливості штучного інтелекту дозволяють йому обчислювати різноманітні дані, обдумувати інноваційні ідеї та складати переконливі презентаційні схеми.
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «PowerMode AI». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.