Powerful Medical

Powerful Medical

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: powerfulmedical.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Powerful Medical» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

PMcardio — це сертифікований медичний інструмент на основі штучного інтелекту, сертифікований класом IIb, призначений для інтерпретації даних електрокардіограми (ЕКГ) для діагностики та лікування різних серцево-судинних захворювань. Доступний як додаток для смартфона, PMcardio підтримує 39 серцево-судинних діагностик, включаючи ряд ритмів, аномалій провідності, ектопії, відхилення осі, інфаркти та гіпертрофії. PMcardio працює з будь-якою ЕКГ у 12 відведеннях, незалежно від її стану, і перетворює дані ЕКГ у цифровий формат для покращеної читабельності та спільного використання. Розширені можливості розпізнавання зображень дозволяють миттєво інтерпретувати ЕКГ, отримані з будь-якого джерела, включаючи прямі зображення з екрана комп’ютера користувача. Окрім цього, програма PMcardio забезпечує негайну діагностику та плани лікування, а також дозволяє користувачам безпечно експортувати ці звіти. PMcardio також працює на всіх пристроях смартфонів і може працювати з усіма апаратами ЕКГ у 12 відведеннях, що робить його доступним і універсальним інструментом для інтерпретації ЕКГ.

Вебсайт: powerfulmedical.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Powerful Medical». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Tempus

Tempus

tempus.com

ADHD 360

ADHD 360

adhd-360.com

Buoy

Buoy

buoyhealth.com

Machine26

Machine26

machine26.com

Summarizer

Summarizer

summarizer.org

UBIAI

UBIAI

ubiai.tools

Satelia

Satelia

satelia.eu

LiveVoice

LiveVoice

livevoice.io

Formula Dog

Formula Dog

formula.dog

Webz.io

Webz.io

webz.io

Unlearn

Unlearn

unlearn.ai

Collector Systems

Collector Systems

collectorsystems.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності