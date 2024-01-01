Powerful Medical

PMcardio — це сертифікований медичний інструмент на основі штучного інтелекту, сертифікований класом IIb, призначений для інтерпретації даних електрокардіограми (ЕКГ) для діагностики та лікування різних серцево-судинних захворювань. Доступний як додаток для смартфона, PMcardio підтримує 39 серцево-судинних діагностик, включаючи ряд ритмів, аномалій провідності, ектопії, відхилення осі, інфаркти та гіпертрофії. PMcardio працює з будь-якою ЕКГ у 12 відведеннях, незалежно від її стану, і перетворює дані ЕКГ у цифровий формат для покращеної читабельності та спільного використання. Розширені можливості розпізнавання зображень дозволяють миттєво інтерпретувати ЕКГ, отримані з будь-якого джерела, включаючи прямі зображення з екрана комп’ютера користувача. Окрім цього, програма PMcardio забезпечує негайну діагностику та плани лікування, а також дозволяє користувачам безпечно експортувати ці звіти. PMcardio також працює на всіх пристроях смартфонів і може працювати з усіма апаратами ЕКГ у 12 відведеннях, що робить його доступним і універсальним інструментом для інтерпретації ЕКГ.

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