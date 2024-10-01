Альтернативи - PowerDMS

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce — це глобальна платформа для сучасної робочої сили. Корпоративне HCM-рішення Dayforce поєднує в собі нарахування заробітної плати, управління персоналом, пільги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі, щоб забезпечити безмежну робочу силу сьогодні. Dayf...

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle — це багатофункціональна, безпечна та масштабована система керування навчанням із відкритим вихідним кодом, яка легко інтегрується з іншими платформами та може бути налаштована для будь-якого обраного вами методу навчання чи навчання. Зі свіжими та інтуїтивно зрозумілими інтерфейсами Moodle п...

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...

GoTo

GoTo

goto.com

Лідер галузі онлайн-відеоконференцій для компаній у всьому світі, GoTo Meeting тепер є частиною GoTo Connect, універсального комунікаційного програмного забезпечення, створеного для малого та середнього бізнесу. Рішенню Meeting, яке можна придбати окремо, щодня довіряють мільйони людей для віртуальн...

Springboard

Springboard

springboard.com

Онлайн-програми під керівництвом наставників Springboard гарантовано приведуть вас на роботу. Вивчайте науку про дані, UI/UX і кодування, створюючи проекти в реальному світі.

Trainual

Trainual

trainual.com

Trainual – це платформа для передачі знань і навчання, на якій зростаючі команди будують інструкцію щодо того, як вони роблять те, що вони роблять. За допомогою Trainual кожен процес, політика та процедура для всіх ролей і обов’язків у вашому бізнесі легко документуються, організовуються, призначают...

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

Coassemble — це потужна та інтуїтивно зрозуміла платформа для організацій, що дозволяє створювати та проводити якісні онлайн-навчання. Перший у своєму роді Coassemble поєднує зручну систему керування навчанням із видатними можливостями швидкого створення. За допомогою Coassemble організації можуть с...

Whale

Whale

usewhale.io

Найшвидший спосіб згуртувати вашу команду. Задокументуйте та централізуйте свої процедури та процеси, навчіть свою команду та керуйте одним центральним джерелом правди для ВСІХ знань вашої компанії.

Teach 'n Go

Teach 'n Go

teachngo.com

Teach 'n Go — це сучасне, зручне, інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення для управління школою, розроблене спеціально для навчальних центрів і освітніх підприємств. Легко відстежуйте розклад, керування оплатою, індивідуальні заняття, відвідування тощо. Усе, що потрібно для успішного управління ...

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo — це найпотужніша у світі навчальна платформа, інтуїтивно зрозуміла для адміністраторів, захоплююча для тих, хто навчається, і трансформаційна для компаній. Основні відмінності включають: - Можливість надавати гіперперсоналізований досвід навчання багатьом аудиторіям, включаючи співробітників...

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

Залучайте, захоплюйте та об’єднуйте всю свою компанію! MangoApps — це уніфікована платформа для роботи з працівниками, яка поєднує інтранет, навчання, командну роботу та керування контентом у інформаційній панелі та робочому просторі. Наш зручний підхід із можливістю нескінченного налаштування впису...

Eddy

Eddy

eddy.com

Eddy — це ідеальна універсальна платформа для кадрів і розрахунку заробітної плати для малих підприємств, які переросли електронні таблиці. Він пропонує ключові функції, які вам потрібні, без складності та накладних витрат на більші системи, даючи вам можливість спростити своє життя, об’єднавши кіль...

Glue Up

Glue Up

glueup.com

Glue Up — це комплексна CRM-платформа, яка допомагає вам створювати та розвивати свою спільноту за допомогою подій, членства та інших цифрових інструментів з одного місця. Універсальна платформа Glue Up об’єднує найкращі CRM, управління подіями, керування членством, маркетинг електронною поштою, упр...

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LMS (Програмне забезпечення для керування навчанням) від LearnUpon дозволяє вам запропонувати захоплюючий досвід навчання, який впливає на те, що має значення – продуктивність, утримання та зростання. За допомогою LearnUpon надайте своїм командам інструменти для захоплюючих процесів навчання, які в...

Cloud Assess

Cloud Assess

cloudassess.com

Розширте можливості своєї робочої сили за допомогою нашої платформи навчання та оцінювання в режимі реального часу, яка забезпечує орієнтовані на навички високоефективні організації та постачальники вищої освіти. Наша змішана навчальна платформа розроблена для працівників, які працюють на передовій ...

Kahuna

Kahuna

joinkahuna.com

Продавайте підписки на свій досвід за допомогою ШІ. Розширте свою здатність надавати поради за допомогою спеціального штучного інтелекту, який базується на вашій унікальній базі знань.

PlaybookBuilder

PlaybookBuilder

playbookbuilder.com

Створюйте бізнес-процеси за допомогою потужності ШІ. Незалежно від того, чи хочете ви залучати нових людей, масштабувати чи продавати, чи просто підвищувати ефективність вашої організації, PlaybookBuilder – тепер із ChatGPT може допомогти.

FLOWSPARKS

FLOWSPARKS

flowsparks.com

Група FLOWSPARKS має багаторічний досвід у розробці цифрових навчальних модулів. З цього бачення виник повноцінний пакет FLOWSPARKS Suite. Ви можете легко розробити інтерактивне електронне навчання, поєднавши навчальні формати, розумні шаблони та розумні програми в інструменті розробки FLOWSPARKS. П...

Hickory

Hickory

hickorytraining.com

Hickory — це єдиний навчальний інструмент, спрямований на утримання, перетворюючи персонал відділу продажів і обслуговування клієнтів на експертів бренду. Додаток передбачає, коли представник забуде те, що навчився, і розкладає повторні вправи з урахуванням його сильних і слабких сторін, щоб цього н...

Apprentiscope

Apprentiscope

apprentiscope.com

Наша місія в ApprentiScope полягає в тому, щоб вирішити глобальну проблему нестачі талантів, зробивши сучасне зареєстроване учнівство масштабованим і доступним для всіх. Завдяки набору функцій, які дозволяють нашим клієнтам керувати всім: від набору персоналу до відповідності вимогам, наші продукти ...

Growthspace

Growthspace

growthspace.com

Підвищуйте ключові показники ефективності бізнесу за допомогою програм розвитку під керівництвом експертів із Growthspace. Платформа, розроблена для запуску, керування та вимірювання впливу на весь спектр навчальних процесів, включаючи індивідуальні або командні програми, забезпечує ефективність і в...

Cognota

Cognota

cognota.com

Cognota — це перша й єдина операційна платформа для команд навчання та розвитку. Наша платформа дозволяє командам L&D оптимізувати керування запитами на навчання, покращити планування проектів і потенціалу, швидко розробляти контент і ефективніше співпрацювати з малими і середніми підприємствами. Кл...

Nvolve

Nvolve

nvolvegroup.com

Nvolve допомагає компаніям, які займаються виробництвом, ланцюгом постачання та охороною здоров’я, прискорити їхній шлях до робочої сили та операційної досконалості, відмовившись від паперових робочих інструкцій, СОП і контрольних списків і забезпечивши покращення сталого розвитку, продуктивності, я...

Zavvy

Zavvy

zavvy.io

Zavvy — це універсальна платформа з розширеним штучним інтелектом для керування вашим талантом. Продуктивність, розвиток і навчання – все в одному інструменті.

DeepHow

DeepHow

deephow.com

DeepHow — це перше рішення штучного інтелекту для збору ноу-хау та навчання кваліфікованих професій. По суті, це відеоплатформа та додаток для запису, який дозволяє організаціям знімати свої процеси на смарт-пристроях, завантажувати їх на платформу через хмару, а потім використовувати штучний інтеле...

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