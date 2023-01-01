Комплекс рішень для підбору, адаптації, оцінки, навчання, залучення та утримання співробітників – все, що вам потрібно, щоб керувати персоналом та розвивати таланти.

Вебсайт: potok.io

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