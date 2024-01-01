Альтернативи - PosherVA
Trello
trello.com
Trello — це веб-програма для створення списків у стилі Канбан, яка є дочірньою компанією Atlassian. Створена компанією Fog Creek Software у 2011 році, у 2014 році вона була виділена в окрему компанію, а потім була продана Atlassian у січні 2017 року. Компанія розташована в Нью-Йорку, США.
Habitica
habitica.com
Habitica – це безкоштовна програма для звичок і продуктивності, яка сприймає ваше реальне життя як гру. Habitica може допомогти вам досягти ваших цілей, щоб стати здоровими та щасливими.
Zapier
zapier.com
Zapier — це глобальна дистанційна компанія, яка дозволяє кінцевим користувачам інтегрувати веб-програми, якими вони користуються. Незважаючи на те, що компанія Zapier розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, у ній працюють 250 співробітників, розташованих у Сполучених Штатах і в 23 інших країнах.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це інструмент CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами), орієнтований на продажі, який люблять використовувати команди будь-якого розміру. Маючи понад 100 000 платоспроможних клієнтів у 179 країнах, відділи продажів залучаються простим, але потужним дизайном нашої CRM, який надає пер...
Reclaim
reclaim.ai
Додаток для планування на основі ШІ для зайнятих команд, який знаходить найкращий час для ваших завдань, звичок, зустрічей і перерв. Відновіть до 40% робочого тижня за допомогою адаптивного планування в режимі реального часу, зберігаючи при цьому свій календар гнучким за допомогою інтелектуального п...
Motion
usemotion.com
Motion — це інструмент для зосередженості та продуктивності, який використовують тисячі найефективніших керівників і професіоналів. Він захищає ваш час і концентрацію, щоб ви могли витрачати їх на найважливіше
Any.do
any.do
Приєднуйтесь до мільйонів людей, які щодня користуються Any.do, щоб бути організованими та робити більше.
Cloze
cloze.com
Розумний мобільний додаток для відстеження клієнтів, клієнтів, потенційних клієнтів і потенційних клієнтів без CRM. Керування взаємовідносинами, яке автоматично об’єднує вхідні, контакти, календар, телефон, Evernote, електронну пошту, адресну книгу, Twitter, Facebook і LinkedIn.
Mem
mem.ai
Mem – це програма для створення нотаток на основі штучного інтелекту. По суті, він створений для того, щоб організовувати зайнятих професіоналів, особливо тих, хто створює великий обсяг інформації та керує нею. Mem виходить за рамки простого конспектування: він використовує ШІ для створення «розшир...
FlowUs
flowus.cn
FlowUs, платформа нового покоління для управління знаннями та співпраці Використовуючи хмарні нотатки як носій, у поєднанні з онлайн-документами, базами знань, папками та іншими різноманітними функціями, він надає окремим особам і командам єдиний робочий центр для управління цифровою інформацією та...
Unito
unito.io
Unito синхронізує ваш стек від додатка до додатка за допомогою нового, простішого підходу до інтеграції, що забезпечує двосторонню синхронізацію в реальному часі. Будь-хто у вашій команді може за лічені хвилини з’єднати та синхронізувати дані між програмами та інструментами, якими ви вже користуєтес...
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI — це щоденний веб-планувальник зі штучним інтелектом, призначений для допомоги командам і зайнятим професіоналам із щоденним плануванням і управлінням часом. ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ: за допомогою планувальника BeforeSunset AI та програмного забезпечення to do ви можете планувати свій день за до...
Glasp
glasp.co
Glasp — це інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам швидко й ефективно підсумовувати відео YouTube. Він використовує найновіші досягнення в обробці природної мови та машинному навчанні, щоб надати користувачам стислий і точний короткий опис відповідного відео. Поєднуючи п...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits – це компанія зі Сполучених Штатів, яка пропонує компаніям хмарне програмне забезпечення як послугу для управління їхніми людськими ресурсами, приділяючи особливу увагу допомозі з медичним страхуванням. Zenefits було засновано в 2013 році. Її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. .
Integrately
integrately.com
Integrately — це програмне забезпечення для автоматизації в один клік, яке дає змогу з неймовірною легкістю підключати кілька програм. Використовуючи Integrately, ви можете створювати прості робочі процеси один на один або створювати складні робочі процеси лише кількома клацаннями миші. Ви також мож...
Range
range.co
Range — це місце, де віддалені та гібридні команди можуть перевіряти одна одну як асинхронно, так і в режимі реального часу. Проводьте ефективні перевірки та зустрічі за розкладом вашої команди, щоб ви могли знати: – знати, хто над чим працює, кому потрібна допомога та як вони себе почувають – відпо...
Momentum
momentum.io
Автоматизуйте свої продажі за допомогою ШІ. Momentum допомагає командам удосконалювати керування процесом і закривати ставки за допомогою автоматичного MEDDIC, сповіщень, підсумків дзвінків і кімнат для угод, які з’єднують Slack, Salesforce та решту ваших доходів.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI — це платформа продажів і маркетингу на базі штучного інтелекту, яка допомагає компаніям у всьому світі швидше розвиватися за допомогою маркетингових рішень на основі облікових записів. На єдиній платформі: визначте та знайдіть свої цільові облікові записи, оркеструйте індивідуальні бесід...
CalendarHero
calendarhero.com
Плануйте кожну зустріч швидше. Розумне програмне забезпечення для сучасного бізнесу. Зустрічі потребують часу, але планування – ні.
TextExpander
textexpander.com
TextExpander — це інструмент продуктивності набору тексту, який допомагає командам керувати повторюваними письмовими завданнями, створювати фрагменти, виправляти орфографію, ділитися вмістом тощо. Підтримуйте ефективне та узгоджене спілкування всієї команди. Діліться фрагментами повідомлень, підписа...
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro допоможе вам перетворити потенційних клієнтів на клієнтів і закрити більше зустрічей. Опануйте електронною поштою за допомогою ШІ. Автоматизуйте послідовності, персоналізуйте за допомогою тегів злиття та покращуйте залучення клієнтів. Почніть вигравати більше угод зараз.
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise — це календарний інструмент керування часом на базі штучного інтелекту, який оптимізує розклади команд, щоб у них було більше часу. Він пропонує новий спосіб роботи з гнучкістю та цілеспрямованістю. За годинниковою стрілкою використовується ШІ, зокрема GPT (генеративний попередньо навчени...
Geekbot
geekbot.com
Geekbot дарує вам душевний спокій! - Підтримуйте синхронізацію своєї команди. Знайдіть гармонію у свій день, коли стендапи, сутички, ретроспективи та опитування працюють на автопілоті. - Зробіть більше. Насолоджуйтеся свободою самокерованої команди, оскільки спрощені робочі процеси вивільняють доро...
Workast
workast.com
Workast — найкраща платформа для управління проектами для команд Slack. Workast допомагає командам легко керувати проектами, завданнями, подіями, клієнтами та справами. Використовуйте свій обліковий запис Slack, щоб зареєструватися менш ніж за хвилину та стежити за роботою в Slack і Workast, швидко ...
DailyBot
dailybot.com
№ 1 для асинхронної роботи. Проводьте асинхронні наради, ретроспективи, командні реєстрації та опитування з віддаленими командами. DailyBot також відстежує мотивацію вашої команди та допомагає вам святкувати перемоги за допомогою Kudos. Почніть безкоштовно.
Seismic
seismic.com
Seismic є світовим лідером у сфері підтримки, допомагаючи організаціям залучати клієнтів, працювати над командами та сприяти зростанню доходів. Seismic Enablement Cloud™ — це найпотужніша уніфікована платформа підтримки, яка забезпечує команди, які працюють із клієнтами, потрібними навичками, вмісто...
Magical
getmagical.com
Magical — це програма для підвищення продуктивності, яка пришвидшує повторювані завдання під час роботи — не потрібні API чи інтеграції. Просто розширення для браузера. Простим натисканням клавіші Magical автоматизує такі повсякденні завдання, як обмін повідомленнями, введення даних, пошук джерел...
Troops
troops.ai
Troops — це програмне забезпечення до ваших послуг, розроблене з урахуванням потреб людей. Це комунікаційна платформа для доходів, центральна нервова система для ваших команд, які виходять на ринок, яка надає правильну інформацію потрібним людям у потрібний час. Команди ніколи не пропускають сигнал ...
APILayer
apilayer.com
APILayer — це ринок API. APILayer є провідним постачальником готових хмарних продуктів API, створених для того, щоб допомогти розробникам і компаніям у всьому світі працювати швидко й ефективно. Сьогодні організації будь-якого розміру намагаються підтримувати складні цифрові трансформації та зростаю...
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG — це програма для підвищення продуктивності штучного інтелекту, яка економить вам понад 1 годину на день, змушуючи повторювані завдання зникати під час роботи. Уявіть собі помічника з продуктивності, який пише, розширює та залучає для вас. FlyMSG автоматично заповнює фрагменти або цілі повід...