Альтернативи - PosBytz
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Appetize.io
appetize.io
Онлайн веб-симулятори iOS і емулятори Android. Запускайте iPhone, iPad, Mobile Safari, APK, мобільні програми у своєму браузері за допомогою HTML5 і Javascript.
Yoco
yoco.com
Приймайте всі основні картки за допомогою улюблених карткових автоматів SA. Мобільний і з підтримкою кранів. ... Продавайте товари онлайн, створюючи та надсилаючи цифрові рахунки-фактури за допомогою Yoco Link.
Kyte
kyteapp.com
За допомогою програми й системи POS від Kyte ви можете керувати продажами, запасами та клієнтами зі свого телефону чи планшета. Отримайте безкоштовно!
Lightspeed
lightspeedhq.com
З 2005 року ми надаємо прості у використанні POS-рішення для роздрібних торговців і рестораторів. Розвивайте свій бізнес із торговою точкою Lightspeed сьогодні.
Clover
clover.com
Наші POS-системи та обробка кредитних карток дозволяють приймати платежі та вести свій бізнес.
MOKA POS
mokapos.com
Бізнес із великим екраном працює легше Представляємо Moka Ultra & Ultra+. Найсучасніше касове обладнання для комфорту та простоти ведення бізнесу.
ERPLY
erply.com
Erply пропонує онлайн-системи програмного забезпечення для торгових точок і роздрібної торгівлі. Почніть забезпечувати кращий досвід клієнтів за допомогою хмарних POS-рішень Erply вже сьогодні!
RepairShopr
repairshopr.com
Програмне забезпечення для ремонтних майстерень, яке надає вам рахунки-фактури, оформлення квитків, POS, регулярні рахунки-фактури, виставлення рахунків і CRM для майстерень з ремонту комп’ютерів тощо.
Modisoft
modisoft.com
Контролюйте всі свої бізнес-процеси. Безпечне, хмарне й офлайнове програмне забезпечення для управління бізнесом POS-офісів.
Oliver POS
oliverpos.com
Зустрічайте Oliver POS. Ми переносимо потужність вашого онлайн-магазину у ваш фізичний магазин, синхронізуючи його безпосередньо з вашим магазином WooCommerce.
EasyStore
easystore.co
Бренди будь-якого розміру розвивають свій бізнес у магазинах і онлайн за допомогою EasyStore.
SpotOn
spoton.com
Системи торгових точок SpotOn і програмне забезпечення для обробки платежів створено для того, щоб працювати так, як ви працюєте. І вас цілодобово та без вихідних 365 підтримують люди, які справді небайдужі.
Lithos POS
lithospos.com
Lithos POS — це просте та потужне програмне забезпечення для роздрібної торгівлі/ресторану. POS-програмне забезпечення для роздрібної торгівлі/ресторану надає широкий спектр послуг, включаючи управління запасами, лояльність клієнтів і бухгалтерський облік.
POSApt
posapt.au
POSApt — це програмне рішення для торгових точок (POS) для індустрії гостинності та роздрібної торгівлі. POSApt, доступний по всій Австралії, є одним із найкращих постачальників POS-систем в Австралії.
Epicor
epicor.com
Система ERP Epicor — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентари...
Simply POS
simplypos.com
Платформа автоматизації торгових точок, електронної комерції та роздрібних магазинів на основі штучного інтелекту для бізнесу від 1 до 101 магазину
Paymash
paymash.com
Керуйте своїм бізнесом з однієї центральної платформи. Почніть продавати у своєму магазині, онлайн або створюйте та надсилайте рахунки-фактури.
Elementary POS
elementarypos.com
lementary POS — це ваш мобільний касовий апарат або комплексна система торгових точок, розроблена відповідно до ваших конкретних вимог. За єдину справедливу ціну ви отримуєте доступ до незліченних функцій, призначених для спрощення та прискорення ваших бізнес-процесів, а також до необмеженої кількос...
Selldone
selldone.com
Selldone, новаторська сила в області платформи електронної комерції, має штаб-квартиру в жвавому технологічному центрі, що відображає його інноваційний дух. Створена з місією оптимізації онлайн-ділових операцій, Selldone швидко розширила свій охоплення та вплив. Компанія, яка характеризується віддан...
Tactill
tactill.com
TacTill — це інноваційний стартап, який спеціалізується на переведенні в готівку в магазині. Tactill був розроблений, щоб полегшити ваше життя та дозволити вам продавати більше та простіше.
Olsera.com
olsera.com
Olsera — це більше, ніж просто точка продажу (POS). Завдяки універсальній касовій програмі, зручній для ММСП, ми тут, щоб надати повне рішення від початку до кінця для підтримки кожного кроку вашого бізнесу. Давай, готуйся рухатися вперед разом з Olsera!
uniCenta
unicenta.com
Використовується тисячами роздрібних продавців, барів, кафе, ресторанів і магазинів по всьому світу. Доступні безкоштовні та недорогі послуги підтримки. Отримати останні завантаження та інформацію"
Imonggo
imonggo.com
Imonggo чудово підходить для малого та середнього роздрібного бізнесу.
ECRS POS
ecrs.com
ECRS POS дозволяє скористатися наявними технологіями, враховуючи вподобання клієнтів і вимоги до площі магазину.
Epos Now
eposnow.com
Epos Now працює майже з усім обладнанням POS. Програмне забезпечення Epos Now ідеально підходить як для роздрібної торгівлі, так і для гостинного бізнесу, масштабується від одного пристрою до багатьох.
IVEPOS
ivepos.com
IVEPOS — це безкоштовне програмне забезпечення POS (точка продажу), розроблене Intuition Systems для вашого ресторану, роздрібних магазинів, кафе, барів, пекарень, кав’ярень, бакалійних магазинів, салонів і спа-центрів, автомийки, фуд-трака та піцерії. Використовуйте систему продажу IVEPOS замість к...
HitPay
hitpayapp.com
Універсальна платіжна платформа для малого та середнього бізнесу. HitPay допомагає більш ніж 15 000 компаній у Південно-Східній Азії та по всьому світу обробляти платежі ефективно та безпечно. Ми об’єднуємо онлайн-платежі, платежі в торгових точках і B2B в єдину інтегровану систему обробки платежів...
LOU
evosus.com
LOU — Powered by Evosus — це хмарне бізнес-програмне забезпечення для підприємств роздрібної торгівлі, польового обслуговування та управління складами/запасами. Це потужне комплексне бізнес-програмне забезпечення ERP допомагає компаніям економити час, позбавляючи їх паперу, електронних таблиць або к...