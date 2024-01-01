PortraitAI

PortraitAI

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Вебсайт: portraitai.app

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Portrait AI — це інструмент на основі штучного інтелекту, який створює портрети в стилі 18 століття із завантажених селфі. Він доступний як мобільний додаток на платформах iOS і Android. Користувачі можуть створювати власні унікальні портрети, просто завантажуючи фотографію свого обличчя, схожу на паспорт. Інструмент рекомендує уникати окулярів і пропонує використовувати фотографію з великою площею обличчя для досягнення найкращих результатів. Крім того, програма пропонує широкий спектр інших фільтрів, включаючи мультфільм, портрет HD, Хеллоуїн та інші, загалом понад 100 варіантів. Ці фільтри дозволяють користувачам додатково вдосконалювати та трансформувати свої портрети відповідно до своїх уподобань. Офіційний веб-сайт містить посилання для завантаження програми з Apple App Store і Google Play Store, що забезпечує доступність для широкого кола користувачів. Веб-сайт також містить посилання на політику конфіденційності та умови обслуговування для тих, хто шукає додаткову інформацію. Загалом Portrait AI пропонує людям цікавий і творчий спосіб відчути естетику портретів 18-го століття за допомогою штучного інтелекту.

Вебсайт: portraitai.app

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