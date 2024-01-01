Portal R7

Portal R7

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Вебсайт: r7.com

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R7 is a major Brazilian news portal that provides comprehensive coverage of news and information from Brazil and around the world. The website features news articles, blogs, videos, and other multimedia content across a wide range of topics including politics, business, sports, entertainment, and more. R7 aims to keep its readers informed on the latest developments and happenings both domestically and globally.

Вебсайт: r7.com

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