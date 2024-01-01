Альтернативи - Popular Pays

Later

Later

later.com

Провідна платформа візуального маркетингу, яка дозволяє планувати, планувати, публікувати та оцінювати результати ваших публікацій в Instagram і соціальних мережах.

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ — провідне в світі рішення для автоматизації партнерства, яке виявляє, керує, захищає та оптимізує всі канали партнерства, досягаючи справжнього експоненціального зростання.

LTK

LTK

shopltk.com

Купуйте останні новинки в галузі моди, дому, краси та фітнесу від впливових людей LTK, яким ви довіряєте. Ідеї ​​робочого одягу, весільні сукні для гостей, туристичні образи та багато іншого.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Програмне забезпечення для керування відносинами з партнерами для масштабування будь-якої програми: афілійованої програми, торгового посередника, маркетингу тощо. Дізнайтеся, чому компанії SaaS розвиваються завдяки PartnerStack PRM.

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Keyhole — це компанія з аналітики хештегів і соціальних мереж, яка надає дані в режимі реального часу з відстеженням хештегів для Twitter, Instagram і Facebook.

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Маркетингова платформа Influencer Affable дозволяє глобальним брендам, агентствам і брендам електронної комерції D2C легко знаходити впливових осіб, керувати кампаніями та вимірювати рентабельність інвестицій! Перевірені особи впливу. 100+ клієнтів.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та збільшити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Процвітаючі бренди створюються за допомогою амбасадорів. Універсальне програмне забезпечення для керування амбасадором бренду, яке інтегрується з Shopify, Amazon і WooCommerce.

GRIN

GRIN

grin.co

GRIN — це найкраще програмне забезпечення для маркетингу для брендів електронної комерції. Наша платформа на основі штучного інтелекту включає в себе 32 м+ набору впливових осіб, кімнату для роботи з кампаніями, звіти та аналітику, оплату та виконання продуктів, повну медіа-бібліотеку вмісту тощо.

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

Інфраструктура зростання для електронної комерції. Приєднуйтеся до тисяч компаній, які використовують роздрібне програмне забезпечення Perpetua для медіарозробки та аналізу, щоб прибутково збільшити масштаби на Amazon, Walmart, Instacart та інших ринках.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.

HypeAuditor

HypeAuditor

hypeauditor.com

Універсальне рішення для розширення можливостей вашого маркетингу з впливовим фактором. Керуйте повним життєвим циклом своїх впливових маркетингових кампаній.

Traackr

Traackr

traackr.com

Traackr — це система записів для маркетингу впливових осіб на основі даних, яку маркетологи використовують, щоб інвестувати в правильні стратегії, оптимізувати кампанії та масштабувати програми.

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повні...

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті...

Fohr

Fohr

fohr.co

Fohr — одна з провідних маркетингових компаній із впливовим впливом, яка зв’язує потрібних впливових осіб і амбасадорів брендів із провідними брендами. Відвідайте наш веб-сайт сьогодні.

Audiense

Audiense

audiense.com

Усе, що вам потрібно, щоб зрозуміти аудиторію та отримати кращі маркетингові результати, результати в соціальних мережах, результати впливу, медіа-стратегії, стратегії зростання або рентабельність витрат на рекламу. Помістіть сегментацію споживачів і культурні знання в центр своєї стратегії та дайт...

joinbrands

joinbrands

joinbrands.com

​JoinBrands — це ринок впливових людей і контенту, створеного користувачами (UGC), де ви можете швидко зв’язати свій бренд із тисячами творців контенту та впливових осіб TikTok для просування своїх продуктів і послуг.

Favikon

Favikon

favikon.com

Перетворіть свою стратегію в соціальних мережах за допомогою Favikon: маркетингової платформи Creator на основі штучного інтелекту. - Легко розкрийте потенціал соціальних мереж, щоб знайти ідеальних творців. Наші фільтри дають змогу націлюватися на конкретні ніші відповідно до ваших потреб або потре...

Roster

Roster

getroster.com

Кожен має вплив, і найкращі бренди використовують Roster, щоб використовувати його. За допомогою Roster компанії перетворюють пристрасних клієнтів на амбасадорів бренду, які підвищують обізнаність у соціальних мережах, стимулюють маркетингові ініціативи, як-от огляди, і збільшують дохід. Комплексний...

Influence.co

Influence.co

influence.co

Усе, що вам потрібно, щоб це зробити як творець. Приєднуйтесь до першої професійної мережі, створеної для впливових людей і творців. Створіть свій профіль сьогодні, щоб заробляти гроші, вчитися один у одного та знайомитися з людьми через спільноти.

Upfluence

Upfluence

upfluence.com

Стимулюйте продажі через Creator Marketing. Інфлюенсерський маркетинг, партнерські програми, керування творцями, створений користувачами контент, амбасадори бренду: будуйте цінні партнерства для розвитку свого бізнесу.

StarNgage

StarNgage

starngage.com

У StarNgage ми віримо, що соціально поширений візуальний контент – це майбутнє реклами. Зараз це відбувається в Instagram, і ми хочемо допомогти брендам у цій пригоді та виграти в Instagram. Ця платформа дозволяє брендам оцінювати свої маркетингові зусилля в Instagram і залучати впливових людей до с...

Wowzi

Wowzi

wowzi.co

Wowzi — це світова провідна технологічна компанія, яка дозволяє малим і середнім підприємствам, транснаціональним корпораціям, креативним агентствам, дослідницьким компаніям і неурядовим організаціям підключатися до нашої різноманітної спільноти африканських творців. Платформа Wowzi допомагає бренда...

OkFans

OkFans

okfans.com

Okfans — це веб-сайти з передплатою, на яких автори контенту, як-от користувачі YouTube, фітнес-тренери, моделі, творці контенту, громадські діячі та творці контенту для дорослих, можуть заробляти гроші, розпочавши підписку, щоб монетизувати свою професію. Шанувальники можуть платити за контент (фот...

Lolly

Lolly

lolly.com

Lolly.com — це уніфіковане рішення для маркетингу впливових людей, яке дозволяє брендам максимально збільшити присутність свого бренду за допомогою творців в Instagram, TikTok і YouTube.

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

Маркетинг – це експеримент. А наступним чудовим експериментом для вашої стратегії цифрового маркетингу є використання створеного користувачами контенту (UGC) для збільшення аудиторії, посилення залучення аудиторії та збільшення доходу. Це відбувається з LoudCrowd. LoudCrowd співпрацює з найбільш шви...

Squaredance

Squaredance

squaredance.io

Squaredance — це партнерський ринок, який допомагає брендам DTC залучати нових клієнтів і збільшувати продажі в кожному каналі. Ми пропонуємо комплексне наскрізне рішення для задоволення потреб цифрового маркетолога. Підключіть свій цифровий магазин, запустіть необмежену кількість кампаній, зв’яжіть...

Partnerize

Partnerize

partnerize.com

Partnerize — це єдине рішення для керування партнерськими відносинами, яке забезпечує прибуткове зростання для маркетологів завдяки наскрізній технології та комплексному обслуговуванню.

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