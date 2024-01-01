Альтернативи - Poppulo
Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналі...
Connecteam
connecteam.com
Керуйте своїми співробітниками за допомогою одного рішення. Спілкуйтеся, керуйте та навчайте своїх співробітників за допомогою універсальної корпоративної програми Connecteam. Простий у використанні, легкий у налаштуванні та легкому масштабуванні.
Blink
joinblink.com
Blink — це програма для співробітників для перших і ключових працівників, яка містить інтранет, корпоративну соціальну мережу та захищений месенджер в одному оптимізованому пакеті.
Podbean
podbean.com
Початок подкасту саме так, як ви хочете. З Podbean ви отримуєте весь пакет — надійний хостинг подкастів, необмежену пам’ять і пропускну здатність, рекламні інструменти, рекламу подкастів і преміальний вміст. Понад 180 тисяч людей обирають Podbean для створення своїх приголомшливих подкастів. Спробуй...
WorkJam
workjam.com
Вирівняйте передню лінію. Найповніше цифрове робоче місце Frontline, яке доведено, що забезпечує проривні результати для вашої організації.
Guru
getguru.com
Почніть роботу безкоштовно з Guru, потужною корпоративною вікіпедією, яка усуває шум чату, щоб надати вам інформацію, яка вам дійсно потрібна для виконання вашої роботи.
Workvivo
workvivo.com
Захоплюйте, залучайте та легко об’єднуйте свою компанію за допомогою Workvivo™. Програмне забезпечення для залучення співробітників, розроблене для розвитку культурної культури компанії. Забронюйте демо тут!
Beekeeper
beekeeper.io
Основна платформа для працівників на першому місці Мобільна платформа для мобільної робочої сили. Спілкуйтеся краще. Координуйте швидше. Робіть більше.
Speakap
speakap.com
Ваш централізований внутрішній комунікаційний центр для підключення, навчання та залучення розосереджених співробітників, коли це найважливіше.
Rewatch
rewatch.com
Відео, яке надає сили всій вашій команді Rewatch — це робочий простір для спільної роботи з відео, розроблений, щоб допомогти командам знати більше та швидко рухатися.
Dex
getdex.com
Dex — це персональна CRM, яка нагадує вам про необхідність залишатися на зв’язку. Згадайте, де ви зупинилися, встановіть нагадування, щоб зв’язатися з нами, і побудуйте міцніші стосунки.
Happeo
happeo.com
Інтранет для користувачів Google Workspace (G Suite) для спілкування, співпраці та продуктивності на роботі. Розширення обміну знаннями та залучення вашої команди зараз!
Fellow
fellow.app
Fellow – найкращий інструмент для зустрічей. Від особистих зустрічей до командних зустрічей, створюйте порядок денний спільних зустрічей, призначайте завдання та записуйте рішення.
Jostle
jostle.us
Хмарне просте інтранет-рішення Jostle; інтранет наступного покоління, який покращує взаємодію співробітників і внутрішні комунікації.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними....
Assembly
joinassembly.com
Асамблея — це платформа для залучення працівників, узгодження та підвищення продуктивності. Завдяки Assembly ваша команда та/або компанія підніме планку визнання, що допоможе залучити, утримати та мотивувати членів команди.
LumApps
lumapps.com
LumApps — це платформа досвіду співробітників, яка залучає кожного працівника за допомогою персоналізованих комунікацій, незалежно від місця розташування чи мови, і дає їм змогу виконувати свою роботу якнайкраще.
Haiilo
haiilo.com
Залучайте свою трансформацію та своїх людей. Знайдіть і активуйте тригери залучення співробітників у вашій команді для успішної трансформації - за 10 хвилин на тиждень.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps об’єднує інтрамережу, комунікацію та навчання в єдину платформу, усуваючи розрив між настільними та безстільними працівниками.
Talkspirit
talkspirit.com
Працюйте інакше. Дуже просто. Talkspirit спрощує обмін інформацією, активізує обмін і оптимізує роботу за допомогою універсальної платформи для співпраці.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch — це розміщена платформа телефонії, яка надає розширені можливості функції виклику, що дає підприємствам доступне та конфігуроване рішення. Наша платформа дозволяє користувачам віддалено отримувати доступ до свого офісу, повністю інтегрованого в єдину уніфіковану телефонну систему.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey — це потужне програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій, яке дає змогу своєчасно надсилати оновлення співробітникам через клієнт електронної пошти (Outlook і Gmail) або SMS. ContactMonkey модернізує спосіб підключення, спілкування та взаємодії провідних світових організацій зі с...
Gnowbe
gnowbe.com
Створюйте інтерактивні, групові мікронавчання за лічені хвилини! Відзначений нагородами авторський інструмент Gnowbe дає змогу творцям розробляти, полегшувати та аналізувати спільний досвід навчання – ідеально підходить для навчання та адаптації. Основні функції включають: - Мікронавчання - Соціальн...
Simpplr
simpplr.com
Трансформуйте внутрішні комунікації за допомогою програмного забезпечення внутрішньої мережі. Дізнайтеся, як Simpplr зв’язує та залучає співробітників для підвищення продуктивності та утримання.
Sociabble
sociabble.com
Sociable пропонує першокласні мобільні корпоративні рішення для внутрішньої комунікації, захисту прав і залучення працівників. Програмне забезпечення як послуга (SaaS), наша платформа об’єднує вміст, отриманий з офіційних каналів компанії (соціальні мережі, веб-сайти компанії тощо) і платформ курато...
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App, створений у 2011 році, надає програми для спілкування та залучення співробітників, щоб допомогти організаціям «посилити» внутрішні комунікації. Наша інтуїтивно зрозуміла система керування вмістом дозволяє будь-кому у вашій організації керувати комунікаціями вашої компанії, створюючи та д...
Spokn
getspokn.com
Створюйте автентичні фірмові відео про співробітників за лічені хвилини. Spokn дозволяє командам людей легко економити гроші та час завдяки автентичному контенту, у якому знімаються їхні співробітники.
Socxly
socxo.com
Перший у своєму роді набір органічних інструментів маркетингу в соціальних мережах, який допоможе вам збільшити охоплення, краще представити свій вміст у ЗМІ, відстежувати та вимірювати ваші частки. Це ваш універсальний набір інструментів для перетворення посилань, якими ви ділитеся, у Smart Links. ...
Visibly
visibly.io
У світі, який споживає продукти, послуги та робочі місця на основі усної інформації, організації повинні надавати винятковий досвід тим, хто шукає роботу, співробітникам, клієнтам, партнерам і випускникам. Завдяки одній уніфікованій платформі Visibly об’єднує залучених та поінформованих співробітник...
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial — це платформа захисту інтересів працівників, яка перетворює працівників на впливових осіб, дозволяючи їм легко створювати та ділитися автентичним контентом. Деякі з найефективніших організацій у світі, включно з Qualtrics, Meta та Highspot, є клієнтами EveryoneSocial, які довіряють н...