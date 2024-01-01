Альтернативи - Polly
Trello
trello.com
Trello — це веб-програма для створення списків у стилі Канбан, яка є дочірньою компанією Atlassian. Створена компанією Fog Creek Software у 2011 році, у 2014 році вона була виділена в окрему компанію, а потім була продана Atlassian у січні 2017 року. Компанія розташована в Нью-Йорку, США.
Coda
coda.io
Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...
Habitica
habitica.com
Habitica – це безкоштовна програма для звичок і продуктивності, яка сприймає ваше реальне життя як гру. Habitica може допомогти вам досягти ваших цілей, щоб стати здоровими та щасливими.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
Zapier
zapier.com
Zapier — це глобальна дистанційна компанія, яка дозволяє кінцевим користувачам інтегрувати веб-програми, якими вони користуються. Незважаючи на те, що компанія Zapier розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, у ній працюють 250 співробітників, розташованих у Сполучених Штатах і в 23 інших країнах.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це інструмент CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами), орієнтований на продажі, який люблять використовувати команди будь-якого розміру. Маючи понад 100 000 платоспроможних клієнтів у 179 країнах, відділи продажів залучаються простим, але потужним дизайном нашої CRM, який надає пер...
Reclaim
reclaim.ai
Додаток для планування на основі ШІ для зайнятих команд, який знаходить найкращий час для ваших завдань, звичок, зустрічей і перерв. Відновіть до 40% робочого тижня за допомогою адаптивного планування в режимі реального часу, зберігаючи при цьому свій календар гнучким за допомогою інтелектуального п...
Motion
usemotion.com
Motion — це інструмент для зосередженості та продуктивності, який використовують тисячі найефективніших керівників і професіоналів. Він захищає ваш час і концентрацію, щоб ви могли витрачати їх на найважливіше
Workplace
workplace.com
Workplace – це інструмент спілкування, який об’єднує всіх у вашій компанії, навіть якщо вони працюють віддалено. Використовуйте такі знайомі функції, як групи, чат і трансляція відео в прямому ефірі, щоб люди спілкувалися та працювали разом. Workplace – це корпоративна платформа підключення, розроб...
Any.do
any.do
Приєднуйтесь до мільйонів людей, які щодня користуються Any.do, щоб бути організованими та робити більше.
UserTesting
usertesting.com
UserTesting докорінно змінює спосіб створення та надання цифрових продуктів і досвіду, допомагаючи організаціям отримувати інформацію від клієнтів – від створення до виконання. Завдяки механізму пошуку джерел на вимогу світового класу клієнти можуть отримувати швидкий, високоякісний зворотний зв’язо...
Blink
joinblink.com
Blink — це програма для співробітників для перших і ключових працівників, яка містить інтранет, корпоративну соціальну мережу та безпечний месенджер в одному оптимізованому пакеті.
Gather
gather.town
Gather допомагає розподіленим командам створювати віртуальні робочі простори, які об’єднують усіх. Незалежно від того, чи ви співпрацюєте під час зустрічей, співпрацюєте з колегами чи зупиняєтеся біля чиєїсь цифрової робочої столи, спілкуватися з вашою командою стає легко та заряджає енергією. Робот...
JotForm
jotform.com
Конструктор форм від Jotform, якому довіряють понад 20 мільйонів користувачів, — це простий спосіб створювати та публікувати онлайн-форми з будь-якого пристрою. Компанія пропонує понад 10 000 готових шаблонів форм, понад 100 інтеграцій із програмами сторонніх розробників і розширені функції дизайну,...
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter – платформа для залучення аудиторії. Простий у використанні, інтерактивний та інноваційний; Презентація ніколи не була менш напруженою та легкою! Створюйте унікальні та динамічні презентації, які вразять і зацікавлять вашу аудиторію. За допомогою Mentimeter ви можете краще спілкуватися зі...
Cloze
cloze.com
Розумний мобільний додаток для відстеження клієнтів, клієнтів, потенційних клієнтів і потенційних клієнтів без CRM. Керування взаємовідносинами, яке автоматично об’єднує вхідні, контакти, календар, телефон, Evernote, електронну пошту, адресну книгу, Twitter, Facebook і LinkedIn.
Doodle
doodle.com
Світовий лідер у онлайн-плануванні, Doodle – це найпотужніший спосіб планувати зустрічі з клієнтами, колегами та командами. Знайдіть найкращий час для особистих зустрічей, групових зустрічей тощо за допомогою нашого набору зручних інструментів календаря. Дізнайтеся, чому 30 мільйонів користувачів що...
Typeform
typeform.com
Typeform — це золотий стандарт безкодових, продумано розроблених, зручних для людей форм, тестів, опитувань і асинхронних відеорішень. Створіть особистий досвід для своїх клієнтів, створіть ідентифікацію бренду та лояльність і прискоріть свій розвиток. Завдяки понад 120 існуючим інтеграціям Typeform...
Mem
mem.ai
Mem – це програма для створення нотаток на основі штучного інтелекту. По суті, він створений для того, щоб організовувати зайнятих професіоналів, особливо тих, хто створює великий обсяг інформації та керує нею. Mem виходить за рамки простого конспектування: він використовує ШІ для створення «розшир...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Textline
textline.com
Зробіть бізнес персональним за допомогою швидкого, доброзичливого та зручного бізнес-каналу SMS для сучасних команд підтримки та продажів. Створюйте міцніші стосунки з клієнтами за допомогою двостороннього спілкування на найбезпечнішій платформі обміну текстовими повідомленнями. Ми допомагаємо тисяч...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайту, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб запропонувати розуміння того, як люди п...
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте ...
Visme
visme.co
Visme — це універсальна платформа, яка дає змогу професіоналам, які не займаються дизайном, із провідних компаній змінити спосіб створення, обміну та публікації цікавих презентацій, документів, візуальних звітів, візуалізацій даних та інших візуальних форматів за менший час. Користувачі з IBM, Golde...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM використовується більш ніж 13 000 брендами та 75% зі списку Fortune 500. Qualtrics CoreXM є найбільш надійною, інтелектуальною та масштабованою універсальною платформою для управління досвідом. Qualtrics CoreXM є основоположним дослідницьким інструментом для створення, запуску та ан...
Tally
tally.so
Шукаєте безкоштовну альтернативу Typeform? Зустрічайте Tally, новий тип конструктора форм, який працює як документ і пропонує форми безкоштовно, без обмежень. Правильно, немає обмежень щодо кількості форм, які ви створюєте, кількості відповідей, які ви збираєте, або кількості блоків введення (типів ...
SurveyMonkey
surveymonkey.com
SurveyMonkey — це провідне рішення для опитування та керування відгуками, що дає змогу мільйонам користувачів із понад 300 000 організацій у всьому світі збирати відгуки, інтерпретувати результати та визначати практичні ідеї для стимулювання зростання та інновацій. Завдяки 20-річному досвіду SurveyM...
Zoho Survey
zoho.com
Легко створюйте онлайн-опитування та анкети безкоштовно. Використовуйте Zoho Survey, щоб збирати дані про задоволеність клієнтів, відгуки, бізнес, дослідження, кадри тощо.
forms.app
forms.app
forms.app — це програма для створення онлайн-форм і програма для створення опитувань, яка дозволяє легко створювати онлайн-форми та опитування. Ви можете створювати форми та опитування за кілька хвилин, ділитися ними на різних платформах і миттєво отримувати відповіді.
FlowUs
flowus.cn
FlowUs, платформа нового покоління для управління знаннями та співпраці Використовуючи хмарні нотатки як носій, у поєднанні з онлайн-документами, базами знань, папками та іншими різноманітними функціями, він надає окремим особам і командам єдиний робочий центр для управління цифровою інформацією та...