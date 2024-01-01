Poised

Poised

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Вебсайт: poised.com

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Poised — це безкоштовний комунікаційний тренер на основі штучного інтелекту, який надає персоналізований зворотний зв’язок, щоб допомогти під час онлайн-зустрічей. Він працює на Mac і Windows і зберігається в безпеці та конфіденційності. Він забезпечує зворотній зв’язок у режимі реального часу щодо використаних слів, доповнювачів, впевненості, енергії, емпатії тощо, без відома інших. Він також надає детальний аналіз тенденцій з часом, щоб користувачі могли відстежувати свій прогрес і вдосконалювати своє мовлення. Він також пропонує доступ до бібліотеки вмісту, створеного тренерами з мовлення, щоб надавати персоналізовані уроки. Poised інтегрується з понад 800 інструментами спілкування, включаючи Zoom, Google Meet, Slack і Microsoft Teams. Він також надає сповіщення та підказки, які допоможуть користувачам покращити своє мовлення та створювати переконливі та чіткі презентації. Професіонали високо оцінили Poised за простоту використання та зворотній зв’язок у режимі реального часу, і він ідеально підходить для менеджерів із продуктів, керівників, засновників, інтерв’юерів, продавців та будь-кого, хто хоче вдосконалити свої навички спілкування.

Вебсайт: poised.com

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