Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «PodcastWorld» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

PodcastWorld є «Найбільшою у світі спільнотою для подкастерів і слухачів». Веб-сайт, який служить центром для відкриття та обговорення подкастів. Це дозволяє користувачам знаходити та читати підсумки понад 100 000 подкастів. Він надає функцію пошуку для пошуку конкретних подкастів і епізодів. У ньому є розділ «Тенденції подкастів», у якому висвітлюються популярні шоу в різних категоріях, як-от бізнес, фінанси, технології, здоров’я тощо.

Вебсайт: podcastworld.io

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