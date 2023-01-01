Альтернативи - Pocketlaw
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Вивчайте більше.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. про...
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Підпишіть документи та форми. Легко. Безпечно. Де завгодно. Одне місце для всіх ваших PDF-файлів і електронних підписів. Акробат зрозумів. Перетворюйте та прискорюйте свої робочі процеси за допомогою Acrobat Sign — кращого рішення для електронного підпису від Microsoft і єдиного інструменту для ел...
Bonsai
hellobonsai.com
Програмне забезпечення для куленепробивних контрактів, електронних підписів, пропозицій і виставлення рахунків, яке використовують понад 200 000 найкращих фрілансерів. Заспокойтеся та зосередьтеся на своїй роботі.
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts — це багатофункціональна платформа CLM, яка дозволяє оптимізувати ваші контрактні процеси та досягти відповідності в масштабі зі зниженням витрат.
Proposify
proposify.com
Програмне забезпечення для пропозицій, яке дає лідерам продажів контроль і бачення найважливіших етапів їхнього процесу продажів. Спробуйте Proposify безкоштовно протягом 14 днів.
Practice Ignition
practiceignition.com
Надсилайте пропозиції, контракти та платежі в одному документі — це швидший і ефективніший спосіб керувати взаємодіями з клієнтами. Practice Ignition робить його супер е
Ironclad
ironcladapp.com
Програмне забезпечення для керування контрактами Ironclad — це єдине рішення, яке дозволяє компаніям розробляти та розгортати контракти будь-якого типу чи складності самостійно за лічені хвилини.
Concord
concordnow.com
Concord — це найпростіша платформа для керування контрактами для співпраці, керування, підписання та зберігання угод.
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper — це провідна платформа керування життєвим циклом постачальників і контрактів (VCLM) для компаній будь-якого розміру. Відновіть видимість, візьміть під контроль, забезпечте відповідність і керуйте ризиками третіх сторін в одному рішенні.
Legislate
legislate.ai
Legislate – це юридична технологічна компанія, заснована в Оксфорді, яка дозволяє людям, які не є юристами, безпечно створювати, керувати та шукати схвалені юристами контракти без будь-яких законних коштів. Програмне забезпечення для керування контрактами Legislate побудовано на запатентованій техно...
Contract Cardinal
contractcardinal.com
Заощаджуйте час, гроші та енергію, використовуючи найпростіше та найдоступніше програмне забезпечення для керування контрактами на ринку.
Contractify
contractify.io
Програмне забезпечення для керування контрактами для електронного підписання, керування та автоматизації всіх ваших контрактів онлайн. Contractify дає змогу командам співпрацювати онлайн.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — це просте у використанні та безпечне програмне забезпечення для управління з цінами, прийнятними для будь-якої організації, яке складається з розширеного керування контрактами, 100% безпаперового керування засіданнями правління, легкого керування об’єктами, бездоганно інтегрованих пост...
Tradogram
tradogram.com
КРАЩИЙ СПОСІБ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ Автоматизуйте процес купівлі за допомогою спеціальних замовлень на купівлю, заявок і запитів пропозицій. Укладайте кращі угоди, спрощуйте схвалення та завершуйте свій тристоронній матч на Tradogram.
Linksquares
linksquares.com
Юридичні команди покладаються на LinkSquares, щоб легко складати, переглядати та виконувати угоди за допомогою програмного забезпечення для керування контрактами на основі штучного інтелекту.
Papernest
papernest.com
Усі ваші контракти та підписки. Всього в кілька кліків, досить просто. Електрика, газ, інтернет-блок, тарифний план мобільного зв’язку, страхування будинку, преса тощо. 👉 100% безкоштовно! Єдиний простір для централізації, підписки, перемикання та вільного розірвання всіх ваших контрактів і підпи...
Juro
juro.com
Допоможіть своїй команді за допомогою Juro — комплексного програмного забезпечення для автоматизації контрактів, яке спрощує створення, виконання та керування юридичними контрактами.
SpringCM
springcm.com
SpringCM — це безпечна хмарна платформа, яка керує договорами купівлі-продажу та всіма типами документів у настільних комп’ютерах, мобільних і партнерських програмах, таких як Salesforce. SpringCM керує всім життєвим циклом контракту за допомогою вдосконалених робочих процесів, які автоматизують руч...
DeepStream
deep.stream
Завдяки DeepStream ви нарешті зможете позбавити свою команду із закупівель від марнування часу на виконання джерела для укладання контрактів на процеси за допомогою ручних інструментів і повернути їх до стратегічної роботи, яка збільшить цінність бізнесу. Як найкраща у своєму класі платформа електро...
Zoopsign
zoopsign.com
Спростіть керування контрактами, покращте безпеку та оптимізуйте робочі процеси за допомогою рішень електронного підпису Zoop Sign і відстеження документів. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз
Docsmore
docsmore.com
Docsmore — це платформа як послуга, що надає безпечне, хмарне, стратегічне рішення для організацій, щоб відмовитися від паперових документів, оптимізуючи всі документи, які потребують заповнення, подання, організації та пошуку паперових форм і інформації, що в них міститься. Інформація з форм автома...
Precisely
preciselycontracts.com
Precisely — це програмне забезпечення для керування життєвим циклом контрактів, яке допомагає юридичним відділам зосередитися на справді важливій роботі. Завдяки автоматизованому складанню контрактів, робочим процесам затвердження, електронним підписам, інтелектуальному архівуванню та моніторингу Pr...
Legalesign
legalesign.com
Legalesign — це британське програмне забезпечення електронного підпису для надсилання, підписання та керування контрактами онлайн. Компанії використовують Legalesign, щоб отримати значну продуктивність і фінансові переваги, підвищити рівень задоволеності своїх клієнтів, усунувши потребу в принтері т...
Leeway
getleeway.com
Leeway підтримує контракти сотень сучасних і швидкозростаючих компаній, таких як Qonto, Luko, Alma або Voodoo, щоб допомогти їм скоротити час, витрачений на управління контрактами, і надати їм контроль і видимість юридичних і фінансових ризиків.
Juridoc
juridoc.com.br
Juridoc — це комплексне рішення PaaS для розумніших юридичних документів. Для легкого створення, узгодження, підписання та керування контрактами наша унікальна платформа дозволяє вам мати повний контроль над робочим процесом юридичних документів. Juridoc допомагає вам підвищити відповідність і ефект...
fynk
fynk.com
fynk дозволяє автоматизувати весь життєвий цикл контракту. Він дозволяє створювати, редагувати, переглядати, затверджувати, електронно підписувати, аналізувати та керувати контрактами від початку до кінця в гнучкому, простому у використанні інструменті керування контрактами. fynk дає вам повну видим...
Docue
docue.com
Docue Technologies – це юридична технологічна компанія, заснована в 2015 році з офісами в Лондоні, Гельсінкі та Стокгольмі. Docue дає компаніям можливість створювати, електронно підписувати, керувати та зберігати юридично обов’язкові контракти юридичного рівня швидким і доступним способом. Завдяки б...
Contract Hound
contracthound.com
Contract Hound — це просте та безпечне програмне забезпечення для керування контрактами, яке має сховище контрактів, сповіщення та робочі процеси затвердження.
Zefort
zefort.com
Zefort — потужне програмне забезпечення для керування контрактами. Підписуйте, зберігайте, діліться контрактами та легко зі своєю командою. Встановлюйте нагадування та використовуйте потужний пошук.
WhitePipe
whitepipe.io
Спрощене керування контрактами та автоматизація у найкращому вигляді! Оптимізуйте керування контрактами та дебіторською заборгованістю за допомогою автоматизації та шаблонів для всіх малих і середніх підприємств, заощаджуючи час і одночасно оцифровуючи.
Bounsel
bounsel.com
Bounsel Flow — це рішення для створення документів за лічені секунди за допомогою інтерактивних форм, наче це розмова. Покращуйте керування своїми контрактами за допомогою цього програмного забезпечення на базі штучного інтелекту, яке дозволяє створювати автоматичні підсумки, створювати нагадування,...
Pergamin
pergam.in
У Pergamin ви можете створювати, редагувати, підписувати в електронному вигляді та архівувати договори та інші документи на 90% швидше. Повністю онлайн.
DocTract
doctract.com
DocTract революціонізує те, як організації використовують ключові документи за допомогою спеціального хмарного рішення з розширеними можливостями співпраці. Управління політиками, управління процедурами та управління контрактами перетворюються на процеси справжньої доданої вартості, які безпосереднь...
WorkRails
workrails.com
WorkRails’ Services CPQ допомагає компаніям корпоративних технологій швидко й легко складати пропозиції професійних послуг. Ми ідеально підходить для команд, які продають складні послуги, але мають проблеми з точністю та своєчасністю. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизує спосіб продажу посл...
Contractzy
contractzy.io
Contractzy (раніше The Legal Capsule) — це корпоративна платформа для управління життєвим циклом юридичних контрактів. Платформа надає шаблони контрактів, складання, переговори, зберігання підписів і юридичні контракти, щоб допомогти підприємствам укладати угоди ефективніше та швидше.
AXDRAFT
axdraft.com
AXDRAFT допомагає підприємствам складати документи на 70% швидше та скорочувати час затвердження на 4-7 днів. Термін виконання: 1-3 тижні. Ми є системою автоматизації документообігу та керування контрактами з такими ключовими перевагами: 1. Впровадження: ми автоматизуємо ваші шаблони для вас (не DIY...
provakil
provakil.com
Ми надаємо компаніям більше можливостей бачити їхні законні операції та озброюємо їх важливою інформацією, необхідною для прийняття та виконання рішень. Компанії використовують Provakil для керування процесами вирішення спорів, вирішення суперечок до та після них, управління контрактами, повернення ...
DocuX
docux.ai
Переведіть свої документи та контракти на автопілот. DocuX — це єдина платформа на базі штучного інтелекту, яка дозволяє вам керувати повним життєвим циклом ваших документів і контрактів — від створення та співпраці до електронного підпису та довгострокового архівування. Виконуйте роботу за лічені х...
Ignition
ignitionapp.com
Ignition — це комплексна платформа для професійних послуг, яка дозволяє підприємствам отримувати гроші швидше та працювати ефективніше. Ignition автоматизує та оптимізує пропозиції, угоди з клієнтами, виставлення рахунків і збирання платежів, щоб покласти кінець простроченням платежів, роботі без ра...
top.legal
top.legal
top.legal — це платформа SaaS, яка революціонізує процес узгодження контрактів. Маючи чітке бачення щодо усунення труднощів під час узгодження контрактів і оптимізації результатів, ми пропонуємо рішення, яке інтегрує програмну аналітику, переговори та автоматизацію в процес укладання контрактів. Наш...
Advocat
advocat.ai
Advocat AI — це створення контрактів, переговори, електронний підпис і сховище контрактів. Використовуйте Advocat AI, щоб швидше укладати контракти, одночасно зменшуючи ризики.
Acquirell
acquirell.com
Acquirell — це пакет технологій закупівель, розроблений спеціально для малого та середнього бізнесу, який дозволяє збільшити реальну вартість за рахунок автоматизації процесу закупівель в одній системі. Продукт вирішує такі проблеми, з якими стикається малий і середній бізнес у сфері закупівель: *Не...
Pactly
pactly.com
Pactly — це платформа для керування контрактами, розроблена для оптимізації життєвого циклу вашого контракту, від складання до підписання. Допоможіть командам юристів будь-якого розміру автоматизувати завдання, ефективно співпрацювати з бізнес-командами та отримати доступ до контрактів у реальному ч...
ContractWorks
contractworks.com
Відновіть впевненість — отримайте просте та масштабоване програмне забезпечення для керування контрактами, яке налаштовується за лічені хвилини. Отримайте повний контроль над життєвим циклом свого контракту від кінця до кінця, складайте ідеальні угоди, покращуйте видимість контракту та ніколи не пр...
Contractbook
contractbook.com
Contractbook перетворює статичні контракти на базу даних для всієї організації, розкриваючи повну цінність ваших даних, забезпечуючи прозорість і безперебійний потік даних між інструментами. Створюйте та підписуйте без зусиль, співпрацюйте зі своєю командою, відстежуйте всі свої зобов’язання в одном...
Legistify
legistify.com
Legistify — одна з провідних і швидкозростаючих компаній у сфері правових технологій, яка пропонує LegisTrak єдиний інтегрований набір наскрізного правового управління для корпоративних клієнтів. Платформа охоплює різноманітні випадки використання, включаючи контракти, судові процеси, юридичні повід...
Inhubber
inhubber.com
Платформа керування контрактами з власним цифровим підписом. Використовуючи блокчейн і ШІ, INHUBBER забезпечує безпрецедентну безпеку та аналітику даних для хмарного програмного забезпечення CLM. INHUBBER спрощує контракти, робить їх зрозумілими, інтерактивними, простими в управлінні та автоматизова...
Summize
summize.com
Summize є піонером справжнього цифрового укладання контрактів за допомогою рішення CLM, яке ставить на перше місце досвід користувача. Він використовує свідомо інший підхід, вбудовуючи робочі процеси безпосередньо в існуючі технології, які ви (і ваш бізнес) уже знаєте та використовуєте щодня, зокрем...
SpotDraft
app.spotdraft.com
SpotDraft — це рішення для управління контрактами та автоматизації на основі штучного інтелекту, розроблене для компаній, що швидко розвиваються. Він пропонує наскрізні послуги з управління контрактами для юридичних, продажів, маркетингу, кадрів, бізнес-операцій і закупівель. Завдяки своїй найкращій...
Ontra
ontra.ai
Ontra є світовим лідером у сфері автоматизації контрактів і розвідки для приватних компаній з управління активами. Платформа Ontra поєднує програмне забезпечення з підтримкою штучного інтелекту та всесвітню мережу висококваліфікованих юристів для модернізації регулярних юридичних робочих процесів. Р...
ContractHero
contracthero.com
ContractHero — це найпростіше та найінтуїтивніше хмарне програмне забезпечення для ефективного керування вашими контрактами. Наше захищене програмне забезпечення розміщене в ЄС на серверах, сертифікованих за стандартами ISO27001 та ISO9001, і користується довірою сотень клієнтів, пропонуючи автомати...
Lexion
lexion.ai
Lexion — це надзвичайно проста платформа для керування контрактами, яка допомагає кожній команді швидше робити більше бізнесу, спрощуючи та централізуючи процес укладання контрактів у системі, яка працює так, як ви. Керуйте всіма наскрізними операціями з укладання угод з однієї централізованої інфор...
Zuva
zuva.ai
Контрактує AI, який надзвичайно простий у використанні. Легко додайте розвідку про контракти до своїх робочих процесів і програм.
Dealsign
dealsign.ai
Dealsign допомагає компаніям швидше укладати угоди та легко керувати контрактами завдяки кращій взаємодії протягом усього життєвого циклу контракту.
Oneflow
oneflow.com
Менше адмін контракту. Більше контрактної магії. Будьте ефективнішими за допомогою справді цифрових контрактів Oneflow, які роблять роботу швидшою, а життя — легшим.
GetAccept
getaccept.com
З легкістю задовольніть свої потреби в цифрових продажах за допомогою нашого комплексного програмного забезпечення! Зареєструйте свій безкоштовний обліковий запис сьогодні та швидше укладайте угоди.
Evisort
evisort.com
Інтелектуальна платформа керування контрактами Evisort допомагає вам централізовано керувати контрактами, отримувати аналітику контрактів у режимі реального часу та автоматизувати життєвий цикл контрактів.
DealHub.io
dealhub.io
Збільшення доходу завдяки провідним CPQ і CLM. Уніфікована платформа для формування пропозицій і контрактів, залучення покупців і отримання інформації про покупців у реальному часі.