Pnut — дружня міжнародна соціальна мережа. Заохочується втручання в чужі розмови. У звичайний тиждень у нас може бути онлайн-танцювальна вечірка, подія зі зміни аватарів відповідно до теми, завдання з написання тексту та запити на улюблені цитати людей на день. Люди організовуватимуть вечірки програмування, дні ігор у Minecraft та інші заходи спільноти. Таємний Санта-Клаус на Різдво – це чудово.

Вебсайт: pnut.io

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